ЗАМАНА - Памятка для населения по профилактике острой кишечной инфекции

Памятка для населения по профилактике острой кишечной инфекции

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03 февраля, 2021. Среда 13:38
Памятка для населения по профилактике острой кишечной инфекции

 В связи с непростой экологической обстановкой в республике и существенным ухудшением качества поставляемой воды населению, Роспотребнадзор по Дагестану призывает граждан использовать для питья только кипяченую и бутилированную воду, а для приготовления пищи и чистки зубов использовать кипяченную. Напоминаем также о необходимости проведения профилактики острой кишечной инфекции. 

Памятка для населения по профилактике острой кишечной инфекции
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Основные меры профилактики:

1. Соблюдение личной гигиены, тщательное мытье рук мылом перед едой и после пользования туалетом.

2.Не употребляйте для питья воду из открытых источников, воду из под крана или продаваемую в розлив на улице. Употребляйте для питья только кипяченую или бутилированную воду.

3. Перед употреблением свежие овощи следует необходимо тщательно мыть и обдавать кипятком.

4. Для питания выбирайте продукты, подвергнутые термической обработке. Тщательно прожаривайте (проваривайте) продукты, особенно мясо, птицу, яйца и морские продукты.  Не храните пищу долго, даже в холодильнике.

5. Скоропортящиеся продукты храните только в условиях холода. Не оставляйте приготовленную пищу при комнатной температуре более чем на 2 часа. Не употребляйте  продукты с истекшим сроком реализации и хранившиеся без холода (скоропортящиеся продукты).

6. Для обработки сырых продуктов пользуйтесь отдельными кухонными приборами и принадлежностями, такими как ножи и разделочные доски. Храните сырые продукты отдельно от готовых продуктов.

7. Купайтесь только в установленных для этих целей местах. При купании в водоемах и бассейнах не следует допускать попадания воды в рот.

При возникновении симптомов острой кишечной инфекции (повышение температуры тела, рвота, расстройство стула, боль в животе) необходимо  немедленно обратиться за медицинской помощью! Выполнение этих несложных советов поможет избежать заболевания острой кишечной инфекцией и сохранит Ваше здоровье и здоровье Ваших близких!

 

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