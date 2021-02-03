История вакцинации в России

В Республике Дагестан продолжается всеобщая вакцинация от коронавируса. К вакцинации у нас отношение особое исторически. К вопросу вакцинации у населения отношение двоякое и сложено это исторически. В этой связи, газета «Елдаш» подготовила материал об истории ужасной заболевания 20 века.

Часть населения считает, что вреда от вакцин больше, чем пользы, часть считает, что естественный приобретенный иммунитет к болезням – самое лучшее для сохранения здоровья. Подливают масла в огонь и всевозможные фейки о вреде тех или иных вакцин и способов лечения в медицинских организациях, в том числе лечения коронавируса.

В связи с этим хотелось бы рассказать про страшную болезнь XX века, уносившую жизни и калечившую в основном детей. Это страшное, но практически неизвестное современному поколению болезнь – полиомиелит. Симптомы и последствия этой болезни можно и нужно почитать в интернете, вдаваться в подробности не будем.

В середине 1950-х г. в СССР регистрировалось от 10 до 13,5 тысяч случаев заболеваний этой инфекцией. 5-10% всех заболевших умирало, 40% оставались инвалидами. «Железные легкие»– страшная участь заболевших полиомиелитом того времени.

Руководство страны понимало и осознавало значимость угрозы и последствий от болезни, была начата немедленная работа по разработке вакцины.

К концу 1960-х годов была доказана ее безопасность и эффективность, после чего началась широкая иммунизация населения. Результат не заставил себя долго ждать, в 1960-1961 гг. было привито более 100 млнчеловек и заболеваемость полиомиелитом снизилась более чем в 200 раз.

В 1993 г. заболеваемость в России снизилась до 0,002 случаев на 100 тысяч населения.

Следует отметить, что и тут Дагестан отличился, в 1982, 1986 годах тут зафиксированы вспышки болезни. Заболевания были среди непривитых детей в возрасте до 7 лет, из которых большая часть – в возрасте до 4 лет.

Благодаря работе иммунологов, Советский Союз оставил нам в наследство здоровых детей и взрослых – мы же ищем истину в видео из инстаграма.

Ставить прививку от короны или не ставить – дело индивидуальное.

Но, мы не в компьютерной игре, где можно начать все заново, мы в ответе за свое здоровье и здоровье тех, кого мы опекаем.