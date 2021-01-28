27 января в Доме дружбы состоялся круглый стол, организованный Министерством по национальной политике и делам религий Республики Дагестан, на тему «О взаимодействии органов государственной власти и институтов гражданского общества по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (пандемии)».

Заседание открыл врио министра по национальной политике и делам религий Республики Дагестан Энрик Муслимов. Он заметил, что по поручению президента страны Владимира Путина с 18 января в России стартовала массовая вакцинация от коронавирусной инфекции.

Также было отмечено, что согласно результатам проведенных опросов и исследований от 23 декабря 2020 года, 38% россиян готовы сделать прививку, большая их часть – «взрослое» поколение. Среди нежелающих прививаться в основном молодые люди.

«Выборочные опросы показывают, что эта проблема актуальна и для нашей республики. Мы все понимаем, что вакцинация – добровольное мероприятие, но не все на сегодняшний день владеют пониманием о том, как это работает. Прививка дает возможность вернуться к обычной, нормальной жизни, сохранять свое здоровье и здоровье своих близких. Вакцинация резко снижает показатели смертности от коронавируса», - подчеркнул Э. Муслимов.

Врио министра также напомнил, что на прошедшем 26 января заседании оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Дагестан Врио Главы Дагестана Сергей Меликов говорил о том, что в первую очередь вакцинации подверглись группы риска, защитники страны, безопасности, медицинские работники, и теперь прививку могут сделать все желающие.

Председатель Общественной Палаты Республики Дагестан Абдулмуъмин Ибрагимов отметил, что, несмотря на тяжелый путь, который Дагестан прошел в период пандемии, в республике много скептиков, тех, кто критически относится к вакцинации.

По его словам, решая для себя вопрос о вакцинации, каждый человек должен проанализировать все «за» и «против», руководствоваться только личными убеждениями и здравым смыслом, мнением профессионалов, а не фейковыми новостями и вбросами.

В свою очередь начальник управления организации оказания медицинской помощи Министерства здравоохранения РД Муслимат Гасанова сообщила, что на сегодняшний день в госпиталях Дагестана находятся более 2 тысяч больных коронавирусом, в Махачкале – более тысячи человек.

«Есть всего два метода защиты населения от коронавируса: путем получения либо постинфекционного либо поствакцинального иммунитета. Для того, чтобы говорить о наличии массового иммунитета, чтобы остановить инфекцию, иммунитет должны иметь 60% населения», - проинформировала М. Гасанова.

Начальник управления отметила, что в Дагестан уже поставлено 8 142 дозы вакцины, до конца февраля планируется поставить еще 81 100 доз.

Она рассказала об основных этапах подготовки к проведению вакцинации, включающих закупку морозильного оборудования для хранения вакцины и передачи их в медорганизации; издание нормативных документов по проведению вакцинации; создание иммунологической комиссии; определение пунктов вакцинации; подготовка медицинского персонала; разработка и утверждение в медицинских организациях стандартной операционной процедуры.

По словам специалиста, ни один прививочный пункт не может быть открыт без соблюдения каждого этапа подготовки, и так же внимательно врачи подходят к опросу и обследованию пациента перед проведением прививки.

Заместитель начальника отдела надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Управления Роспотребнадзора по РД Мурад Рамазанов со своей стороны заметил, что, согласно расследованиям Роспотребнадзора, причин заражения коронавирусной инфекцией три: несоблюдение жителями республики масочного режима, посещение ими массовых мероприятий и несоблюдение лицами старше 65 лет режима самоизоляции.

«Что касается соблюдения Минздравом РД норм по подготовке вакцинации, нарушений холодовой цепи, равно как и других нарушений, Роспотребнадзором выявлено не было», - подчеркнул М. Рамазанов.

Об опыте вакцинации Епископа Махачкалинского и Грозненского Варлаама рассказал секретарь Махачкалинской епархии Виталий Тарасов. По его словам, епископ чувствует себя прекрасно, вакцинация прошла для него даже без обычного повышения температуры.

«Наша позиция здесь принципиальна: вакцинация нужна, она защищает нас от инфекции, но все же делать ее или не делать – личное дело каждого»,- сказал В. Тарасов.

Помощник муфтия РД Мухаммад Кахибский отметил в своем выступлении, что с точки зрения ислама для принятия решения о вакцинации достаточно мнения двух квалифицированных врачей – мусульман, которые в силу своего профессионализма могут нести ответственность за свои слова перед Всевышним.

Руководитель НКО «Толеранс» Абсалитдин Мурзаев высказался о недопустимости политизации темы вакцинации, спекуляции на здоровье граждан.

Участники заседания также обсудили вопросы, касающиеся возможностей вакцинации для лиц старше 65 лет и имеющих хронические заболевания; качества клинических испытаний; последствий вакцинации и возможных изменений самочувствия после прививки; вопросы общественной и эпидемиологической безопасности.

В качестве рекомендаций от общественных организаций было предложено усилить информационную работу по разъяснению пользы вакцинации, в том числе – на личном примере медицинских работников, говорить о прививке в социальных сетях, на понятном всем языке, разъяснять терминологию, чтобы у людей не оставалось вопросов по поводу вакцинации, усилить работу электронных СМИ. Также было предложено организовать Общественные слушания по поводу необходимости вакцинации, на разных площадках проводить регулярные встречи с участием представителей органов госвласти, здравоохранения, ученого сообщества.

В работе круглого стола приняли участие член Общественной Палаты РД Вагаб Казибеков, председатель Координационного совета НКО РД Шамиль Хадулаев, председатель Региональной общественной организации «Ассоциация учёных-педагогов Дагестана» Магомед Рамазанов, руководитель ДРО ВОД «Волонтеры Победы» Магомед Гусейханов, руководитель движения «Патриоты» Муса Габибов, руководитель Благотворительного фонда «Мой солнечный мир» Бегум Багандова, руководитель Автономной некоммерческой организации «Спортивно-оздоровительный комплекс «Лотос»» Магомедтагир Эскендеров, руководитель благотворительного фонда «Чистое сердце» Меседу Садрудинова, представители региональных общественных организаций и средств массовой информации.