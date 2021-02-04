Без переживаний и опасений

"Дагестанская правда" побывала в одном из прививочных пунктов Махачкалы и подробно рассказала об этапах вакцинирования от коронавируса.

Перед тем, как войти в поликлинику №1 на улице Лаптиева, 55 «а», надеваем защитную маску, а одежду оставляем в гардеробе. Проходим по коридору до прививочного кабинета, где медсестра Сания Юсупова принимает пациентов…

При положительном заключении

До вакцинации необходимо сдать мазок из носоглотки на ПЦР-исследования. Берется кровь на количественное определение антител. Если в организме антитела выработались естественным путем, то прививаться нет смысла, если антител нет, то… Ну, вы поняли. Чтобы получить вакцину, с собой необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, справку с места работы, не должно быть ограничений по здоровью. На втором этаже – кабинеты участковых врачей, осмотр занимает несколько минут.

Нужно пройти термометрию и ответить на несколько вопросов о состоянии здоровья. При положительном заключении участкового врача пациента направляют на прививку.

В одной ампуле 5 доз. Препарат хранится в замороженном состоянии, его готовят для каждого посетителя. Время прививки назначается предварительно, вакцинация проходит в этот же или на следующий день. После вакцинации привитый находится под наблюдением участкового терапевта, он контролирует, периодически спрашивает о состоянии здоровья. На данный момент никаких поствакцинальных симптомов не наблюдается. Если у кого-то из приглашенных не получается прийти в назначенный час, то на прививку приглашаются обследованные мед­работники.

Вот в прививочный кабинет с пакетом документов зашел очередной пациент. Перед вакцинацией у него еще раз поинтересовались о самочувствии и переносимости уколов. Кульминационный момент – заветная прививка, спустя 21 день введут вторую инъекцию.

– Контактирую на работе с разными людьми, беспокоюсь о здоровье близких, поэтому понимаю, что нужно привиться. Переживаний и страха нет, – говорит Сергей Бафанов. – Честно говоря, ожидал сильного болевого эффекта, но вводимый небольшими дозами препарат практически не почувствовал.

Сания Юсупова советует привитому воздержаться от употребления алкоголя, не посещать бани и сауны.

– Мыться, конечно, можно, но растирать место укола не стоит. И исключите нагрузку на это плечо. Если возникнет аллергическая реакция, то можно выпить любое антигистаминное. Помните о соблюдении дистанции и использовании СИЗ – иммунитет к инфекции еще не сформировался, – советует медсестра.

Затем Сергея сопровождают до коридора и просят подождать минут 10-15, чтобы в случае реакции оказать медицинскую помощь.

Регистрация через Госуслуги

Пока ожидаем следующего пациента, Сания Магомедовна рассказывает, как она перенесла коронавирус. Переболела в тяжелой форме.

– В «красной зоне» немудрено заболеть. Сейчас у меня есть антитела, поэтому вакцинироваться нет смысла, – объясняет она.

Следующий пациент уже стучит в дверь. Арсен Магомедов тоже решил не рисковать и привиться.

– Я часто выезжаю за пределы республики и даже страны и для перемещения мне необходим так называемый иммунный паспорт, – отмечает молодой человек. – Зарегистрировался через портал Госуслуг. При получении документа у меня будет отметка и на портале.

Делать или не делать?

Как известно, есть сторонники вакцины и скептики. Так делать или не делать прививку? С этим вопросом мы обратились к заместителю главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Булату Адильханову.

– В стране продолжается всеобщая вакцинация от коронавируса, – отметил он.– До этого шла подготовка: Минздрав РД закупил морозильные камеры для хранения вакцины, оборудование для проведения вакцинации, и медучреждения, в том числе и наша поликлиника, получили вакцину в количестве 180 доз. На сегодня привито более 80 человек.

Булат Ганнибалович напомнил, что поначалу на вакцину было ограничение, но после дополнительных директив, спущенных из федерального центра, и у граждан старше 60 лет появилась возможность сделать прививку.

– Противопоказаний на самом деле не так уж и много. Вакцина качественная, не дает побочных эффектов. Некоторые граждане, по нашим наблюдениям, в момент введения препарата чувствуют слабость, температура может подняться на несколько градусов – это реакция иммунной системы. Доводы некоторых умников, доказывающие в соцсетях «сырость» вакцины, беспочвенны. Люди, распространяющие подобную информацию – провокаторы, – считает Булат Адильханов. – Как мы знаем из истории, именно благодаря вакцинированию человечество вообще сумело выжить. Чуму, оспу, испанку, унесшие миллионы жизней, удалось остановить именно благодаря вакцинации.

Он особо отметил тот факт, что ряд зарубежных стран признали эффективность разработки российских ученых и просят разрешения производить ее на мощностях своих предприятий.