В Махачкале прошло торжественное собрание, посвященное 100-летию ДАССР

Почетными гостями стали заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, депутаты Госдумы РФ от республики и другие гости. «Подчеркивая значимость этой даты для республики, свое уважение, признательность и любовь к дагестанскому народу выказал в своем поздравлении Президент России Владимир Путин», подчеркнул замруководителя Администрации Президента РФ Магомедсалам Магомедов, зачитав приветственный адрес главы государства. Магомедов также поздравил всех дагестанцев от имени своего отца – Почетного Председателя Госсовета РД Магомедали Магомедова.

Он отметил, что с приходом в Дагестан Сергея Меликова видны позитивные шаги: «Уверен, Сергей Алимович, что у вас и всех тех, кто с вами работает, все получится. Искренне хочу пожелать успехов в этом благородном деле, выдержки и поддержки дагестанского народа», – добавил Магомедов.

В адрес республики поступили телеграммы с поздравлениями со 100-летием. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в своем приветственном адресе отметила, что за прошедшие годы республика внесла весомый вклад в решение общенациональных задач и сегодня продолжает способствовать укреплению экономического потенциала нашей страны.

От имени председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина к дагестанцам также обратился председатель Комитета Госдумы РФ по делам национальностей Валерий Газзаев. «У Дагестана богатая история и культура. Многонациональный регион России прославлен народными мастерами, известными спортсменами, привлекает красотой природы и гостеприимством», – зачитал поздравление Валерий Газзаев. Председатель Комитета Госдумы РФ от себя пожелал, чтобы новый век ознаменовался для Дагестана самыми большими достижениями в экономике, социальной сфере, культуре, спорте.

Приветствие в адрес республики направил и заместитель председателя Правительства Российской Федерации – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. «Многовековая история, мягкий климат и удивительной красоты природа – идеальные условия для того, чтобы Дагестан стал центром притяжения туристов со всего мира. Уверен, совместными усилиями мы сможем добиться благополучия и процветания Дагестана», – говорится в поздравлении.

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов выразил благодарность Президенту России Владимиру Путину за добрые слова в адрес региона: «Президент по-особому относится к Дагестану, дагестанцам, нашим традициям, к оценке того, что происходит в Дагестане на этапе современности, и с верой в то, что задачи, поставленные перед страной, равно как и перед Дагестаном, будут выполнены в полном объеме. Это и реализация национальных проектов, улучшение качества жизни народа, и дальнейшее развитие, направленное на обеспечение безопасности суверенитета и международного авторитета нашей страны».

Обращаясь к собранию, Сергей Меликов поздравил присутствующих и всех дагестанцев со знаменательной датой. «Перед нами через 100 лет после образования республики стоят задачи, которые являются продолжением заложенных тогда традиций. В то же время юбилей открывает и новые перспективы, достичь которых мы сможем только трудом, целеустремленностью, преданностью, патриотизмом. Сегодня хочется вспомнить всех, кто подарил нам сегодняшнюю республику, бесчисленный потенциал ее возможностей, кто открыл перед нами новые перспективы. Низкий поклон тем, кто работал на благо Дагестана все эти годы», – заявил врио Главы РД. Мероприятие продолжилось концертом. В праздничную программу вошла театрализованная музыкально-хореографическая композиция с участием творческих коллективов Дагестана и гостей республики.