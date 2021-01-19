В Махачкале с 18 января началась массовая вакцинация от коронавируса

В столице Дагестана стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Махачкалинцев будут прививать российским препаратом, состоящим из двух компонентов. Это значит, что укола будет два.

В первую очередь прививку получат граждане из группы риска. Это медики, преподаватели. Сознательность в данном вопросе проявили и преподаватели столичных спортшкол. Так, тренер муниципальной спортивной школы № 2 Анна Гвиниашвили и директор спортивной школы по авиационным видам спорта «Полет» Руслан Абдулатипов добровольно обратились в прививочный кабинет инфекционной больницы, чтобы провести вакцинацию от COVID-19.

Подготовка к вакцинации заняла несколько дней. Перед прививкой им сделали экспресс-тест на антитела к коронавирусу. Тем, у кого они есть, вакцина не показана. Также врач измерил температуру, давление, осмотрел горло.

Для прививки использовали вакцину Гам-КоВид-Вак, известную под торговым названием «СпутникV». Разработчики утверждают, что она дает примерно 91% защиты от заболевания.

Напоминаем, что вакцинацию от коронавируса проводят только по согласию и она абсолютно бесплатна для всех категорий граждан РФ. Все расходы на вакцины будут покрыты из федерального бюджета. Записаться на прививку можно на сайте "Госуслуги.Ру" или в своей поликлинике.

Добавим также, что по информации Министерства здравоохранения РД в республике действуют 27 прививочных центров, 12 из них — в столице Дагестана. Махачкалинские адреса медучреждений с прививочными пунктами, где можно вакцинироваться от коронавирусной инфекции:

1.ГБУ РД «Республиканский центр инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С.М. Магомедова» – ул. Шихсаидова, 43.

2. Поликлиника № 1 ГБУ РД «Городская клиническая больница» – ул. Лаптиева, 89.

3. ГБУ РД «Поликлиника № 2» – пр. И. Шамиля, 87б.

4. ГБУ РД «Поликлиника № 3» – пр. Гамидова, 10.

5. ГБУ РД «Поликлиника № 4» – ул. Пирогова, 3.

6. ГБУ РД «Поликлиника № 5» – ул. Гагарина, 25.

7. ГБУ РД «Поликлиника № 6» – пр. И. Шамиля, 27.

8. ГБУ РД «Поликлиника № 7» – ул. Поповича, 35.

9. ГБУ РД «Поликлиника № 8» – ул. Хуршилова, 14.

10. ГБУ РД «Поликлиника № 9» – пр. И. Шамиля, 9.

11. ГБУ РД «Республиканская клиническая больница № 2» – ул. М. Гаджиева, 31

12. ГБУ РД «Гериатрический центр» – ул. Мирзабекова, 73.