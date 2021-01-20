Врио Главы РД Сергей Меликов поздравил жителей республики с днем образования Дагестанской АССР

«Сегодня знаменательный день для каждого жителя и народа Дагестана, для всей нашей республики.

Принятый ровно 100 лет назад, 20 января 1921 года декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета об образовании Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики установил юридические основы дагестанской государственности в составе России. Этот исторический акт окончательно утвердил волю нашего многонационального народа, укрепив нерасторжимое единство Дагестана и России.

Получив широкие права, Дагестан за короткое время совершил настоящий прорыв в развитии, зримо продемонстрировав всю силу своего созидательного потенциала.

С честью выдержав тяжелейшие испытания военных годов, единство многонационального народа Дагестана и других народов нашей страны стало еще более прочным. Достойный отпор, данный в Дагестане под руководством Путина В.В. в 1999 году, не только предотвратил опасность распада государства, но и явился исходным пунктом нового этапа истории России.

Мы должны с уважением относиться к истории собственного народа, стремиться извлечь из нее уроки, необходимые для осмысления настоящего и видения будущего. И вековая история нашего края убедительно свидетельствует о том, что важным условием благополучия нынешнего и будущих поколений является сохранение и укрепление единства многонационального дагестанского народа со всеми народами великой России.

Сегодня мы с оптимизмом смотрим в будущее, верим в мудрость и сплоченность народов Дагестана. Все мы, для кого Дагестан – это родной дом, хотим видеть его сильным и процветающим.

От имени руководства республики сердечно поздравляю всех дагестанцев с 100-летием со дня образования Дагестанской АССР!

Крепкого вам здоровья, мира и благополучия!», - говорится в поздравлении.