Сергей Меликов встретился с преподавательским составом ДГПУ и обсудил перспективы развития вуза

Сегодня, 28 января, Врио Главы Дагестана Сергей Меликов посетил Дагестанский государственный педагогический университет, где встретился с представителями профессорско-преподавательского состава и студенческого актива и обсудил проблемы и перспективы развития вуза.

До этого в ректорате ДГПУ руководитель республики провел совещание по вопросам совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы. В частности, на нем речь шла о системе оплаты труда работников образовательных организаций республики, повышении размеров должностных окладов в госучреждениях региона и текущей ситуации с заработной платой педагогических работников.

В ходе совещания врио министра образования и науки РД Уммупазиль Омарова, врио министра труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова, председатель Дагестанской республиканской организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Магомед Амиродинов, руководитель территориального органа Федеральной службы госстатистики по РД Айганат Эфендиева детально проинформировали главу региона о текущем положении дел в этой части, внесли ряд предложений по решению рассмотренного вопроса. Было отмечено, что все озвученные проблемные вопросы и предложения будут изучены и проработаны, потому что нужно искать новые подходы к изменению системы оплаты труда в бюджетной сфере.

Глава республики, прежде чем перейти к диалогу, поздравил всех с прошедшим Днем студента и назвал университет уникальной территорией, ведь именно этот вуз стал основой, которая в последующем дала стимул для создания школы высшего образования в Дагестане.

Подчеркивая значимость старейшего вуза региона, Сергей Меликов сказал: «Дагестанский государственный педагогический университет является центром педагогического образования республики. А в свое время он, наверное, был таким центром для многих субъектов не только Северного Кавказа, но и Закавказья. Этого никто не отрицает».

Отметил руководитель республики и сформировавшиеся в вузе традиции, связанные не только с образовательной, но и с культурной деятельностью, со спортом. При этом Сергей Меликов не обошел вниманием и проблемные вопросы, констатировав, что сегодня университет переживает непростые времена. «Есть системные проблемы, которые требуют решений, в том числе и неполное соответствие материально-технической базы требованиям стандартов. С 2013 года в Дагестанском государственном педагогическом университете отсутствует избранный ректор. Как следствие уже более восьми лет подряд университет признается неэффективным вузом, хотя я с этим не согласен по качеству, но тем не менее по определенным показателям это так», – сказал Врио Главы РД, добавив, что нельзя назвать в полной мере стабильным и финансовое положение университета, которое наряду с другими обстоятельствами привели к серьезным репутационным потерям.

В вузе фиксируется негативная динамика численности студентов. Подготовленные абитуриенты, как отметил глава субъекта, все чаще выбирают иные учебные заведения и, что самое печальное для этого вуза, другие направления подготовки. Вместе с тем республика на сегодня испытывает дефицит педагогических кадров – около 450 человек.

Сергей Меликов, говоря о вопросах повышения зарплаты всем представителям бюджетной сферы, и, в первую очередь, педагогическому составу, отметил, что повышение заработной платы педагогам необходимо. «Мы пытаемся сделать первые шаги. Но существует масса обстоятельств, не взвесив которые, мы не придем к определенному решению. И не случайно изменение системы оплаты труда мы рассматриваем на базе вашего вуза. Потому что я вижу, что именно категория педагогических работников нуждается в этих преобразованиях», – обратился к педагогам глава региона.

Сергей Меликов также добавил, что сегодня регион нуждается в развитии системы образования, но говорить об этом преждевременно, пока не решены другие экономические задачи. «Если мы через год начнем проговаривать основные направления по развитию системы образования в Дагестане, то задуматься о них нужно уже сегодня», – сказал глава региона.

Говоря о самом ДГПУ, Сергей Меликов нацелил его сотрудников на организацию качественного образовательного процесса. «Я хочу быть уверен, что республика получит от вуза высококвалифицированных педагогов. В условиях нынешнего социально-экономического состояния, безусловно, сложно говорить о масштабных вливаниях, финансировании. Но тем не менее по направлениям развития нужно предусматривать и такую поддержку», – отметил руководитель субъекта.

Далее с докладом выступила и.о. ректора ДГПУ Полина Федотова. По ее словам, сегодня университет ставит себе целью формирование и развитие конкурентоспособного человеческого капитала, обеспечение программ социально-экономического развития региона квалифицированными кадрами, подготовку и переподготовку, повышение квалификации кадров. В качестве стратегической миссии вуза обозначено содействие динамическому развитию научно-технического комплекса страны и обеспечение его необходимыми кадровыми ресурсами.

«Качественная подготовка учителя и закрепление выпускников педагогического вуза в системе образования эффективны только при условии тесного комплексного взаимодействия педагогического вуза с региональной системой образования. Основу этого взаимодействия составляет единый кадровый ресурс системы педагогического образования региона. Мы должны отслеживать все факторы, влияющие на качество образования. Это квалификация учителей и профессорско-преподавательского состава, материально-техническая база, уровень информатизации, уровень организации научных исследований для вузов и т.д. На наш взгляд, при решении этих проблем, особая роль должна быть отведена вузам, так как потенциал вузов более широк и позволяет участвовать в различных сферах профильного обучения», – высказала мнение Федотова.

Было отмечено, что для решения проблемы нехватки педагогических кадров в республике запущен проект «Сельский (земский) учитель». За два года 180 педагогов трудоустроены в сельских школах региона, хотя для устранения дефицита педагогических кадров в дагестанские школы необходимо устроить более 400 учителей. Наибольшую нехватку педагогов испытывают учреждения в сельской местности, где отмечается недостаток учителей математики, русского и английского языков.

По словам и.о. ректора ДГПУ, в настоящее время общая численность сотрудников вуза составляет более 400 человек. Университет реализует основные профессиональные образовательные программы ФГОС высшего образования по 12 направлениям подготовки уровня бакалавриата, по 4 направлениям подготовки уровня магистратуры и по 15 направлениям подготовки уровня аспирантуры. В этом году здесь обучается свыше 9,6 тыс. человек. Говоря о трудоустройстве выпускников и взаимодействии с работодателями, Полина Федотова сообщила, что в последние годы только менее половины выпускников работают по специальности.

О развитии системы профессиональной поддержки и сопровождения учителей в республике рассказал и.о. ректора Дагестанского института развития образования Гамзат Джамалудинов. Он проинформировал о подготовке, переподготовке и повышении квалификации специалистов. Для учителей, по словам выступающего, проводятся адресные персонифицированные курсы по повышению квалификации.

Затем депутат Народного Собрания РД, декан исторического факультета ДГПУ Нариман Асваров рассказал о проблемах и перспективах развития университета, назвав сегодняшнее состояние педуниверситета кризисным.

«Последние 8-9 лет временно исполняющие обязанности ректора не только консервировали возникающие проблемы, но и постоянно воспроизводили новые. Создавалось впечатление, что они только с этой целью возглавляли университет», – сказал он. По словам декана факультета, ДГПУ столкнулся с кризисом практически во всех сферах, в том числе в финансовой, научной, образовательной, кадровой, управленческой. Продолжая, представитель университета связал возникшую ситуацию с тем, что вузом руководили на протяжении длительного времени люди, не имеющие соответствующей квалификации, профессионального опыта и моральных качеств.

Обозначая пути выхода из кризиса, Нариман Асваров призвал коллег добросовестно выполнять свои служебные обязанности и сделать все для сохранения и развития ДГПУ, несмотря на трудности и негативные последствия действий других людей. Также Асваров попросил руководителя республики совместно с учредителем вуза – Министерством просвещения РФ – укрепить руководство университета.

Комментируя, Сергей Меликов поделился своими воспоминаниями о посещении ДГПУ в качестве полномочного представителя Президента РФ в СКФО. Тогда, по его словам, в учебном заведении тоже не было избранного ректора. И сегодня, к сожалению, ситуация в лучшую сторону не изменилась. «В ближайшее время я планирую встретиться с вашим учредителем и уже напрямую обсудить эти проблемы и их решение. Сегодняшняя встреча здесь – это тоже подготовка к разговору с Сергеем Сергеевичем», – сказал руководитель республики, анонсировав встречу с главой Минпросвещения России Сергеем Кравцовым.

Председатель совета обучающихся ДГПУ Адриана Скилова в свою очередь рассказала о роли студенческого самоуправления в жизни студентов. В частности, она указала на то, что особое внимание при воспитании современных студентов – будущих учителей, уделяется 4 основным аспектам: постоянной работе учителя над своим культурным развитием, воспитанию гражданской устойчивости, гражданской ответственности, профессиональному воспитанию будущего учителя, духовно-нравственной и эстетической воспитанности.

Адриана Скилова также сообщила о ряде проектов, которые поддерживает вуз. В их числе проект «Волонтеры просвещения», в рамках которого студенты помогали при дистанционном обучении. «Сейчас мы планируем закрепить определенных наших студентов, они будут как наставники в школах: помогать взрослым преподавателям, а также вести с детьми воспитательную и просветительскую работу, проводить с ними научные лекции, экскурсии, интеллектуальные игры и многое другое», – заключила Адриана Скилова.

Комментируя, Сергей Меликов отметил: «Если так, как вы делают все студенты, то главная цель педагогического университета достигнута, потому что волонтеры просвещения – это и педагогическая, и воспитательная цели. На таких людях, как вы, система образования держится не только в республике, но и в стране».

В рамках совещания заведующий кафедрой коррекционной педагогики и специальной психологии ДГПУ Джафар Маллаев проинформировал об организации научной деятельности. Он обратил внимание на сокращение количества кандидатов наук за последние годы и на необходимость эффективного взаимодействия Минобрнауки РД и ДГПУ.

Далее учитель географии одной из махачкалинских школ, выпускник ДГПУ Ильдар Хусаинов рассказал об образе современного учителя, новых задачах, которые стоят перед учителями, о том, как найти к ученику индивидуальный подход и заинтересовать его предметом.

Декан факультета специального (дефектологического) образования ДГПУ Патимат Омарова в свою очередь сконцентрировала внимание участников встречи на управленческих проблемах вуза.

Резюмируя доклады, Сергей Меликов выразил готовность поддержать в решении озвученных на встрече вопросов и указал при этом на то, что несмотря на трудности педагогический вуз сохранил свой потенциал.

Подводя итоги мероприятия, Сергей Меликов поручил руководству ДГПУ подготовить справочные материалы, необходимые для встречи с главой Минпросвещения РФ.

Для улучшения ситуации в вузе руководитель республики предложил в первую очередь объединиться, подчеркнув при этом, что, несмотря на имеющиеся проблемы, учебное заведение продолжает готовить хорошие кадры.

Также Врио Главы РД призвал к конструктивному сотрудничеству со всеми государственными вузами, особенно в сфере науки. «Консолидация работы в научной сфере пойдет на пользу не только одному университету, но и всем другим вузам, которые функционируют на территории республики», – отметил глава субъекта.

Кроме того, Сергей Меликов призвал всех сосредоточиться на работе со студентами. «Все остальные вопросы будем решать организованно и вместе», – заключил руководитель региона.