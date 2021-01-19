ЗАМАНА - Роспотребнадзор напоминает о значимости личной гигиены в период пандемии COVID-19

Роспотребнадзор напоминает о значимости личной гигиены в период пандемии COVID-19

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19 января, 2021. Вторник 15:34
Роспотребнадзор напоминает о значимости личной гигиены в период пандемии COVID-19

Мытьё рук с мылом, простая и известная всем с раннего детства процедура, является важным элементом профилактики коронавирусной инфекции и действительно помогает сохранить здоровье.

Роспотребнадзор напоминает о значимости личной гигиены в период пандемии COVID-19
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Важно помнить, что нет никакой необходимости мыть руки именно «антибактериальным» мылом. Для того чтобы смыть вирус достаточно мыть руки обычным мылом, то есть тем, которое уже есть у вас дома.

Согласно исследованиям НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора, понятия «стандартного» антибактериального мыла не существует. В такие мыла вносят антимикробные добавки, но они могут быть разные и в разном количестве. Некоторые производители могут использовать мыло с такой пометкой и просто без добавок в качестве удачного маркетингового хода. Критериев эффективности такого мыла нет, если не идёт речь о дезинфицирующем средстве - кожном антисептике.

Так называемое «антибактериальное» мыло вирусы может не уничтожить, так как вирусы не бактерии и устойчивость у них другая. Но такое мыло, как и любое другое, может их просто смыть. В связи с этим специалисты Роспотребнадзора рекомендуют пользоваться любым мылом, это обеспечит примерно одинаковый эффект. 

Установлено, что частое мытье рук родителей с мылом способствует снижению смертности среди детей раннего возраста от острых респираторных инфекций на 20% и от острых кишечных инфекций на 50%. Грязные руки являются фактором передачи целого спектра инфекционных и паразитарных заболеваний, в том числе дизентерии, гепатита А, брюшного тифа, норо- и ротавирусных инфекций, глистных инвазий. Передача осуществляется как напрямую, так и опосредованно через контаминированные поверхности, мягкие игрушки и средства обихода.

Согласно официальным формам отраслевого статистического наблюдения Роспотребнадзора в среднем за год посредством контактно-бытового пути передачи, основным элементом, которого являются грязные руки, реализуется более 300 вспышек инфекционных заболеваний, при этом более 85% пострадавших в этих вспышках являются детьми.

Мытье рук является ключевым компонентом в снижении риска целого ряда инфекций, включая острые кишечные инфекции, грипп и другие респираторные инфекции, в том числе новый коронавирус.

В связи с этим очень важно знать, как правильно мыть руки. Правильная методика мытья рук предполагает использование мыла и теплой проточной воды, которые растирают руками в течение не менее 30 секунд. Следуйте этим простым правилам:

· Снимите украшения, закатайте рукава

· Смочите руки в теплой воде перед нанесением мыла

· Тщательно намыльте руки и в течение не менее 30 секунд соблюдайте технику мытья рук

· Обильно ополосните теплой водой руки, чтобы удалить мыло

· Просушите руки полотенцем

 

Сушка рук имеет важное значение - руки высушивают, промокая их салфеткой однократного использования или сухим полотенцем. Убедитесь, что ваши руки полностью высохли.

Когда вы находитесь в общественном туалете, используйте бумажное полотенце, чтобы открыть и закрыть дверь в туалетную комнату и нажать на кнопку сливного бачка.

Когда мыть руки?

До:

· Приготовления еды

· Приема пищи

· Надевания контактных линз и нанесения макияжа

· Прикосновения к области инфекции кожи, ранам и другим поврежденным кожным покровам

· Проведения манипуляций медицинского характера

 

После:

· Приготовления еды

· Обработки загрязненного белья

· Ухода за больными

· Уборки и работы по дому и в саду

· Кашля, чихания или рвоты

· Контакта с домашними и любыми другими животными

· Работы, учебы, пребывания на открытом воздухе и в общественных помещениях

· Занятий спортом

· Прикосновения к области инфекции кожи и кожных ран

· Посещения туалета

· Контакта с деньгами

· Работы за компьютером и другой оргтехникой

· Поездки в общественном транспорте

 

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