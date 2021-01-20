В торжественной церемонии, которая запланирована в Доме Дружбы в Махачкале, ожидается участие руководства Народного Собрания Дагестана, Правительства РД и других официальных лиц.
Почетные грамоты и почетные звания, медали получат представители основных религиозных организаций региона, Совета старейшин при Главе РД, врачи, учителя и другие.
Сергей Меликов вручит награды видным деятелям Дагестана
- Автор Хадижат
- 20 января, 2021. Среда 11:55
20 января в честь празднования 100-летия со дня образования ДАССР Врио Главы Дагестана Сергей Меликов вручит награды видным государственным, общественным и религиозным деятелям республики, выдающимся дагестанцам представителям многих отраслей экономики, социальной сферы, интеллигенции, руководителям предприятий и общественных организаций.
В торжественной церемонии, которая запланирована в Доме Дружбы в Махачкале, ожидается участие руководства Народного Собрания Дагестана, Правительства РД и других официальных лиц.
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