Сейчас же, для записи на вакцинацию, регистрация на портале Госуслуг не обязательна. Это также решает проблему «забытого пароля», для восстановления которого нужно обращаться в компанию «Ростелеком» или МФЦ по РД.
Удобство пользователя при записи на вакцинацию поставлено во главу угла. На веб-странице портала Госуслуг данные пользователя предзаполнены автоматически, поэтому практически ничего не нужно вводить. Гражданину остается только выбрать подходящее время и медорганизацию, где ему удобно сделать прививку.
Для того, чтобы записаться, сначала надо указать район проживания, затем свою поликлинику, после в «списке специалистов» выбрать «Вакцинация от COVID-19». В конце портал предложит определить удобные день и время для вакцинации.
Обращаем внимание на то, что записаться на вакцинацию через портал Госуслуг можно только в закреплённую за человеком поликлинику.
«Приоритетной задачей Минцифры Дагестана остаётся удобство и простота в использовании госуслуг жителями республики. Напомню, что ранее количество кликов для записи на вакцинацию от COVID-19 было сокращено с 11 до 3» -заявил врио министра цифрового развития РД Сергей Снегирёв.
«Первым этапом вакцинацию проходили медики, социальные работники, учителя, то есть, те, кто по долгу службы много контактирует с людьми. Сейчас вакцинироваться от COVID-19 могут все желающие. Для этого всего лишь необходимо зайти на портал Госуслуг и заполнить форму на отдельной веб-странице. Процесс регистрации на вакцинацию максимально упрощён. До конца февраля в республику планируется поставка порядка 94 тысяч доз. В регионе все уже готово для приема такой большой партии вакцины с соблюдением всех правил хранения и транспортировки» - заявила врио министра здравоохранения Татьяна Беляева.
После прохождения вакцинации пользователю будет предложено вести «Дневник самонаблюдения» на портале или в мобильном приложении. По завершении второго этапа вакцинации с согласия пользователя может быть оформлен электронный сертификат вакцинировавшегося. Этот сертификат гражданин сможет предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении госуслуг.
Ранее, Министерство цифрового развития РД совместно с Минздравом РД запустили голосовой сервис «Мадина» службы 122, для возможности вызова врача на дом по номеру медицинского страхования.
Запись на вакцинацию на портале Госуслуг доступна по ссылке