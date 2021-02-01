Сергей Меликов провел встречу с представителями бизнес-сообщества Дагестана

Предваряя обсуждение частных вопросов, руководитель региона выразил заинтересованность в развитии этого сектора: «Есть желание, чтобы Дагестан в сфере бизнеса и производства, решения вопросов занятости и другим направлениям, которые сегодня дают подоснову экономического развития любого региона, был не хуже других субъектов как Северного Кавказа, так и страны. К сожалению, мы, понимая ключевую роль предпринимателей в современном обществе, одновременно видим, что потенциал бизнеса в Дагестане в полной мере не реализован», – сказал глава республики, отметив, что для его реализации имеются все предпосылки, в том числе традиционные для всех народов Дагестана трудолюбие, предприимчивость, умение в нужный момент мобилизоваться, креативность.

Продолжая, глава региона подчеркнул, что, несмотря на объективные трудности, в республике проводится работа по улучшению условий для бизнеса. В качестве примера Сергей Меликов перечислил некоторые меры – снижение ставок ряда региональных налогов, предоставление отсрочек по арендным платежам, прямая финансовая поддержка. Как отмечалось, по программе развития малого и среднего предпринимательства в республике в 2020 году было затрачено более 60 млн рублей на предоставление льготных микрозаймов, поручительство, субсидии, лизинг оборудования. В настоящее время утверждена новая программа на 2021-2023 гг.

Говоря о положительных результатах такой работы, глава региона констатировал, что численность занятых в сфере МСП, включая ИП, на 10 января этого года к аналогичному показателю прошлого года выросла на 8,6%.

Для выстраивания работы в этом направлении, уверен Сергей Меликов, необходимо совместно с бизнесом определять приоритеты и сообща решать возникающие сложности. С этой же целью для участия в мероприятии Врио Главы РД пригласил представителей силового блока. Приоритетным, подчеркнул он, является осуществление деятельности в соответствии с российским законодательством. Продолжая мысль, Сергей Меликов назвал недопустимой ситуацию, когда один владелец бизнеса платит налоги, а другой – нет. Таким предпринимателям, уверен глава региона, не место в бизнес-сообществе.

Подробно о состоянии и перспективах развития малого и среднего предпринимательства в республике доложил врио министра промышленности и торговли Дагестана Низам Халилов.

По словам докладчика, бизнес в республике развивается в неравных условиях – одни находятся в правовом поле, а другие в «тени», тем самым нарушая условия добросовестной конкуренции. Раскрывая тему поддержки МСП, он перечислил основные институты финансирования: «Фонд развития промышленности», «Фонд микрофинансирования и лизинга», «Фонд микрофинансирования субъектов МСП», «Фонд содействия кредитованию субъектов МСП», а также бизнес-инкубаторы.

«Общий объем средств, который был направлен на поддержку малого и среднего предпринимательства составил в прошлом году порядка 598 млн рублей, в этом году предусматривается 413 млн», – проинформировал Низам Халилов. Бизнес, продолжил он, развивается неравномерно. Так, основная предпринимательская активность приходится на равнинную часть Дагестана – города республики. Кроме того, он сообщил о деятельности Фонда развития промышленности. Так, в прошлом году Фондом предоставлены займы для реализации проектов 5 предприятиям на сумму 125 млн рублей, реализация указанных проектов позволит создать более 200 рабочих мест.

В свою очередь Уполномоченный по защите прав предпринимателей РД Мурад Далгатов остановился на некоторых цифрах, характеризующих состояние МСП в республике. Так, в реестре количество субъектов МСП составляет 36 тысяч. По информации докладчика, малый и средний бизнес республики в большинстве своем занимается торговлей, транспортной деятельностью, строительством и сельхозпроизводством, обеспечивая потребности внутреннего рынка. Подавляющее большинство субъектов, продолжил он, в сложившейся системе хозяйствования не имеют потенциала и перспектив роста. В этой связи бизнес-омбудсмен высказал ряд предложений. «Для обеспечения стабильного экономического роста в республике, на наш взгляд, нужно в разрабатываемой сегодня Стратегии социально-экономического развития РД до 2024 года, одними из основных критериев обозначить: рост количества субъектов МСП, увеличение показателя вовлеченности населения республики в малое и среднее предпринимательство, увеличение размера среднедушевых доходов населения республики для стимулирования спроса, снижение уровня безработицы», – сказал он. Мурад Далгатов также сообщил, что в процессе ведения своей деятельности некоторые предприниматели сталкиваются с различного рода проблемами.

Комментируя, Сергей Меликов отметил, что многие вопросы не стали бы проблемными, если бы изначально были предусмотрены в бизнес-плане. По этой причине руководитель республики призвал тех, кто планирует открыть свое дело, изучать рынок, проанализировать, будут ли востребованы предлагаемые ими товары и услуги.

Обозначая важность совместной работы органов власти и предпринимательского сообщества, Врио Главы РД сказал: «Мы должны нести равную ответственность, причем не только экономическую, но и социальную – перед людьми: за качество производимого товара, за создание рабочих мест, за освоение промышленных площадок. Когда мы поймем, что являемся партнерами в этом отношении, камни преткновения исчезнут, останутся только точки соприкосновения. Конечный объект нашей деятельности – это гражданин Дагестана, поэтому мы должны друг друга поддерживать».

О важности совместной работы сказала в своем выступлении и председатель Дагестанского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Зульгимар Тагибова (Ричинская). В частности, она предложила возобновить деятельность Совета при Главе РД по развитию МСП, обновив его состав и включив в него представителей бизнес-сообщества республики. Также Тагибова обратила внимание на деятельность «теневого» сектора, в том числе «теневого» онлайн-бизнеса, из-за которого зачастую страдает легальный бизнес. В этой связи она предложила провести инвентаризацию всех хозяйствующих субъектов на предмет выявления нелегальных предпринимателей и для постановки их на учет. Завершая, представитель «ОПОРЫ РОССИИ» попросила руководителя региона выйти с инициативой о закреплении на законодательном уровне такой разновидности предпринимательской деятельности, как семейный бизнес.

Заслушав информацию, Сергей Меликов напомнил о том, как несколько месяцев назад Президент России при подведении итогов детского конкурса «Большая перемена» беседовал со школьником из Махачкалы Даниялом Шабановым. Глава региона отметил, что юный дагестанец со своими единомышленниками представил в рамках конкурса проект по развитию туризма в республике. В частности, предлагалось создать видеокафе, сидя в котором посетители получат возможность посещать различные уголки мира. Похвалив детей за изобретательность, Сергей Меликов предложил совместными усилиями органов власти и предпринимателей помочь воплотить эту идею в жизнь. Это, считает руководитель субъекта, станет бесценным опытом для детей, которые столкнутся со всеми сложностями на пути начинающих предпринимателей.

Выражая свое мнение по поводу деятельности Совета при Главе РД по улучшению инвестиционного климата, Сергей Меликов констатировал, что это совещательный орган и на его заседаниях нельзя решать такие важные вопросы, как выделение земельных участков под инвестпроекты. Такое решение требует обоснования, уверен глава региона, поэтому приниматься оно будет отныне в рамках заседаний Правительства РД. При этом будут взвешены все риски и определены перспективы развития того или иного бизнеса.

Что касается Совета по развитию МСП, Сергей Меликов согласился с необходимостью возобновления его работы, но добавил, что структуру надо менять – охватить поддержку всего сектора, а не только МСП, и выделить внутри него различные секции.

Затем выступили представители правоохранительных и контрольно-надзорных органов.

Со своей стороны прокурор Дагестана Алексей Ежов подчеркнул, что вопросам защиты прав предпринимателей уделяется особое внимание. «Мы снижали административные барьеры для бизнеса, занимались погашением долгов перед предпринимателями со стороны муниципалитетов и органов государственной власти. На особом контроле находится несвоевременная оплата заказчиками. На 1 января 2019 года долги по государственным и муниципальным контрактам перед бизнесом составляли более 2 млрд рублей, на 1 января 2020 года уже 1 млрд 392 млн рублей, а к сегодняшнему дню они составили всего 24 млн рублей. Кроме того, по жалобам предпринимателей в прошлом году было возбуждено 41 административное дело в отношении контролеров, которые выходили на проверки и в нарушение требований закона составляли соответствующие документы. Необходимо также отметить, что на особом контроле находятся вопросы предоставления предпринимателям, пострадавшим в условиях распространения коронавируса, субсидий, льготных кредитов, временной отсрочки арендных платежей, продления разрешительных документов», – отметил он.

Министр внутренних дел по Дагестану Абдурашид Магомедов, отметив, что на каждой встрече с бизнес-сообществом поднимается вопрос чрезмерного давления со стороны контролирующих органов, сказал, что МВД Дагестана только в исключительных случаях, когда имеется доказательство совершенного неправомерного действия, проверяет представителей бизнес-сообщества. «Проверки проходят только за моей, либо моего курирующего заместителя, подписью, все остальные проверки неправомерны», – пояснил он. По словам министра, подобное отношение имеет оборотную сторону. Выборочные проверки показали, что в результате многие предприниматели пользуются этим и не платят налоги: только на одной улице Акушинского в Махачкале от налогов укрываются десятки миллионов рублей. Аналогичная ситуация во многих других местах на территории республики. Абдурашид Магомедов также заявил, что в результате рейдов были выявлены нарушения, которые должны контролироваться органами местного самоуправления, и бездействию соответствующих структур будет дана правовая оценка.

Комментируя, Сергей Меликов констатировал, что эта проблема состоит из множества частей, в том числе и таких, как родственные связи, коррупция и т.д.

Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РД Газинур Апсалямов тоже рассказал о проблемах «теневой» экономики: «Во время наших рейдовых мероприятий в Хасавюрте оказалось, что среди проверенных предпринимателей 70% не состояли на налоговом учёте, а в Махачкале, Каспийске, Избербаше – от 40 до 50%. Кроме того, в Дагестане 40 официально зарегистрированных рынков и только чуть более 10 работают полностью в соответствии с законодательством», – сообщил он. По словам главного налоговика Дагестана, самое распространенное нарушение на рынках региона – сокрытие доходов.

Обращаясь к присутствующим, Врио Главы РД сказал, что при подготовке этого совещания учитывались вопросы, поднятые бизнес-сообществом на одной из последних встреч. «У нас сегодня здесь министр внутренних дел Дагестана, прокурор республики, руководитель республиканской налоговой службы. Они до вас довели свою позицию, все открыто и прозрачно. Все они готовы помогать решать проблемы, нам осталось только добросовестно выстраивать взаимоотношения. Кроме того, у нас существует ещё и такая проблема, как правовой нигилизм, многие не знают, как правильно подготовить документы и пользуются непонятными источниками информации. Мы, здесь собравшиеся, должны помогать в этом вопросе, оказывать методическую помощь», – нацелил Сергей Меликов. Врио Главы РД также добавил, что выводом бизнеса из «тени» будут заниматься правоохранительные органы, а задача бизнеса – не давать «теневикам» занимать площадки, которые могут использовать добросовестные предприниматели.

Далее представители бизнеса смогли озвучить свои проблемы. Например, рост цены на электроэнергию для хозяйствующих субъектов. Кроме того, предприниматели сообщили о проблемах при подключении к инфраструктуре (газ, свет, водоснабжение и т.д.). В свою очередь глава МВД по РД отметил, что проблема существует и пообещал обсудить её отдельно с инициативной группой представителей бизнес-сообщества.

Президент Ассоциации владельцев автозаправочных станций Магомед Абакаров выразил мнение, что создание данной ассоциации стало эффективным механизмом «обеления» экономики. Кроме того, он напомнил, что ее члены подписали Меморандум о том, что будут работать в соответствии с законодательством, но срок действия его положений завершился в конце прошлого года. С учетом положительного опыта взаимодействия бизнеса и власти через создание ассоциации он попросил главу региона рассмотреть возможность продления действия сертификата участника Меморандума. Сергей Меликов просьбу полностью поддержал. Напомним, ассоциация была создана при экс-руководителе Дагестана Владимире Васильеве. Он же подписал Меморандум о прозрачной работе АЗС.

Член президиума РО «Союз туриндустрии Дагестана» Камалутдин Салманов озвучил проблему износа дорожного покрытия на туристических направлениях, в частности, к одному из самых популярных туробъектов – Сулакскому каньону. Также он попросил обеспечить туристические места и маршруты к ним бесперебойной сотовой связью.

Сергей Меликов, сообщив о планах посетить поселок Дубки, отметил необходимость приведения в порядок дороги и реконструкции смотровой площадки над Сулакским каньоном. Кроме того, была озвучена необходимость налаживания в таких местах определенных форм микробизнеса. «Конечно, нужна и стабильная сотовая связь, технологическая инфраструктура», – добавил глава региона.

Касаясь перспектив развития сферы туризма, руководитель субъекта сообщил о запланированной рабочей встрече с курирующим туротрасль вице-премьером России Дмитрием Чернышенко. Это позволит привлечь внимание федерального центра к развитию туризма в Дагестане.

«Мы хотим некоторые крупные, стратегические проекты обозначить на федеральном уровне. На сегодняшний день мы видим три больших направления в трех зонах – юг, центр и север. Безусловно, Дербент, Сулакский каньон и хотим попробовать на федеральном уровне развивать зону Ачикольских озер как туристический кластер, привлекающий рыболовов и охотников. Это, если брать по зонам. Ну и, конечно, побережье Каспия, но это больше не активный туризм, а лечебно-туристическое направление», – сказал Сергей Меликов, отметив при этом, что другие маршруты будут примыкать к ним.

В рамках встречи президент Ассоциации экспортеров РД Арсен Гамзатов рассказал, что при продвижении продукции на экспорт возникает проблема поиска товаров, производящихся в Дагестане. «Нам приходится с миру по нитке собирать эту информацию. Очень бы помог единый мультиязычный реестр с указанием всех качественных производителей Дагестана», – сказал Гамзатов. Он также спросил о возможности внедрения мер господдержки по нормам ислама.

Врио Главы РД пообещал рассмотреть вопрос создания реестра, отметив, что он будет полезен и для других направлений деятельности. В свою очередь Первый вице-премьер РД Батыр Эмеев сообщил, что на последнем заседании Правительства региона подобное поручение уже было дано. «В ближайшее время мы его актуализируем с бизнес-сообществом», – заявил Эмеев. Сергей Меликов поручил проводить эту работу с участием Минцифры РД и Минпечати РД.

Директор агрофирмы «Согратль» Абдурахман Чураев затронул вопрос поставки фальсификата молочной продукции в государственные учреждения. По его словам, дагестанские производители качественной продукции в этой сфере не могут выигрывать тендеры из-за дешевизны некачественных товаров конкурентов из-за пределов республики. Он констатировал, что натуральная продукция не может конкурировать по цене с продуктами, при производстве которых используется вредное пальмовое масло.

Сергей Меликов дал поручение Председателю Правительства РД проработать с заинтересованными министерствами и ведомствами вопрос возможности закупки для государственных нужд товаров дагестанских производителей. «Некачественный и дешёвый продукт может попасть в школы и садики, этого нельзя допускать», – подчеркнул Сергей Меликов, указав, что в сам процесс проведения тендера никто вмешиваться не будет, но туда не должны попадать производители некачественных товаров.

Гендиректор ООО «Батыр-Бройлер» Шамиль Джамалов поддержал коллегу по части некачественной продукции, заявив, что в птицеводческом направлении также встречаются недобросовестные игроки, которые, в частности, выращивают кур, широко применяя антибиотики. Кроме того, аграрий обозначил сложности при подборе кадров. В этой связи Шамиль Джамалов попросил продумать механизм сотрудничества с профильными вузами.

Комментируя, Сергей Меликов сообщил, что в феврале запланируют совещание, где обсудят такие вопросы, как противодействие контрафактной продукции, меры для исключения попадания контрафакта на тендерные площадки, локализация производства и подача продуктов на дагестанский рынок и за его пределы, а также подготовка кадров.

Подводя итоги, глава региона с удовлетворением отметил, что состоялся диалог бизнес-сообщества не только с руководителем субъекта, но и с Правительством РД, и с правоохранительным блоком. Возвращаясь к целесообразности создания базового органа, в рамках работы которого будут обсуждаться все ключевые вопросы, руководитель республики отметил: «Безусловно, Совет нужен, но я не стал бы делить на малое и среднее предпринимательство. Давайте подумаем, как объединить все виды предпринимательства. Этот Совет должен наладить коммуникацию между бизнесом и властью. Работа в его рамках должна вестись по секциям, что поможет более детально углубляться в каждую проблему и потом обсуждать их сообща», – заключил Сергей Меликов, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.