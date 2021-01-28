26 января под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Нюсрета Омарова обсудили вопрос организации вывоза твердых коммунальных отходов на территории Республики Дагестан.

Участие в совещании приняли врио заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Владимир Лемешко, мэр Махачкалы Салман Дадаев, мэр Каспийска Борис Гонцов, врио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Рахман Гамидов, руководитель Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан Камиль Алигалбацев и другие.

Открывая совещание, Нюсрет Омаров подчеркнул, что проблемы с организацией работы по обращению с твердыми коммунальными отходами возникали на протяжении всего периода деятельности региональных операторов. Особенно эта проблема обострилась с конца декабря 2020 года. В связи с чем данный вопрос находится на особом контроле временно исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

Напомним, что 14 января 2021 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «Лидер» сообщил о прекращении своих обязательств по вывозу мусора в связи с неустановлением тарифа на 2021 год. Тариф для данного оператора не был установлен по причине того, что представленные расчеты и документы не соответствовали установленным законодательством требованиям. В частности, нет подтверждённых объемов вывоза твердых коммунальных отходов для утилизации на санкционированных полигонах.

Республиканская тарифная служба Республики Дагестан указала на грубые нарушения в работе регионального оператора. Так, УК «Лидер» собирали мусор, но не вывозили его на лицензированный полигон в городе Избербаше, а выгружали на несанкционированные свалки вокруг сёл и городов, где и производился сбор отходов.

Нарушалась отчетная дисциплина и другие обязательства, предусмотренные контрактом. Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана подало иск в суд на расторжение соглашения с УК «Лидер». Кроме того, возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном размере на руководителя организации. О сложившейся ситуации по вывозу мусора также рассказал Владимир Лемешко.

По его словам, на сегодняшний день уже имеются две лицензированные организации, которые готовы заявиться в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Участниками совещания было озвучено, что в целях решения проблем инфраструктурного обеспечения деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, Министерством природных ресурсов и экологии Дагестана совместно с органами местного самоуправления проведены мероприятия по подготовке земельных участков для строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов. На сегодняшний день отобраны земельные участки в городе Дербенте, а также Буйнакском, Кизлярском, Хасавюртовском, Сулейман-Стальском, Каякентском, Кизилюртовском районах республики.

По итогам совещания Первый вице-премьер Нюсрет Омаров поручил Министерству природных ресурсов и экологии Республики Дагестан и другим органам исполнительной власти ускорить мероприятия по расторжению соглашения с УК «Лидер» в соответствии с законодательством. Принято решение о привлечении лицензированных организаций для обеспечения сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов в городах и районах республики. Перечень мероприятий и ответственные органы исполнительной власти определены соответствующей дорожной картой по организации работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Дагестан в 2021 году, в котором установлены конкретные сроки выполнения указанных мероприятий.