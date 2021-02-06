Проблема с мусором в Махачкале будет решена в течение двух недель

Он напомнил, что в начале текущего года республика столкнулась с серьезной проблемой: «Как результат заложенных ранее управленческих ошибок, в одностороннем порядке прекратил работу один из крупных региональных операторов по вывозу мусора – УК «Лидер», которая обслуживала 9 муниципалитетов республики в центральной ее части, в том числе Махачкалу и Каспийск. После расторжения соглашения региональный оператор прекратил вывоз ТКО, хотя, согласно требованиям закона, а также взятым на себя по соглашению обязательствам, должен был вывозить мусор вплоть до определения Минприроды РД нового оператора». По просьбе Министерства природы Республики Дагестан до определения нового регоператора городские власти оказывают содействие в вывозе мусора уже 21 день. «Вместе с нами с первого дня работают депутаты Махачкалинского городского Собрания и Народного Собрания РД, члены молодежного парламента, представители спортивного сообщества, волонтеры. Учитывая непростую ситуацию, в которой мы, махачкалинцы, оказались, вызвались помочь жители Унцукульского района, откуда родом Махач Дахадаев, чье имя носит наш город, а также жители Дахадаевского района и многих других муниципалитетов, за что мы выражаем им огромную признательность. Временно взяли на себя обязательства по содержанию контейнерных площадок на прилегающих к территориям их организаций директора общеобразовательных и спортивных школ города. Тут не обошлось без казусов! Некоторые нерадивые чиновники, желая показать сопричастность, привлекли к этой работе детей и поспешили выставить свои «заслуги» в социальных сетях, что неприемлемо и за что они получили от нас негативную оценку. Большую помощь оказали нам представители бизнес-сообщества города, которые предоставили безвозмездно коммунальную технику, а также ряд министерств и ведомств», - пишет мэр. Несмотря на то, что вывоз осуществляется круглосуточно и к работе подключено более 400 человек и 150 единиц коммунальной техники, по словам градоначальника, городские службы не успевали полноценно вывозить мусор со всего города ввиду отсутствия специализированной техники, которая механизированным способом загружает ТКО из контейнеров и далее спрессовывает этот объём в кузове, позволяя тем самым охватить больший объём мусора. «Сегодня я хочу поделиться с вами хорошими новостями – мы изыскали средства в размере 170 миллионов на приобретение специализированной техники, накануне соответствующие изменения в бюджете города поддержало горсобрание. Также нам удалось привлечь часть специализированной техники по договору аренды! И эта техника уже приступила к работе по вывозу мусора. Данные решения позволили нам вернуть к работе часть водителей УК «Лидер», которые по вине своего руководства в одночасье остались без работы! В ближайшее время мы доведем количество спецтехники до нормативного для Махачкалы. Выражаю уверенность, что в течение следующих 2-х недель ситуация с вывозом ТКО в Махачкале будет нормализована. В первую очередь мы сейчас вывозим мусор с центральных магистралей города, по пути следования маршрутов общественного транспорта, вблизи объектов социальной инфраструктуры, после чего обязательно расчистим от навалов, образовавшихся за эти дни, весь город. Мы обрабатываем все ваши сигналы и обращения в социальных сетях. После того, как ликвидируем перенакопление мусора на контейнерных площадках и специально не отведённых для этого местах, в обязательном порядке будет проведена дезобработка улиц и территорий контейнерных площадок. Оперативный городской штаб работает в круглосуточном режиме, мы координируем всю работу по вывозу мусора», - говорится в обращении. Салман Дадаев акцентировал внимание и на том, что руководитель Республики Дагестан Сергей Меликов вывел решение вопроса на федеральный уровень, благодаря чему будет выработан комплексный подход, который позволит решить проблемы не только со сбором ТКО, но и сортировкой, переработкой и главное, его утилизацией. «Ещё раз выражаю признательность всем, кто присоединился к работе, предоставил спецтехнику, которую мы распределяем по районам города, всем, кто не на словах, а на деле переживает вместе с нами и помогает навести порядок в родном городе», - пишет мэр.