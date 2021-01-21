Дагестанец примет участие в обучении потенциальных кандидатов в депутаты Госдумы

Участники, которые прошли в очный этап кадрового проекта «Федеральный ПолитСтартап», проделали огромную работу. Конкурс составил 34 человека на место, отметил заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов на открытии образовательного модуля Высшей партийной школы «Политический лидер». В образовательном модуле «Политический лидер» принимают участие потенциальные кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России».

Всего в рамках кадрового проекта «Федеральный ПолитСтартап» пройдут обучение 200 человек, отобранных в результате конкурса среди почти семи тысяч претендентов. По итогам обучения в Высшей партийной школе эксперты отберут итоговую группу — 50 человек, которые станут участниками предварительного голосования в регионах. Система обучения на площадке Высшей партийной школы для лидеров проекта имеет ряд особенностей. Содержание групповых практических семинаров, тренингов и лекций связано с текущей общественно-политической повесткой, партийной составляющей и предвыборным календарем. В течение четырех дней участники должны сформировать понимание электоральной ситуации, траектории своего собственного движения в кампании предварительного голосования.

Для потенциальных кандидатов проведут интерактивные лекции с участием ведущих политологов и социологов страны. Участников курса ждут тренинги с моделированием реальной избирательной кампании — в том числе, в интернете. Они примут участие в дебатах, будут работать над продвижением собственных проектов и электоральных стратегий. По итогам обучения участников «Федерального ПолитСтартапа» ждет «домашнее задание» — они должны будут подготовиться к предварительному голосованию «Единой России» в своем регионе. От Дагестана в проекте примут участие три человека. Один из них – депутат Кировского районного Собрания Махачкалы, член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, заместитель председателя Молодежного Парламента при НС РД Исрапил Гаджибагомедов, для которого это будет первым опытом участия в Политстартапе и обучения в Высшей партийной школе.

По его словам, данный проект – хорошая возможность сотрудничества и усвоения опыта известных политических деятелей, получение новых знаний и практических рекомендаций в сфере политконсалтинга, политтехнологий. «Я смогу проверить свои возможности и посмотреть на себя со стороны, развить наработанные мною ранее навыки и лучше понять существующие политические и общественные процессы. Не может не радовать и то, что это первое за долгое время мероприятие такого масштаба в очном формате, а не как мы привыкли за период пандемии в формате онлайн. Ведь, помимо всего прочего, подобные проекты помогают обрести новые знакомства с инициативными людьми с активной жизненной позицией. А такие знакомства, обмен знаниями и мнениями дорогого стоят», – поделился Исрапил Гаджибагомедов.