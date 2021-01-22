Сергей Меликов поручил создать в Дагестане резервный фонд жилья

В этой связи врио министра строительства республики Малик Баглиев доложил о ходе реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в РД в 2013-2017 годах» и программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 2019-2024 годах.

Что касается первой программы, расселение до сих пор не завершено. За прошлый год по плану мероприятий по Махачкале переселили 80 семей, а в Дербенте – 18. По информации Баглиева, из запланированных 2846 семей не расселена 321 семья. Речь идет о семьях, проживающих в 5 муниципалитетах, большая часть людей – из столицы Дагестана.

Для решения этой проблемы, по словам главы ведомства, достигнута договоренность между мэрией Махачкалы и СМК «Жилье» о строительстве новых домов. Конкретные пути решения были представлены в презентации, подготовленной Минстроем совместно с СМК. В частности, застройщик предлагает на территории Махачкалы построить 8 многоэтажных домов. Они будут расположены в двух новых микрорайонах по улицам Буйнакского, Орджоникидзе и Заманова, а также Гамидова, Азиза Алиева, Нахимова и Ушакова. Всего остался не расселенным 51 дом. Реализация этого проекта в 2021 году позволит завершить полностью программу переселения по Махачкале. По информации застройщика, большая часть граждан согласна на предлагаемые условия, потому что у них появится возможность переехать в дома именно в районах их проживания.

Сергей Меликов положительно оценил озвученные предложения. Руководитель ООО «СМК «Жилье»» Али Алиев со своей стороны отметил, что разработан проект комплексного освоения территорий и застройки, исключая точечную застройку: «Сейчас идет согласование и утверждение проектов для дальнейшей реализации. Финансирование на начальном этапе будет вестись за счет собственных средств». В дальнейшем компания сможет реализовать часть квартир, оправдав таким образом свои расходы. Планируется представить проект на заседании Градостроительного совета г. Махачкалы.

Сергей Меликов в этой связи заявил, что нужно учитывать облик кварталов комплексной застройки. Немалую роль играет здесь взаимодействие с Комитетом по архитектуре и градостроительству РД, поэтому глава региона призвал согласовывать все, что строится в Махачкале, с главным архитектором республики.

Также на совещании Малик Баглиев отчитался об успешном завершении в Махачкале этапа программы переселения граждан из ветхого жилья за 2019-2020 годы, а также заявил о том, что мероприятия по этапу 2020-2021 годов идут в соответствии с графиком.

При этом по исковым заявлениям жителей решениями судов 31 многоквартирный дом, в котором проживали 429 семей, был признан не аварийным и исключен из программы переселения. Таким образом построенные дня них дома остались пустовать.

«Хотелось бы призвать муниципалитеты, чтобы они комиссионно признавали дома аварийными в установленном порядке. Это даст возможность привлечь федеральные средства для расселения граждан из опасного жилфонда и осваивать новые территории», – доложил Малик Баглиев.

Пустующие квартиры, построенные ранее в рамках программы, в ходе совещания было предложено использовать для обеспечения жильем отдельных категорий граждан, которые имеют такое право, в том числе дети-сироты, участники афганских событий и другие. Кроме того, Малик Баглиев сказал о целесообразности формирования жилищного фонда.

Комментируя, Сергей Меликов привел примеры, когда люди годами ждут своей очереди на получение жилья. В этой связи глава региона подчеркнул, что для решения таких вопросов и должен быть создан резервный фонд жилья. Этот вопрос поручено проработать с точки зрения правовых аспектов, что позволит уже в этом году начать работу в этой части.

«Со следующего года предусмотрите в бюджете выделение денежных средств на создание резервного фонда жилья. Нужно проконсультироваться с Минюстом РД, согласовать с прокуратурой. Нужно передать часть квартир, которые не заселены, в республиканскую собственность и дальше использовать для выделения жилья социальным категориям, очередникам. Это касается «афганцев» и других категорий, которые имеют право на внеочередное предоставление жилья. До 1 марта принять решение и после доложить», – поручил Сергей Меликов.

Одним из рассмотренных вопросов была реализация проекта «Реновация» в Дагестане.

Предваряя обсуждение, Сергей Меликов напомнил, что в конце прошлого года вышел закон о «Комплексном развитии территорий РФ», который соответствует указу Президента России о стратегическом развитии РФ, и передал слово председателю Комитета по архитектуре и градостроительству РД Незиру Гусейнову.

Докладчик прежде всего сообщил, что в этом законе определен сам термин комплексного развития территорий. Кроме того, он обязывает обеспечивать достижение определенных показателей в жилищном строительстве. По словам Незира Гусейнова, будет также необходимо создавать условия для развития транспортной, социальной, инженерной инфраструктуры для благоустройства территории. Там, где будет проходить комплексное развитие территории, должны создаваться рабочие места за счет первых этажей многоквартирных домов, которые должны быть нежилыми и использоваться в целях социального и культурного быта. Незир Гусейнов добавил, что теперь можно утверждать документацию по планировке территории до утверждения этих изменений в генеральном плане городов и правилах землепользования застройки.

В свою очередь врио министра строительства РД Малик Баглиев затронул вопрос сейсмоустойчивости зданий: «Главный научный сотрудник Института геологии Дагестанского научного центра РАН Василий Черкашин в связи с высокой сейсмичностью Дагестана поднимает вопрос проведения детального сейсморайонирования республики. Когда мы строим, то должны знать балльность на этой территории».

Сергей Меликов предложение поддержал: «Вопросов к инициативе не имею, это обеспечение безопасности населения. Это как раз входит в причины, по которым мы не можем ввести в эксплуатацию 457 многоквартирных дома».

Сам Василий Черкашин, в частности, заявил, что по правилам сейсморайонирование нужно проводить каждые 10 лет, а в Дагестане оно не проводилось уже более 30 лет. Кроме того, специалист заявил о необходимости разбить работу на несколько этапов для ускорения.

Затем учредитель ООО «ЕТ – Девелопмент» Екатерина Орлова рассказала о реализации проекта «Реновация». «В прошлом году по проекту уже были первые новоселья. Хоть он и частный, но реализуется в полном соответствии с законодательством – по 214 ФЗ, мы платим все налоги. Кроме домов, мы также строим детский сад, а к основной зоне отдыха во дворах предусмотрены зоны отдыха на крыше», – рассказала она.

Екатерина Орлова добавила, что эта практика может быть распространена во всей республике, как в форме частного исполнения, так государственного и частно-государственного партнерства.

Комментируя, Сергей Меликов отметил, что московская форма реновации для Дагестана не подойдет из-за разницы бюджетных возможностей, но какие-то вопросы по этой теме можно рассматривать.

«Главы муниципалитетов, особенно городов, изучите детально этот закон, он четко расписывает, что такое «аварийное и ветхое жилье», как происходит расселение и т.д. Думаю, в нем был учтен и опыт реновации. Когда в Москве эта программа начинала работать, то многие не хотели переселяться, пока жилые кварталы не начали застраиваться по принципу комплексной застройки, то есть там есть детские сады, школы, парковки. На первых, а иногда вторых этажах размещены объекты социальной инфраструктуры – магазины, парикмахерские, фитнес-залы, учреждения детского дополнительного образования и т.д. У нас города задыхаются, свободных территорий для развития нет», – подчеркнул глава региона, отметив, что здесь реновация важна.

Кроме того, руководитель республики заявил, что точечную жилую застройку в городах надо полностью запретить и поручил Председателю Правительства РД совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству РД посмотреть, каким нормативным актом это можно сделать.