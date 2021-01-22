Строительство канализационного коллектора в Махачкале планируется возобновить в 2021 году

21 января, Врио Главы РД Сергей Меликов провел совещание по проблемным вопросам в строительной отрасли Дагестана в режиме видеоконференцсвязи. Ключевыми стали темы незавершенного строительства, в том числе махачкалинского канализационного коллектора, многоквартирных домов, построенных с нарушением градостроительного законодательства, а также аварийное и ветхое жилье.

Вопросы, вынесенные на обсуждение, как отметил Сергей Меликов, определены как приоритетные и глобальные: «По некоторым из них есть подвижки, в случае с другими мы пока, к сожалению, стоим на месте. Все это способствует неэффективному расходованию денежных средств. Много вопросов к руководителям муниципалитетов. Я должен предупредить вас: если вы считаете, что руководитель республики будет много раз повторять одно и то же, – вы ошибаетесь. Особенно это касается проблем, связанных с выбором участков для строительства – они должны соответствовать нормам, которые определяются предназначением объекта», – обозначил ключевые позиции руководитель республики.

Возникают, как отметил глава субъекта, также и вопросы в части взаимодействия между структурами органов власти всех уровней, полномочия которых определены законом и должны исполняться. Нередко ситуации в данной сфере доходят до абсурда, когда представители региональных властей снимают с себя ответственность, ссылаясь на отсутствие у них тех или иных полномочий. В качестве примера были приведены аварийные школы. «В моем понимании, если школа признана аварийной, значит детей в нее нельзя заводить, потому что в ином случае мы подвергаем угрозе не только здоровье, но и жизнь ребенка. Особенно с учетом сейсмоактивности в регионе. Вместе с тем есть и неаварийные школы, где по срокам положен текущий или капитальный ремонт. Кто может объяснить: почему мы неаварийные школы ремонтируем, а на аварийные деньги не выделяем? И при этом все ссылаются на решения федеральных министерств. Детей переводят из одной ветхой школы в другое мало отличающееся по состоянию помещение. А должны приниматься административные решения, к примеру, перевод на дистанционное обучение на определенный срок, за который можно решить вопрос с выделением средств из резервного фонда и проведением необходимого ремонта, чтобы создать условия для детей».

В продолжение темы школьного строительства глава региона призвал муниципалитеты более эффективно прорабатывать вопросы целесообразности возведения того или иного образовательного объекта в том или ином населенном пункте. Ведь нередко происходит так, что большие типовые школы появляются там, где нет необходимости, и пустуют.

Напомнил Сергей Меликов главам муниципалитетов и о данных в конце прошлого года рекомендациях по временному ограничению оформления земельных участков до полной проверки их принадлежности, отметив, что решения, которые принимаются на республиканском уровне, будут доводиться до конца.

Врио Главы Дагестана особое внимание уделил вопросу определения правил для застройщиков: правило одно – больше не должно быть построено ни одного дома по точечной застройке. При этом глава региона отметил, что разрешение на подобное проектирование должно рассматриваться как нарушение федерального законодательства.

В качестве основного докладчика выступил врио министра строительства РД Малик Баглиев, который доложил, что в 2020 году в регионе введено в эксплуатацию порядка 957 тыс. кв. метров жилья, что составляет 103% к запланированному.

Сергей Меликов со своей стороны напомнил, что в Дагестане реализуется пилотный проект по сокращению объема незавершенного строительства и указал взять за основу главный из них – строительство канализационного коллектора в Махачкале.

По линии Минстроя, как доложил Баглиев, проходило 317 объектов незавершенного строительства (ОНС), по 313 из них проведена работа и в 2019 году возобновлено 47 объектов. В рамках Республиканской инвестиционной программы на 2020-2022 годы будет возобновлено строительство еще 66 объектов, в том числе социальных.

С положительной оценкой проведенной работы Сергей Меликов не согласился, отметив, что все достижения отражаются лишь на бумаге.

О дальнейшей работе по объектам незавершенного строительства рассказал министр экономики и территориального развития РД Руслан Алиев. Отдельное внимание он уделил судьбе объектов, строившихся в рамках федеральных программ, реализация которых завершена. Таких объектов 14, и 13 из них планируется включить в федеральные программы. Как сообщил Алиев, очистные сооружения в Хасавюрте, очистные сооружения канализации в Дагестанских Огнях, канализационно-очистные системы в Буйнакске и 3 объекта здравоохранения включены в Республиканскую инвестиционную программу для определения источника финансирования по федеральным программам, чтобы возобновить строительство объектов.

Обращаясь к главам муниципалитетов, Сергей Меликов акцентировал внимание на том, что речь идет о крупных незавершенных объектах, от которых зависит подача чистой воды для жителей вышеназванных городов.

Не обошли стороной и такой важный для региона вопрос, как строительство канализационного коллектора в Махачкале. Раскрывая тему, Малик Баглиев напомнил, что он строится в два этапа. По первому этапу – разработана ПСД и представлена в ФАУ «Главгосэкспертиза России». Но для получения заключения необходимо также представить проект планировки территории, учитывающий строительство коллектора, а также наличие источника финансирования. По первому пункту в ближайшее время будет принято постановление Правительства РД «Об утверждении схемы территориального планирования Махачкалинской агломерации», подготовленное Комитетом по архитектуре и градостроительству РД. Что касается второго вопроса – источник финансирования объекта пока не определен.

В рамках совещания Первый заместитель Председателя Правительства РД Батыр Эмеев проинформировал о перспективах строительства канализационного коллектора в Махачкале. Напомнив о приезде группы специалистов ВЭБ.РФ в Дагестан, Первый вице-премьер отметил, что совместно с ними изучены проекты, достигнута договоренность о направлении ими в ближайшее время специалистов для исследования старого и нового проектов, чтобы дополнительно получить экспертизу.

Кроме того, определенная часть средств поступит на эти цели по линии Минстроя России, после чего уже планируется расписать помесячный план работ. К решению этого вопроса, по словам Эмеева, планируется привлечь французскую компанию. «Совместно с ВЭБом изучим лучшие практики мира, которые подойдут для Дагестана», – отметил Батыр Эмеев. На первый этап по проектно-сметной документации заложено 150 млн рублей, на второй – 458 млн рублей из республиканского бюджета.

Возвращаясь к ситуации с ОНС, Руслан Алиев сообщил, что на сегодняшний день количество объектов незавершенного строительства уменьшилось и составляет 1270. Министр озвучил, что до 1 марта необходимо инвентаризировать все объекты, чтобы исключить дублирование и некорректное заполнение формы таблицы. Некоторые ОНС не соответствуют сегодняшним нормам, что тоже создает дополнительные сложности.

Комментируя, глава региона напомнил о необходимости актуализации разработанных годами ранее проектов: реализовывать их в том виде, в каком они есть, нельзя, сегодня при строительстве важно учесть все современные требования Роспотребнадзора, а также вопросы, касающиеся сейсмобезопасности.

Подводя итоги обсуждения проблемы незавершенного строительства, Врио Главы Дагестана попунктно остановился на главных ее составляющих и дал свои установки.

«Работы по коллектору в Махачкале должны начаться в 2021 году», – сказал Меликов.

По объектам, находящимся в списках недостроенных и являющимся нереализованными по причине завершения ряда программ, глава региона поручил подготовить подробную справку для предоставления в Минэкономразвития России. «У нас существуют объекты незавершенного строительства по очистным сооружениям, а это напрямую связано с жизнью и здоровьем людей. Факты отравлений людей в Хасавюрте, Буйнакске и других городах подтверждают это. Что касается объектов здравоохранения, то приоритетом здесь является вопрос определения источников финансирования», – сказал Сергей Меликов, добавив, что 1 марта – крайний срок на завершение инвентаризации.

Среди ключевых вопросов на совещании был выделен ход реализации мероприятий по обследованию многоквартирных домов, построенных в Дагестане с нарушениями градостроительных норм.

Раскрывая тему, врио министра строительства РД Малик Баглиев сообщил, что в 2019-2020 годах на территории республики проведено обследование 410 объектов жилищного строительства, что составляет 457 многоквартирных домов, строительство которых осуществлялось с нарушением законодательства о градостроительной деятельности.

Единственным исполнителем работ по проведению технического обследования данных объектов определен ФАУ «РосКапСтрой».

«Госконтракт выполнен полностью, по всем домам были даны заключения. По итогам обследования 105 домов пригодны для проживания, по 351 дому необходимо выполнить мероприятия по завершению строительства, а 1 дом подлежит сносу. Снос объектов капитального строительства, признанных самовольными, проводится только по решению суда. Результаты и заключения переданы администрациям муниципальных образований для принятия решений. В связи с этим муниципальным образованиям необходимо: по 105 домам, признанными пригодными для проживания, инициировать подачу застройщиками либо собственниками жилых помещений исковых заявлений в суд для принятия решения о вводе их в эксплуатацию. По 350 – разработать дорожную карту по каждому дому, определить источник финансирования для завершения строительства и ввода в эксплуатацию. А также инициировать снос дома, по которому принято такое решение», – сообщил глава Минстроя РД. При этом он порекомендовал руководителям муниципалитетов впредь не допускать возникновения таких объектов. Кроме того, было озвучено, что введение в эксплуатацию этих домов позволит дополнительно увеличить ввод жилья на 1,6 млн кв. метров.

Комментарии и пояснения по этим домам также дали Первый вице-премьер РД Батыр Эмеев и мэр Махачкалы Салман Дадаев. В частности, как сказал Батыр Эмеев, уже в качестве пилотного проекта взят один дом, с жителями которого проводится работа по его постановке на учет в ГИС ЖКХ и подключению к коммунальным ресурсам.

«Собрали жильцов этого дома, подаем в суд на признание за ними права на общее имущество, а после – подключаем дом к инженерным сетям. Эту практику мы планируем распространить по всем домам», – пояснил Первый вице-премьер.

По словам директора ФАУ «РосКапСтрой» Юлии Максимовой, по каждому дому даны конкретные рекомендации с перечнем необходимых работ: «Мы выявили лишь один дом, который должен быть снесен, по остальным домам есть заключение об их безопасности. По каждому дому будет кропотливая точечная работа, люди готовы, изъявили желание решать вопросы».

Глава Дагестана, комментируя тему, указал на необходимость повысить эффективность работы соответствующей правительственной комиссии, обратив особое внимание на исполнительскую дисциплину всех ответственных.

«Курирующий вице-премьер должен на себя брать проблему, начиная с крыши и до фундамента каждого несданного дома. Каждый должен исполнять данные ему поручения и нести ответственность за неисполнение. Это предупреждение о низкой исполнительности последнее – больше я предупреждать не буду. До 1 марта работа, о которой говорил Батыр Эмеев, должна быть развернута, с конкретными результатами», – подчеркнул Меликов.

В свою очередь руководители муниципалитетов, где имеются проблемные дома, проинформировали главу республики об устранении выявленных на данных объектах недочетов.