Сергей Меликов допустил постепенное снятие ограничений по коронавирусу в Дагестане

Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов в беседе с журналистами подвел итоги заседания оперативного штаба по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона. В частности руководитель республики подчеркнул, что в рамках заседания обсуждались вопросы, связанные с заболеваемостью населения и профилактические меры по противодействию новой коронавирусной инфекции.

«Сегодня мы обсуждали вопросы, которые ранее были вынесены оперштабом на рассмотрение. Они касались выполнения тех мероприятий по реализации ограничительных мер, которые мы определяли, по тем результатам, которые на сегодняшний день мы имеем. В целом результаты начали нас удовлетворять. Впервые с ноября отмечена небольшая, но достаточно стабильная динамика снижения количества заболевших и инфицированных коронавирусной инфекцией. Ограничительные меры повлияли на снижение количества массовых мероприятий, что отразилось на общем результате. На протяжении двух недель количество заболевших в сутки у нас снижается. Это не перелом ситуации, связанной с ковид в Республике Дагестан, но, скорее всего, его начало», - сказал Сергей Меликов.

Как отметил глава региона, этому способствовали и введенные ограничительные меры, связанные с проведением праздничных новогодних мероприятий.

В этой связи Врио Главы РД, прежде всего, выразил слова благодарности всем дагестанцам за понимание того, что выполнение ограничительных мероприятий - это не попытки ущемить права людей, а меры, направленные на сохранение их здоровья. Кроме того, Сергей Меликов поблагодарил структуры, которые осуществляли контроль за соблюдением ограничительных мероприятий.

Напомнил руководитель региона и о ситуации с одним из крупных торговых центров Махачкалы, где накануне праздников прошла распродажа с большим количеством людей, что является риском распространения нового коронавируса. «Сегодня прокурор Республики Дагестан сообщил нам, что все проверочные мероприятия уже проведены, и виновные в данной акции будут привлечены к достаточно жесткой степени ответственности», - сообщил Врио Главы РД.

Однако, несмотря на стабильную динамику снижения количества заболевших, как отметил Сергей Меликов, на заседании оперштаба принято решение сохранить все ограничения. «Эти позитивные показатели не являются сегодня основанием для радикальных мер, связанных с отменой ограничений, поэтому мы пока их сохраняем, но на оперштабе было принято решение, что через две недели, на следующем заседании оперштаба, эти ограничения рассмотреть, и, если позитивная тенденция будет сохраняться, то от ряда из них мы будем отказываться», - сказал Врио Главы РД.

Касаясь темы вакцинации, журналисты поинтересовались у главы региона, какие мероприятия планируется провести в рамках массовой вакцинации населения. Отвечая, Сергей Меликов в первую очередь заверил в безопасности этой процедуры: «Наши вакцины дали положительный результат при апробации, тестировании. Вакцинация лиц из группы риска и тех категорий, которые были определены как первоочередные для проведения вакцинации, в декабре-январе осуществлена, и теперь у нас началась массовая вакцинация».

«Конечно, это не панацея от всеобщего излечения, но массовая вакцинация позволит сократить количество инфицированных. Это в свою очередь приведет к значительному сокращению числа заболевших коронавирусом», – выразил уверенность Сергей Меликов.

Говоря о проводимой в республике работе, глава региона отметил: «На сегодняшний день вакцинировано более 800 человек, развернуто 54 пункта для вакцинирования граждан. Более 10 мобильных пунктов развернуто для того, чтобы вакцинация была проведена в труднодоступных в данный период года районах и в отдаленных селах».

В продолжение темы Сергей Меликов проинформировал о высокой готовности к началу масштабной вакцинации: республика располагает необходимым количеством вакцин и специально оборудованных пунктов для их хранения. В этой связи глава региона обратил внимание на важность информационной работы в этом направлении. «На сегодняшний день мы к вакцинации готовы. Необходимо, конечно, усилить информационную работу, потому что, к сожалению, существуют деструктивные высказывания, которые призывают людей отказаться от вакцинации», – добавил Врио Главы РД.

Надежность вакцины, считает Сергей Меликов, подтверждает тот факт, что одними из первых вакцинировались от коронавируса представители структур, которые обеспечивают безопасность государства, медработники и люди из группы риска.

«Прежде всего вакцину получили те, кто обеспечивает нашу безопасность. А это говорит о том, что она надежна и необходима. Затем вакцинировались медики, которые ежедневно находятся в зоне непосредственного поражения. В-третьих, получили вакцину те люди, которые относятся к группе риска. Если мы привили сегодня группу риска, наверное, это тоже говорит о тех гарантиях, которые эта группа получила», – обозначил свою позицию Сергей Меликов.

При этом, продолжил руководитель республики, у всех есть индивидуальные особенности, поэтому сегодня на заседании Оперштаба врачей призвали тщательно следить за подготовкой к вакцинации, в том числе за теми мероприятиями, которые граждане должны проводить в период между двумя инъекциями и после получения вакцины. Поясняя, глава региона сказал: «Только тогда мы сможем контролировать и положительно оценивать результаты вакцинации, особенно для тех людей, у которых есть хронические заболевания и заболевания, лечение которых подразумевает определенные особенности».

Сергей Меликов призвал представителей СМИ также подключиться к этой работе, которая позволит сберечь здоровье дагестанцев: «Я думаю, правильно выстроенная информационная работа, в том числе с вашей помощью, позволит нам приступить к действительно массовой вакцинации в Дагестане и обеспечить надежную работу по дальнейшему противодействию распространению коронавирусной инфекции. Пока все идет планово. Я каких-то сильных рисков в этом отношении не вижу. Оперативный штаб и его члены будут контролировать эту работу, по мере необходимости мы будем ее корректировать».

Подытоживая, руководитель субъекта сообщил, что на заседании Оперштаба решено не отменять введенные в регионе ограничительные мероприятия, потому что имеющиеся позитивные показатели пока не являются основанием для снятия ограничений.

Планируется на следующем заседании рассмотреть возможность снятия некоторых ограничений, если позитивная тенденция будет сохраняться.