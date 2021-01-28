ЗАМАНА - В Правительстве Республики Дагестан прошло совещание по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов

В Правительстве Республики Дагестан прошло совещание по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов

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28 января, 2021. Четверг 10:42
В Правительстве Республики Дагестан прошло совещание по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов
26 января под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Нюсрета Омарова обсудили вопрос организации вывоза твердых коммунальных отходов на территории Республики Дагестан.
В Правительстве Республики Дагестан прошло совещание по вопросам вывоза твердых коммунальных отходов
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Участие в совещании приняли врио заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Владимир Лемешко, мэр Махачкалы Салман Дадаев, мэр Каспийска Борис Гонцов, врио министра природных ресурсов и экологии Дагестана Рахман Гамидов, руководитель Республиканской службы по тарифам Республики Дагестан Камиль Алигалбацев и другие.

Открывая совещание, Нюсрет Омаров подчеркнул, что проблемы с организацией работы по обращению с твердыми коммунальными отходами возникали на протяжении всего периода деятельности региональных операторов. Особенно эта проблема обострилась с конца декабря 2020 года. В связи с чем данный вопрос находится на особом контроле временно исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

Напомним, что 14 января 2021 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами УК «Лидер» сообщил о прекращении своих обязательств по вывозу мусора в связи с неустановлением тарифа на 2021 год. Тариф для данного оператора не был установлен по причине того, что представленные расчеты и документы не соответствовали установленным законодательством требованиям. В частности, нет подтверждённых объемов вывоза твердых коммунальных отходов для утилизации на санкционированных полигонах.

Республиканская тарифная служба Республики Дагестан указала на грубые нарушения в работе регионального оператора. Так, УК «Лидер» собирали мусор, но не вывозили его на лицензированный полигон в городе Избербаше, а выгружали на несанкционированные свалки вокруг сёл и городов, где и производился сбор отходов.

Нарушалась отчетная дисциплина и другие обязательства, предусмотренные контрактом. Министерство природных ресурсов и экологии Дагестана подало иск в суд на расторжение соглашения с УК «Лидер». Кроме того, возбуждены уголовные дела о мошенничестве в крупном размере на руководителя организации. О сложившейся ситуации по вывозу мусора также рассказал Владимир Лемешко.

По его словам, на сегодняшний день уже имеются две лицензированные организации, которые готовы заявиться в качестве регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами. Участниками совещания было озвучено, что в целях решения проблем инфраструктурного обеспечения деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами, Министерством природных ресурсов и экологии Дагестана совместно с органами местного самоуправления проведены мероприятия по подготовке земельных участков для строительства мусоросортировочных комплексов и полигонов.  На сегодняшний день отобраны земельные участки в городе Дербенте, а также Буйнакском, Кизлярском, Хасавюртовском, Сулейман-Стальском, Каякентском, Кизилюртовском районах республики.

По итогам совещания Первый вице-премьер Нюсрет Омаров поручил Министерству природных ресурсов и экологии Республики Дагестан и другим органам исполнительной власти ускорить мероприятия по расторжению соглашения с УК «Лидер» в соответствии с законодательством. Принято решение о привлечении лицензированных организаций для обеспечения сбора, вывоза и утилизации твердых коммунальных отходов в городах и районах республики. Перечень мероприятий и ответственные органы исполнительной власти определены соответствующей дорожной картой по организации работы региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами в Республике Дагестан в 2021 году, в котором установлены конкретные сроки выполнения указанных мероприятий.

 

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