Эпидемиологическую обстановку в Дагестане обсудили под руководством Врио Главы РД Сергея Меликова на очередном заседании Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения нового коронавируса на территории региона.

В первую очередь руководитель республики констатировал, что уже третью неделю подряд в регионе основные показатели заболеваемости снижаются. Поясняя, Сергей Меликов остановился на некоторых из них: «К примеру, ежедневный темп прироста на сегодня уже 0,5%, до этого он достаточно стабильно держался на отметке 0,7%. Если 3 января число активных носителей инфекции составляло более 2200 человек, то сегодня их уже 2027. Я бы хотел поблагодарить всех за работу, потому что это, безусловно, заслуга каждого из вас, а также тех людей, которые обеспечили реализацию мероприятий, которые мы проводили по нашей линии».

Отрадным назвал глава региона и тот факт, что после праздника и новогодних каникул ситуация в Дагестане осталась стабильной, хотя в некоторых субъектах страны и на международном уровне наблюдался прирост именно в этот период.

Также было озвучено, что в резерве находится 987 коек, что составляет 29% от задействованного коечного фонда. «Мы сохраняем все позиции по содержанию резервов не только по койкам, но и по остальным направлениям. Позитивная статистика не должна нас успокаивать. Мы должны четко понимать, что угроза пока сохраняется и нам необходимо внимательно следить за ситуацией», – заявил Сергей Меликов. С учетом имеющегося риска возникновения новых штаммов COVID-19 и мутаций вируса, по словам Врио Главы РД, возможно, потребуются новые подходы к методам лечения.

«Коренной перелом в борьбе с пандемией может обеспечить вакцинация. С понедельника прошлой недели дан старт массовой вакцинации – она проводится по поручению Президента страны. Теперь прививку могут сделать все желающие, а не только люди из группы риска», – отметил Сергей Меликов.

В этой связи глава региона сообщил, что дополнительно открыли 28 прививочных пунктов, теперь их 54 по всей республике, вдобавок запущены 10 мобильных прививочных бригад. Более того, планируется открытие еще 6 прививочных пунктов. В Дагестане на сегодняшний день привился 821 человек. Однако темпы вакцинации в регионе оцениваются как слабые. Сегодня создаются условия для упрощения процедуры записи на вакцинацию. Например, запущена электронная запись через «Госуслуги», что очень актуально в зимний период и в условиях высокогорной местности.

Подчеркивая значимость разъяснительной работы с населением, глава региона сказал: «Важно постоянно информировать людей о вакцинации, о тех возможностях, которые у них есть. Подробно рассказывать, где можно сделать прививку, какие показания, профессионально отвечать на все возникающие у граждан вопросы. Операторы всех колл-центров должны быть подготовлены к ответам на эти характерные вопросы. Важно разъяснять пользу вакцинации, при этом не понуждать и не навязывать ее. Надо склонять к добровольному действию, объясняя, что эта мера направлена на то, чтобы защитить здоровье людей».

Сергей Меликов призвал не прислушиваться к «вредоносным информаторам», которые пытаются дискредитировать программу вакцинации, не являясь экспертами в этой области.

«Информационная сфера является определенным полем борьбы – не просто с деструктивными информационными источниками, а за здоровье наших земляков. Надо шаг за шагом развенчивать негативные мифы», – расставил приоритеты глава региона.

Вместе с тем он подчеркнул, что вакцинацию тоже необходимо проводить качественно – следить за состоянием пациента на всех ступенях получения дозы вакцины, за соблюдением всех ограничений в зависимости от анамнеза каждого человека.

Отдельно остановился Сергей Меликов на работе волонтеров, которых также необходимо подковать в медицинских вопросах, чтобы они могли консультировать привитых людей и следить за их состоянием.

Не обошел стороной руководитель субъекта и тему организации эффективной логистики проведения вакцинации, в том числе доставки граждан с отдаленных местностей до прививочных центров. Положительно оценил Врио Главы РД работу глав муниципалитетов в части выделения транспорта на эти цели.

Кроме того, Сергей Меликов добавил, что очень важно обеспечить безопасность хранения и транспортировки самой вакцины.

«Ключевое в этой цепочке вопросов – создание комфортных условий для людей», – резюмировал глава региона.

В продолжение этого тезиса Сергей Меликов отметил, что неоднократно поступают жалобы о том, что организационно-штатные изменения в муниципалитетах мешают людям получать вовремя положенные им социальные льготы. Люди вынуждены стоять в очередях, что, по мнению руководителя республики, может негативно сказаться и на эпидемиологической обстановке. Пояснения по этому вопросу дали врио вице-премьера региона Анатолий Карибов и врио министра труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова. Как отмечалось, реформа по линии Минтруда РД производится с целью оптимизации работы. Было озвучено, что был небольшой переходный период, из-за которого и возникли сложности. Сегодня все эти вопросы решены и работа налажена.

Тем не менее, Сергей Меликов поручил держать этот вопрос на контроле, подчеркнув при этом, что недопустимо ущемление прав граждан и что конечная цель реформ – улучшение качества жизни людей, а не создание дополнительных препон для них. «Любая реформа власти должна проводиться не в целях оптимизации и экономии, исполнения решений контрольного органа, а с целью обеспечения комфортных условий для населения», – выразил уверенность глава региона.

В рамках заседания Сергей Меликов напомнил, что ранее Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным было озвучено, что регионам страны предполагается выделить средства для приобретения дополнительного холодильного оборудования для хранения вакцины. В этой связи Врио Главы РД поручил Минздраву региона, не дожидаясь поступления средств, заблаговременно просчитать в них потребность, определить поставщиков и обеспечить освоение средств в самые кратчайшие сроки.

«Ситуация с коронавирусом остается непростой, хотя по большинству показателей она стабилизировалась. При этом необходимо и дальше контролировать обстановку, следить за тем, чтобы сохранялся резерв коек и были запасы медицинских препаратов. Контроль за исполнением решений Штаба должен быть максимальный», – нацелил Сергей Меликов.

Традиционно на заседании была проконтролирована реализация протокольных решений, принятых на предыдущем оперштабе.

По данным, озвученным врио вице-премьера РД Анатолием Карибовым, в настоящее время в республике, согласно поручению главы региона, отработана система своевременного назначения специальных выплат медицинским работникам. По состоянию на 26 января 2021 года такие выплаты назначены 15,9 тыс. медработникам на сумму 617 млн рублей.

Кроме того, около 6 тысяч медработников получили так называемые праздничные выплаты за работу с 1 по 8 января.

Практически решен вопрос и с распределением в общеобразовательные учреждения республики бактерицидных рециркуляторов воздуха. На сегодняшний день выдано 6 626 рециркуляторов, в резерве Правительства РД находится еще 127 штук.

Продолжается работа Правительства Дагестана и в части своевременного снабжения лекарственными препаратами республиканских аптек. Что касается лекарственного обеспечения больных COVID-19, проходящих лечение в амбулаторных условиях, то с этой целью в этом году уже подписаны контракты на сумму 64 млн рублей.

Помимо прочего, совместно с заинтересованными структурами рассмотрена возможность возобновления работы спортивных учреждений при условии соблюдения ими установленных санитарных норм, правил и рекомендаций Роспотребнадзора.

Среди ключевых на сегодня тем, связанных с коронавирусной инфекцией, безусловно, была касающаяся перехода к массовой вакцинации населения, а также информационно-разъяснительной работы с жителями республики в данном направлении.

В этой части совместными усилиями Минздрава РД, Управления Роспотребнадзора по РД, Минпечати РД был организован тематический брифинг, куда были привлечены руководители республиканских государственных и негосударственных СМИ, а также представители научного и медицинского сообщества. Мероприятие, по словам Карибова, освещается на информационных ресурсах в печати, теле- и радиоэфире, сети Интернет.

Одним из главных пунктов обсуждения на заседании стала оперативная обстановка с распространением COVID -19 в регионе и дополнительные меры по недопущению дальнейшего распространения инфекции среди населения республики.

Как сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по РД Николай Павлов, на сегодня санитарно-эпидемиологическая ситуация в Дагестане такова: зарегистрировано 27 462 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, за истекшие сутки –110. Показатель на 100 тысяч населения составил 882 заболевших. Среднесуточный темп прироста заболеваемости на этой неделе снизился до 0,5 %. В среднем за сутки регистрируется 148 случаев, тогда как на прошлой неделе эта цифра составляла 158 человек. Отмечается и снижение коэффициента распространения инфекции.

В то же время наибольший темп прироста заболеваемости зарегистрирован в 15-ти муниципалитетах, на 26-ти территориях отмечается стабилизация по сравнению с предыдущей неделей. На 5 территориях отмечен незначительный прирост в пределах среднереспубликанских значений, в 6 муниципалитетах новые случаи не зарегистрированы.

«Дагестан по среднесуточной заболеваемости находится на 81 месте среди регионов страны. Показатели республики можно назвать стабильными», – подчеркнул Павлов.

При этом руководитель ведомства отметил, что в структуре заболеваемости преобладает взрослое население старше 40 лет, а на возрастную группу старше 50 лет приходится свыше 56 % заболевших. Не уменьшается и группа заболевших от 65 лет.

«Показатель заболеваемости среди этой возрастной категории вырос в динамике за последние 4 недели на 3%. Это, несмотря на все меры, которые мы применяем. Доля пенсионеров также увеличилась. Причинами данного неблагополучия являются несоблюдение гражданами масочного режима, посещение мест массового пребывания, а также внутренняя миграция населения, усилившаяся в праздничные дни, в следствие которой стали больше заболевать люди в горных районах», – заявил Николай Павлов.

Вместе с тем он проинформировал, что в рамках контроля за соблюдением режима самоизоляции контактных из очагов COVID-19 на нарушителей составлено 45 административных протоколов, на 277 человек материалы переданы в МВД.

Говоря о среднесуточном числе тестирований на коронавирус, Павлов сообщил, что они осуществляются 13 лабораториями и составляют 221 исследование на 100 тыс. населения. Однако ряд территорий по-прежнему не добирает до нужного показателя.

С учетом складывающейся эпидситуации руководитель Управления Роспотребнадзора по РД внес ряд предложений, и прежде всего, продлить режим самоизоляции для людей старше 65 лет и имеющих хронические заболевания еще на две недели, начиная с 28 января.

Контроль за соблюдением этого режима рекомендовано обеспечить силами муниципалитетов и участковых сотрудников полиции с привлечением волонтеров.

Напомнил Павлов и о необходимости усилить контроль в городском и пригородном транспорте за соблюдением масочного режима и дезинфекцией салонов в течение дня. Кроме того, будут продолжены дезинфекционные мероприятия во всех учреждениях и предприятиях сферы услуг, а также в торговых точках.

С целью снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией среди людей старше 65 лет решено проводить в данной группе разъяснительную работу по части необходимости вакцинации.

Глава региона, заслушав доклад руководителя республиканского Роспотребнадзора, согласился с предложенными мерами: «Мы пока не говорим о снижении заболеваемости COVID-19, мы говорим о некой стабилизации. Потому что снижение на две десятых процента настолько незначительно, что мы не можем самоуспокаиваться. Пока будем выполнять рекомендации Роспотребнадзора и соблюдать ограничения», – сказал Сергей Меликов, призвав глав муниципалитетов обратить особое внимание на ситуацию в горных районах.

«Посещение разного рода мероприятий в городах приводит к тому, что люди переносят инфекцию в села. Главам муниципальных образований надо проанализировать ситуацию. Если в столице ее отследить сложно, так как Махачкала – это крупный транзитный пункт, то в горных районах это сделать можно. Нельзя останавливаться на стабилизации, надо дальше работать над тем, чтобы идти к снижению заболеваемости», – нацелил коллег Врио Главы Дагестана.

На заседании Оперативного штаба также обсудили принимаемые меры по оказанию качественной медицинской помощи и организации перехода к массовой вакцинации населения Дагестана от новой коронавирусной инфекции.

Как рассказала врио министра здравоохранения РД Татьяна Беляева, в настоящее время в республике развернуто 3 тыс. 538 коек для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Определенная стабилизация в госпитализации пациентов позволила 1039 коек за две недели перевести в специализированный режим работы. Количество госпитализированных среднесуточно имеет тенденцию к снижению.

Если еще на третьей неделе декабря отмечался рост количества среднесуточных больных, которое составляло 298 человек, то за истекшую неделю количество госпитализированных среднесуточно составило 163 человека. «За последние две недели мы получили прирост количества выписанных выше, чем количество госпитализированных», - сообщила Беляева.

Руководитель Минздрава РД отметила, что в целях совершенствования организации помощи пациентам с внебольничной пневмонией и новой коронавирусной инфекцией на базе Республиканского центра инфекционных болезней создан специализированный ситуационный центр по COVID-19. Ситуационным центром уже проанализировано более 3,5 тыс. заявок. Активно работает горячая линия по номеру 122 как на базе Республиканского медицинского информационного центра, так и на базе ДГМУ.

Что касается проведения вакцинации против COVID-19, в Республику Дагестан на сегодня поставлено 8 142 дозы вакцины, которые распределены по пунктам вакцинации. Для вакцинации создано 54 пункта вакцинации и 10 мобильных прививочных бригад. Планируется открыть еще 6 пунктов вакцинации в муниципалитетах.

Комментируя доклад, Врио Главы Дагестана напомнил участникам заседания о том, что вакцинация – это не разовая акция. «Да, возможно, мы когда-нибудь откажемся от подвижных пунктов вакцинации, но тем не менее мы сегодня закладываем ту основу, которая позволит нам вести длительную работу по противодействию этой инфекции. Поэтому я вас ориентирую на то, что это очень важно. И все те мероприятия, которые мы сегодня обговариваем, они в последующем будут только наращиваться, а как наращиваться – жизнь подскажет», – подчеркнул Сергей Меликов.

В рамках заседания Оперативного штаба также были обсуждены планы по информационному сопровождению всего перечня мероприятий в рамках объявленной вакцинации.

Как сообщил министр печати и информации РД Умаросман Гаджиев, в республике проводится разъяснительная работа с населением по вопросам вакцинации посредством размещения публикаций в республиканских и муниципальных СМИ, информации на сайтах и в помещениях лечебных учреждений, в соцсетях, а также посредством выступлений на телеканалах, видеосюжетов, радиорепортажей, размещения тематических пресс-релизов на сайтах и порталах. Данная работа, по словам главы ведомства, проводится в рамках разработанного медиаплана информационной кампании по противодействию коронавирусной инфекции, а также отдельных поручений для СМИ.

Было также отмечено, что всего по теме вакцинации от коронавирусной инфекции подготовлено большое количество информационных материалов, в том числе сюжетов на республиканских телеканалах. Информационно-разъяснительная работа также развернута в социальных сетях.



Комментируя, Сергей Меликов предложил руководителям министерств и ведомств, депутатам Народного Собрания РД, главам муниципалитетов на личном примере показать гражданам важность вакцинации. «Мы должны своим примером показать, что ей можно доверять. Вот мы лично – доверяем. Естественно, это не должно быть за гранью каких-то норм. Если человек переболел, если у него есть антитела, то, безусловно, ему сегодня прививка противопоказана. Но те, кто сегодня нуждается в прививках, должны их получить. Это делается не ради галочки, не ради исполнения поручений и не ради показателей. Нельзя требовать от людей идти на пункты вакцинации, если сами туда не пошли», - сказал Сергей Меликов.

Глава региона в качестве примера привел вакцинацию в Минобороны РФ. «Безопасность государства превыше всего и в первую очередь бороться с заболеваниями начали именно в тех структурах, которые обеспечивают безопасность государства, тех, кто находится на боевом дежурстве, в дальних походах, на рубежах и т.д. Если бы были сомнения в качестве этой прививки, вряд ли бы людей, которые нас защищают от внешней агрессии, стали бы прививать. Вряд ли в первую очередь стали бы прививать врачей, которые оказывают помощь гражданам, вряд ли бы они попали в категорию первоочередных профессий, которые необходимо было бы сохранить от инфицирования, потому что они сами должны лечить людей. Вряд ли бы в эту первоочередную категорию попали люди из группы риска, потому что этих людей нужно было в первую очередь спасать. Как еще это доказывать? Следующее доказательство – это то, что мы сами должны сделать прививку, чтобы люди окончательно убедились в ее безопасности», - добавил глава региона.

Отдельно было отмечено, что в этой работе важно обеспечить население возможностью для предварительной записи на вакцинацию через портал госуслуг.

Как рассказал врио министра цифрового развития РД Сергей Снегирев, совместно с Минздравом Дагестана на портале были разработаны три сервиса: запись на вакцинацию в профильные учреждения министерства онлайн, запущены механизмы обратной связи для населения, а также создан «дневник самонаблюдения» для тех, кто уже привился.

Помимо этого, организовано взаимодействие с Минмолодежью республики по проведению добровольной записи на вакцинирование с помощью портала госуслуг.

Сергей Меликов в этой связи поручил Министерству цифрового развития РД совместно с другими заинтересованными ведомствами проработать вопрос по созданию программы, позволяющей контролировать ход вакцинации, которая была бы удобна для всех.

В продолжение заседания был рассмотрен вопрос применения мер административного воздействия в отношении физических и юридических лиц, не соблюдающих действующие ограничительные меры. Сергей Меликов напомнил, что перед Новым годом появилась информация о нарушениях ограничений со стороны ряда организаций и владельцев некоторых заведений.

С докладом выступил Прокурор Дагестана Алексей Ежов, который подтвердил, что в декабре планировались многочисленные развлекательные мероприятия в банкетных залах и ресторанах, в частности, столицы республики.

Все эти объекты были проверены, в результате было возбуждено 13 дел об административных правонарушениях. «В суд направлен протокол о временном запрете деятельности банкетного зала «Ванесса», не допущено проведение мероприятий в ряде других объектов. Кроме того, все мы видели нарушения во время рекламной акции в магазине «Киргу», по этому факту было проведено административное расследование, в ходе которого установлено, что акция была организована ООО «Новые Технологии». В отношении данного юридического лица, а также конкретного должностного лица составлены протоколы об административном правонарушении. В настоящее время эти материалы находятся в суде», – проинформировал Ежов. Он также сообщил, что ранее в результате судебного рассмотрения дел об административных правонарушениях была приостановлена деятельность 49 объектов, наложено 25 штрафов на общую сумму 1,5 млн рублей, вынесено 7 предупреждений.

Кроме того, по линии МВД с момента введения ограничительных мероприятий также составлено более 166 тысяч протоколов об административных правонарушениях, связанных с несоблюдением ограничений. Из составленных протоколов свыше 163 тыс. направлено для рассмотрения в суды, остальные находятся в работе органов внутренних дел. В настоящее время судами рассмотрено более 104 тыс. материалов указанной категории. Те, кого признали виновными, либо получили предупреждение, либо оштрафованы. Общая сумма штрафов сегодня составляет свыше 58 млн рублей.

В рамках Оперштаба также выступили руководители некоторых муниципальных образований, которые рассказали о борьбе с распространением нового коронавируса на вверенных им территориях.

Так, мэр Дагестанских Огней Джалалутдин Алирзаев, помимо прочего, сообщил, что в условиях ограничений, кроме профилактических и медицинских мер противодействия коронавирусу, по инициативе городской администрации с участием молодежи, меценатов, религиозных организаций была организована акция по раздаче продуктовых наборов.

Комментируя принятые в рамках заседания решения, Врио Главы Дагестана призвал всех, и в частности, жителей республики, проявить терпение в связи с применением ограничительных мер. «Мы должны понимать, что все несут определенную нагрузку – кто-то моральную, кто-то материальную – финансовая нагрузка ложится и на бюджет республики. Но все-таки рисковать мы пока не можем. Если у нас будет существенный спад заболеваемости через две недели, а это во многом зависит от нас, коллеги, в том числе и от прививочной кампании, тогда мы будем принимать решения в отношении тех, кому 65 и старше», – почеркнул глава региона, поручив при этом проанализировать опыт других субъектов по снятию ограничений. Сергей Меликов в этой связи обратил внимание на практику Москвы, которая по-прежнему сохранила ограничения на работу учреждений сферы услуг в ночное время и на выход из изоляции людей возраста 65+.

В целом на Оперштабе было решено сохранить все ранее введенные ограничения еще на двухнедельный период, а вместе с этим продолжить и контрольные мероприятия за их реализацией.

Одновременно с этим в рамках намеченного будет вестись вакцинация населения. «Коллеги, в этом плане запрещаю всем устраивать какие-то соревнования. Все должно соответствовать правилам вакцинации, логике и здравому смыслу. Соревноваться сегодня с какими-то другими субъектами Российской Федерации мы тоже не будем, потому что у нас есть свои особенности, есть горные отдаленные районы – все это мы должны учитывать. Наша главная задача – максимально удовлетворить пожелания граждан, которые добровольно хотят сделать прививки. При этом должны быть соблюдены условия по сдаче анализов, по соответствующим ограничениям и под строгим контролем врачей. Все должно соответствовать тем правилам и стандартам, которые сегодня определены. Информационную работу по данному направлению также продолжаем. Вместе с тем здесь должны быть не просто призывы к вакцинации, необходимо вести разъяснительную работу, на которую я бы обратил первостепенное внимание», – сказал в заключение Сергей Меликов.

Завершая, глава субъекта в очередной раз поблагодарил всех медиков за организацию работы по борьбе с COVID-19 и анонсировал большую конференцию с участием всех главных врачей региона, которая запланирована на февраль. В повестку этого мероприятия будут включены проблемные вопросы сферы здравоохранения республики, ответы на которые, считает руководитель Дагестана, должны дать понимание, как улучшить состояние этой отрасли.