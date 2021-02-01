ЗАМАНА - Минэкономразвития Дагестана продолжает прием заявок на участие в проекте «100 школ»

Минэкономразвития Дагестана продолжает прием заявок на участие в проекте «100 школ»

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01 февраля, 2021. Понедельник 09:40
Минэкономразвития Дагестана продолжает прием заявок на участие в проекте «100 школ»

Минэкономразвития Дагестана продолжает прием заявок на участие в проекте «100 школ». Он продлится с 20 января по 25 марта.

Минэкономразвития Дагестана продолжает прием заявок на участие в проекте «100 школ»
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 В 2021 году на реализацию проекта «100 школ» в бюджете республики предусмотрено 200 млн рублей.

Отметим, что в текущем году вступили в силу изменения, внесенные в Порядок проведения конкурсного отбора. В частности, в рамках реализации проекта не могут заявляться школы, не включённые в перечень общеобразовательных организаций, требующих капитального ремонта, ежегодно формируемый Министерством образования и науки РД.

Министерство экономики и территориального развития РД рекомендует обеспечить подготовку необходимой конкурсной документации для участия в реализации проекта «100 школ» с учетом вышеуказанных изменений.

 Для получения дополнительной информации обращаться в Минэкономразвития РД по номеру телефона 8 (8722) 68-01-34.

 Больше информации – на официальном сайте проекта.

 

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