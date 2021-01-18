ЗАМАНА - В городах Дагестана прошёл автопробег, посвящённый 100-летию со дня образования ДАССР

В городах Дагестана прошёл автопробег, посвящённый 100-летию со дня образования ДАССР

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18 января, 2021. Понедельник 12:32
В городах Дагестана прошёл автопробег, посвящённый 100-летию со дня образования ДАССР

 

16 января в Дагестане состоялся масштабный автопробег, посвящённый 100-летию со дня образования ДАССР.

В городах Дагестана прошёл автопробег, посвящённый 100-летию со дня образования ДАССР
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Основной целью автопробега является оказание содействия развитию патриотического сознания молодежи, привлечение внимания широкой общественности к истории развития и духовным ценностям Дагестана.

В 9 утра две колонны автомобилей двинулись в путь по разным маршрутам. Путь первой колонны проходил через Дербент – Избербаш – Каспийск – Махачкала – Буйнакск, а остальные автомобили следовали маршруту Кизляр – Хасавюрт – Кизилюрт – Буйнакск. В 12:00 участники автопробега прибыли в Махачкалу, где прошли митинг и церемония возложения цветов к памятнику погибшим революционерам.

С приветственным словом к участникам акции обратился министр по делам молодёжи Республики Дагестан Камил Саидов: «Этот год объявлен годом празднования 100-летия Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики и призван освежить память о подвигах и деяниях наших земляков, которыми мы можем и должны гордиться. Во все времена дагестанцы славились своей отвагой, мужеством и честью. Сохранить светлую память о них и передавать её из поколения в поколение – наша прямая обязанность».

Далее автопробег продолжил свой путь и в 12:30 колонна направилась в первую столицу ДАССР - Темир-Хан-Шуру, где состоялось встреча всех участников и закрытие автопробега.

В акции приняли участие около 25 машин и 50 пассажиров. По маршруту следования проходили митинги с участием молодежи, посещали места воинской славы, мемориальных комплексов и памятников ветеранам с возложением цветов.

Организаторами автопробега выступили: Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, Координационный Совет ветеранских организаций участников и инвалидов афганских событий, семей погибших РД, Дагестанское республиканское отделение Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое Братство», МОО «Кизилюртовский совет ветеранов Афганистана и локальных войн «Патриоты», а также городские и районные организации ветеранов и инвалидов боевых действий. Программа была осуществлена при финансовой поддержке микрофинансовой компании «Даглизингфонд».

 

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