Записаться через Интернет на прививку от Covid-19 стало проще

Для удобства пользователей на главной странице портала появился отдельный баннер, который отсылает напрямую на веб-страницу с формой записи. Напомним, что услуга записи на вакцинацию стала доступна 18 января, однако сделать это могли только пользователи с электронно-цифровой подписью, необходимой для входа на портал Госуслуг.

Сейчас же, для записи на вакцинацию, регистрация на портале Госуслуг не обязательна. Это также решает проблему «забытого пароля», для восстановления которого нужно обращаться в компанию «Ростелеком» или МФЦ по РД.

Удобство пользователя при записи на вакцинацию поставлено во главу угла. На веб-странице портала Госуслуг данные пользователя предзаполнены автоматически, поэтому практически ничего не нужно вводить. Гражданину остается только выбрать подходящее время и медорганизацию, где ему удобно сделать прививку.

Для того, чтобы записаться, сначала надо указать район проживания, затем свою поликлинику, после в «списке специалистов» выбрать «Вакцинация от COVID-19». В конце портал предложит определить удобные день и время для вакцинации.

Обращаем внимание на то, что записаться на вакцинацию через портал Госуслуг можно только в закреплённую за человеком поликлинику.

«Приоритетной задачей Минцифры Дагестана остаётся удобство и простота в использовании госуслуг жителями республики. Напомню, что ранее количество кликов для записи на вакцинацию от COVID-19 было сокращено с 11 до 3» -заявил врио министра цифрового развития РД Сергей Снегирёв.

«Первым этапом вакцинацию проходили медики, социальные работники, учителя, то есть, те, кто по долгу службы много контактирует с людьми. Сейчас вакцинироваться от COVID-19 могут все желающие. Для этого всего лишь необходимо зайти на портал Госуслуг и заполнить форму на отдельной веб-странице. Процесс регистрации на вакцинацию максимально упрощён. До конца февраля в республику планируется поставка порядка 94 тысяч доз. В регионе все уже готово для приема такой большой партии вакцины с соблюдением всех правил хранения и транспортировки» - заявила врио министра здравоохранения Татьяна Беляева.

После прохождения вакцинации пользователю будет предложено вести «Дневник самонаблюдения» на портале или в мобильном приложении. По завершении второго этапа вакцинации с согласия пользователя может быть оформлен электронный сертификат вакцинировавшегося. Этот сертификат гражданин сможет предъявить в виде QR-кода в мобильном приложении госуслуг.

Ранее, Министерство цифрового развития РД совместно с Минздравом РД запустили голосовой сервис «Мадина» службы 122, для возможности вызова врача на дом по номеру медицинского страхования.

Запись на вакцинацию на портале Госуслуг доступна по ссылке