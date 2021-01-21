В Махачкале состоялась торжественная церемония открытия Года 100-летия образования Дагестанской АССР

Праздничный митинг, приуроченный к 100-летию образованию ДАССР прошел в Махачкале, на центральной площади 20 января. Старт юбилейным мероприятиям в столице республики дали глава Махачкалы Салман Дадаев и заместитель Председателя Правительства РД Анатолий Карибов.

Поздравляя махачкалинцев и гостей столицы с юбилеем, Салман Дадаев подчеркнул, что принятие Декрета об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики

Заложило юридические основы общедагестанской автономной национальной государственности.

Особое значение Дадаев придал и 100-летнему юбилею переименования столицы Дагестана из Петровска в Махачкалу, который будет праздноваться в мае текущего года. Он отметил, что сегодня Махачкала – город с особой, неповторимой судьбой, который внес значимый вклад в социально-экономическое развитие нашей республики и всей страны.

Особые слова благодарности глава города высказал в адрес ветеранов Великой Отечественной войны, ковавших Победу на полях сражений в 1941-1945 гг.

Говоря о современности, затронул мэр и события 20-летней давности, когда махачкалинцы наряду с другими дагестанцами встали в ряды ополченцев, мужественно давших отпор международным террористам.

Трудным для столицы Дагестана, как и для других городов страны, оказался и предыдущий год, столкнувший горожан с новым врагом – коронавирусной инфекцией. Отпор и этой беде дали махачкалинцы: медики сражались с болезнью на передовой, а поддержку с тыла им оказывали педагоги, водители общественного транспорта, волонтеры и просто неравнодушные граждане.

Все эти испытания, по словам Дадаева, способствуют сплочению и единению народа и межнациональному согласию.

В свою очередь Анатолий Карибов напомнил, что 2021-й год в Дагестане объявлен Годом 100-летия со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики. В этой связи в течение всего 2021 года запланированы торжественные, культурно-массовые, спортивные мероприятия, выставки, фестивали, форумы и т. д.

В юбилейный год, отметил вице-премьер, особое внимание планируется уделить благоустройству исторически значимых объектов и памятников культуры городов и районов Дагестана.

Подготовка всего комплекса программы юбилейного года была возложена на Правительство Республики Дагестан указом временно исполняющего обязанности Главы Республики Дагестан Сергея Меликова.

Основные мероприятия пройдут как в Махачкале, так и в первой столице Дагестана – городе Буйнакске (Темирхан-Шуре), где 13 ноября 1920 года в рамках проведения 1-го Чрезвычайного съезда народов Дагестана председателем народного комиссариата по делам национальностей РСФСР Иосифом Сталиным была принята резолюция о создании Автономной Дагестанской Социалистической Советской Республики.

Эстафету торжеств подхватили муниципальные образования Дагестана. Во всех городах и районах республики проводятся торжественные мероприятия, посвященные дню рождения родной республики.

Торжественное мероприятие в Махачкале продолжилось возложением цветов к памятнику Борцам революции в одноимённом сквере.

На этом открытие Года 100-летия ДАССР в Махачкале не завершилось: на протяжении всего дня на светодиодном экране на центральной площади столицы проходит трансляция ретроспективных документальных фильмов периода ДАССР, а в парках и скверах города звучит музыка дагестанских композиторов: Магомеда Касумова, Сейфуллы Керимова, Зейнала Гаджиева, Омара Аюбова, Наби Дагирова, Мазагиба Шарипова и других. Исполняет произведения композиторов государственный оркестр народных инструментов Республики Дагестан.