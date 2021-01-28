Шестнадцать вопросов рассмотрели на очередной сессии дагестанского парламента

«Январская» сессия началась с традиционной «разминки», в ходе которой представители фракций подняли наиболее волнующие их избирателей вопросы.

Так, от фракции «КПРФ» выступил вице-спикер Махмуд Махмудов, который остановился на некоторых вопросах экономического развития Дагестана.

Вначале он напомнил, на прошлой неделе в республике на высоком уровне прошли первые мероприятия, посвященные 100-летию Дагестанской автономии, а указом Главы Дагестана 2021 год объявлен Годом 100-летия ДАССР.

По словам Махмудова, прошедшие годы – это были годы расцвета и развития Дагестана, когда были созданы сотни высокотехнологичных производств, сельхозпредприятий, учебные и научные центры. «Республика в этот период развивалась темпами выше общесоюзных и стала лидером во многих отраслях экономики, сельского хозяйства, социальной и культурной жизни. Все это стало возможным благодаря проводимой коммунистической партией политике, советскому образу жизни», – подчеркнул лидер региональных коммунистов.

В ходе своего выступления он остановился на социально-экономических показателях текущего времени, заметив, что с развалом Советского союза начался период разрушения экономики страны, в том числе Дагестана.

Справедливоросс Мурат Пайзулаев поднял вопрос изучения языков народов Дагестана. Отмечалось, что Дагестан – самый многонациональный народ в России, где, только по официальным данным, насчитывается 33 языка и более 80 диалектов, что, по его мнению, является «величайшим и ценнейшим богатством нашего народа».

«Вопрос сохранения и развития языков и самобытной культуры народов Дагестана был в числе приоритетных на протяжении прошедших 100 лет – периода становления дагестанской государственности.

Мы всегда говорим, что гордимся нашими языками, помним наши корни, ценим наши традиции, нашу самобытность и культуру. Вместе с тем, то, что мы делаем для сохранения наших языков, нашего культурного наследия – совершенно недостаточно», – подчеркнул депутат.

Среди объективных причин тому, почему на национальных языках в республике стали говорить реже, Пайзулаев назвал миграцию населения из сел в города, где сужается сфера действия языков; межнациональные браки; «цифровизацию жизни», особенно среди молодежи, и как следствие – переход на межнациональное общение между собой в соцсетях на русском языке.

В ходе выступления он внес ряд предложений, которые должны способствовать улучшению ситуации в данном вопросе.

О проблемах в части капитального ремонта многоквартирных домов в республике говорил в своем выступлении представитель «Единой России» Нариман Асваров.

В первую очередь он обратил внимание на то, что сегодня избирателей волнует тот факт, что собранные ими средства на ремонт МКД в условиях инфляции обесцениваются. Также жителей волнует вопрос дойдет ли вообще капремонт до их жилого дома, так как процент ремонтируемых домов в разрезе по годам не так высок. По словам Асварова, много вопросов у граждан возникает и в части оплаты взносов за капремонт, качества проводимых ремонтных работ.

Отдельно затронул парламентарий вопрос, касающийся ремонта и замены лифта. Было отмечено, что, по данным регионального оператора, в Дагестане 459 лифтов, у которых истекает срок эксплуатации, а замена одного обходится в 1,5-2 млн рублей. Если данную проблему своевременно не решать, считает депутат, ситуация со временем только усугубится. Он рассказал, что в прошлом году Правительством республики были выделены средства на субсидирование расходов на ремонт и замену лифтов, это позволило исправить состояние 214 лифтов. В этой связи Асваров рекомендовал в последующем вернуться к практике субсидирования данных работ.

Говорил он и о претензионно-исковой работе. Депутат обратил внимание на недостаточную работу по взысканию долгов по капремонту. По его словам, региональным оператором было подано более 28 тысяч исков, по которым получено решение о взыскании 405 млн рублей, из них фактически взыскано 105 млн рублей.

В рамках выступления парламентарий внес ряд предложений по улучшению ситуации по данному вопросу.

Далее депутаты перешли к обсуждению вопросов повестки дня. Одним из первых они заслушали информацию врио зампреда Правительства Дагестана Владимира Лемешко о ходе реализации Закона РД «Об отходах производства и потребления в Республике Дагестан» в части ситуации, сложившейся в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами.

Предваряя обсуждение, Хизри Шихсаидов подчеркнул, что данный вопрос связан с тем, что очень плохо осуществляется работа по вывозу мусора с городов и районов республики. «Очень много обращений со стороны граждан, общественных организаций. Нас, конечно же, не может удовлетворить такое положение дел, потому что процедура передачи от одного оператора к другому занимает какое-то время, а нам нужно, чтобы было чисто. И люди правильно требуют, чтобы навели порядок», – заявил спикер парламента и попросил докладчика без технических вопросов разъяснить, что конкретно делается для улучшения санитарной ситуации в городах и районах Дагестана.

В своем выступлении Владимир Лемешко согласился с тем, что депутатами «совершенно справедливо» поставлен вопрос по поводу мусорного коллапса в республике. Он напомнил, что с 1 января 2019 года Дагестан, как и вся страна, приступил к новой системе сбора и инвентаризации коммунальных отходов. «Согласно территориальной схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, республика условно поделена на шесть зон. К работе с начала 2019 года приступили четыре региональных оператора по вывозу ТКО. В этом же году в соответствии с законом они представили и банковские гарантии. В 2020 году этих гарантий уже не было. То есть это источник финансирования на период, если региональный оператор не справляется со своими обязанностями и тарифы ему не установлены. Тогда банковскими гарантиями обеспечиваются его расходы до избрания нового регионального оператора и установления единых тарифов», – пояснил он.

Врио вице-премьера сообщил далее, что из-за неудовлетворительной работы в части сбора и вывоза ТКО на регоператоров были начислены штрафы, были обращения в суды. «В мае прошлого года мы судились с региональными операторами с целью лишения их статуса как таковых. В июле 2020 года мы заключили дополнительное соглашение с региональными операторами, которым усиливается ответственность за исполнение их обязанностей. Вместе с тем, как мы выяснили в декабре, регоператоры в сентябре подали документы на тарифное регулирование. Как оказалось, ни один из них не получил положительного тарифа на 2021 год, о чем они попытались уведомить нас в канун Нового года. Заявление мы их не приняли, потому что в соответствии с законом до избрания нового регионального оператора они обязаны исполнять свои обязанности. В новогодние праздники мы еще работали с ними, а 14 января они заявили, что не в состоянии исполнять свои обязанности», – рассказал Лемешко, подчеркнув при этом, что ежедневно информация о проводимой работе по стабилизации ситуации докладывается врио Главы Дагестана и председателю Правительства.

Он подчеркнул, что в настоящее время принимаются меры, которые позволят, в соответствии с законом, на срок до одного года определить новых региональных операторов. Лемешко добавил, что, проанализировав существующие лицензии бюджетных учреждений муниципальных образований республики, остановились на двух муниципальных бюджетных учреждениях – МБУ «Горсервис» (г. Дербент) и МБУ «Махачкала-1» (г. Махачкала), которые определены на ближайший год в качестве регоператоров. Соответствующие процедуры уже проводятся, в ближайшее время предприятия приступят к работе, а до этих пор уборкой мусора занимаются сами муниципалитеты, по выходным проводятся субботники. Владимир Лемешко подчеркнул, что 1 марта в Дагестане планируется полностью устранить мусорный коллапс.

В рамках обсуждения в адрес врио вице-премьера поступило большое количество вопросов. Депутаты выражали недовольство по поводу того, что вопрос слишком затянулся. Отмечалось, что проблема с вывозом мусора сегодня актуальна не только в городах, но и районах, в том числе и высокогорных. Парламентарии озвучили претензии их избирателей в части организации сбора и вывоза мусора, работы полигонов. Также указывались нарушения, когда мусор до полигонов не довозится, а вываливается по пути на несанкционированные свалки и даже в лесные массивы, расположенные за пределами муниципальных образований.

Подытоживая, Хизри Шихсаидов подчеркнул, что руководителям следует ставить себя на место граждан. Он рассказал, что вчера депутаты побывали на разных улицах Махачкалы, в том числе на окраине, и констатировали: мусор накапливается, люди возмущены.

«Ни количеством совещаний, ни ссылкой на законы вы мнений людей о власти не измените! Нужно предпринимать конкретные меры. Никакие доклады не заменят чистоту и порядок. Как это сделать? Для этого у вас есть министерства и ведомства, надо думать, решать. От того, что вы проводите 10-15 совещаний и переливаете из пустого в порожнее – никакого толку нет. Значит надо предпринимать другие меры. Законом все предусмотрено, все там прописано, надо требовать, чтобы все это исполнялось. А такими методами, как субботники, ничего не сделаешь, те времена уже ушли», – нацелил спикер парламента.

По итогам обсуждения проведенная работа в части устранения мусорного коллапса была признана неудовлетворительной. Правительству рекомендовано принять конкретные меры для наведения порядка в рассматриваемом вопросе.

Далее депутаты перешли к обсуждению других вопросов повестки дня. Так, ряд законопроектов был рассмотрен во втором окончательном чтении. Среди них – «О государственной гражданской службе Республики Дагестан» и «О муниципальной службе в Республике Дагестан». В соответствии с документами, вносятся изменения в части реестра должностей муниципальной службы.

Помимо этого, депутаты рассмотрели законопроект, в соответствии с которым вносятся изменения в Закон РД «О государственной гражданской службе Республики Дагестан» и «О муниципальной службе в Республике Дагестан», регулирующие «возможность и порядок участия государственных и муниципальных служащих в управлении некоммерческими организациями». В рамках сессии были приняты изменения в Закон РД «Об Общественной палате Республики Дагестан» и «О ставке налога при применении упрощенной системы налогообложения». Первый документ предусматривает введение новой нормы, позволяющей руководителю Общественной палаты иметь нескольких заместителей, вторым – устанавливаются пониженные налоговые ставки в 2021 году в размере 1% для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения в гостиничном бизнесе и в сфере туризма. Парламентарии также рассмотрели законопроект, которым вносятся изменения в Закон РД «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Так, полномочия Правительства Дагестана дополняются в части разработки, установления и реализации государственных программ Республики Дагестан, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия, согласованных с соответствующим территориальным органом федерального органа исполнительной власти.

В первом чтении были внесены изменения в ряд действующих Законов РД: «О порядке увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан, в связи с утратой доверия», «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан», «О развитии сельского хозяйства».

Сразу в двух чтениях был принят Закон РД «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Дагестан». Кроме того, было принято постановление Народного Собрания Дагестана в связи с протестом прокурора республики на Закон РД «О государственной поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики Дагестан».

В рамках «январской» сессии были также внесены изменения в постановление НС РД «О создании Молодежного парламента при Народном Собрании Республики Дагестан».

Завершилось мероприятие «Правительственным часом», на котором врио министра образования и науки Дагестана Уммупазиль Омарова рассказала о ходе исполнения Закона РД «Об образовании в Республике Дагестан» в части обеспечения бесплатным сбалансированным горячим питанием учащихся начальных школ.

Было отмечено, что работа по организации горячего питания школьникам младших классов полностью должна завершиться к 1 сентября 2023 года.

Вместе с тем предстоит решить комплекс задач, направленных на решение проблем по организации горячего питания в школах, требующих инфраструктурных решений и материально-технического оснащения, учитывая, что из 604 проблемных школ в 121 – отсутствуют пищеблоки, 483 – требуют капремонта. Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Дагестану Ирина Алжанбекова в свою очередь рассказала о проведенных их ведомством проверках в части обеспечения детей питанием.

Так, были организованы проверки в отношении 591 образовательного учреждения и 47 поставщиков пищевых продуктов. Выявлены нарушения, касающиеся несоответствия пищеблоков санитарным нормам, калорийности и сбалансированности питания, сроков поставки продуктов, по которым приняты соответствующие меры реагирования.