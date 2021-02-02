ЗАМАНА - Записаться через Интернет на прививку от Covid-19 стало проще

Записаться через Интернет на прививку от Covid-19 стало проще

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02 февраля, 2021. Вторник 15:19
Записаться через Интернет на прививку от Covid-19 стало проще

Для удобства пользователей на главной странице портала появился отдельный баннер, который отсылает напрямую на веб-страницу с формой записи. Напомним, что услуга записи на вакцинацию стала доступна 18 января, однако сделать это могли только пользователи с электронно-цифровой подписью, необходимой для входа на портал Госуслуг.  

Записаться через Интернет на прививку от Covid-19 стало проще
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Сейчас же, для записи на вакцинацию, регистрация на портале Госуслуг не обязательна. Это также решает проблему «забытого пароля», для восстановления которого нужно обращаться в компанию «Ростелеком» или МФЦ по РД.

Удобство пользователя при записи на вакцинацию поставлено во главу угла. На веб-странице портала Госуслуг данные пользователя предзаполнены автоматически, поэтому практически ничего не нужно вводить. Гражданину остается только выбрать подходящее время и медорганизацию, где ему удобно сделать прививку.

Для того, чтобы записаться, сначала надо указать район проживания, затем свою поликлинику, после в «списке специалистов» выбрать «Вакцинация от COVID-19». В конце портал предложит определить удобные день и время для вакцинации.

Обращаем внимание на то, что записаться на вакцинацию через портал Госуслуг можно только в закреплённую за человеком поликлинику.

«Приоритетной задачей Минцифры Дагестана остаётся удобство и простота в использовании госуслуг жителями республики. Напомню, что ранее количество кликов для записи на вакцинацию от COVID-19 было сокращено с 11 до 3» -заявил врио министра цифрового развития РД Сергей Снегирёв.

«Первым этапом вакцинацию проходили медики, социальные работники, учителя, то есть, те, кто по долгу службы много контактирует с людьми. Сейчас вакцинироваться от COVID-19 могут все желающие. Для этого всего лишь необходимо зайти на портал Госуслуг и заполнить форму на отдельной веб-странице. Процесс регистрации на вакцинацию максимально упрощён. До конца февраля в республику планируется поставка порядка 94 тысяч доз. В регионе все уже готово для приема такой большой партии вакцины с соблюдением всех правил хранения и транспортировки» - заявила врио министра здравоохранения Татьяна Беляева.

После прохождения вакцинации пользователю будет предложено вести «Дневник самонаблюдения» на портале или в мобильном приложении. По завершении второго этапа вакцинации с согласия пользователя может быть оформлен электронный сертификат вакцинировавшегося. Этот сертификат гражданин сможет предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении госуслуг.

Ранее, Министерство цифрового развития РД совместно с Минздравом РД запустили голосовой сервис «Мадина» службы 122, для возможности вызова врача на дом по номеру медицинского страхования.

Запись на вакцинацию на портале Госуслуг доступна по ссылке 

 

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