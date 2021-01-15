Депутаты Народного Собрания провели круглый стол, посвященный 100-летию автономии Дагестана

Депутаты Народного Собрания сегодня провели масштабный круглый стол на тему «Автономия Дагестана – новый этап в развитии национальной государственности народов республики», посвященный 100-летию со дня образования Дагестанской АССР. Открыл и вел мероприятие спикер дагестанского парламента Хизри Шихсаидов.

В работе круглого стола приняли участие депутаты, представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, общественных и религиозных организаций, СМИ.

В своем вступительном слове Хизри Шихсаидов напомнил, что на следующей неделе Дагестан будет отмечать важное в истории республики событие –100-летие со дня образования Дагестанской Автономной Советской Социалистической Республики.

Напомним, 13 ноября 1920 года на Чрезвычайном съезде народов Дагестана была провозглашена декларация об автономии Дагестана, а 20 января 1921 года был принят Декрет об образовании Дагестанской АССР.

«В такие знаменательные дни мы должны говорить об этапах развития и, конечно же, о тех замечательных людях, которые делали эту историю. Летопись дагестанской государственности за последние 100 лет отражает все, что происходило в нашей огромной стране. С образованием автономии впервые наши народы объединились в единое государственное образование – республику. Придание Дагестану статуса автономии было не просто одномоментным решением руководства страны. Оно принималось, основываясь на многих факторах, в том числе на настроениях дагестанцев», – подчеркнул председатель Народного Собрания республики.

Большую роль в формировании общественного сознания наших народов, их мировоззрения, национального и религиозного менталитета того времени, по мнению Хизри Шихсаидова, играло мусульманское духовенство. «И эти обстоятельства были вынуждены учитывать в свое время представители имперской власти, впоследствии революционеры-реформаторы и первые советские руководители. Они понимали, что мусульманское духовенство во время революции и Гражданской войны представляло не только религиозную, но и общественно-политическую силу, с которой приходилось считаться органам государственной власти», – констатировал спикер парламента.

Среди известных религиозных деятелей того времени, которые имели достаточный авторитет, чтобы влиять на настроения людей, были названы Али-Гаджи Акушинский, Сайфулла-Кади Башларов, Абусуфьян Акаев, Хасан Хилми-афанди из Кахиба. Большим авторитетом среди населения пользовались и революционеры Уллубий Буйнакский, Махач Дахадаев, Магомед Хизроев, Алибек Тахо-Годи, Саид Габиев и другие.

Отдельно председатель Народного Собрания отметил наших земляков, внесших значительный вклад в развитие республики, – Джелаледдин Коркмасов, Борис Шеболдаев, Ибрагим Алиев, Магомед Далгат, Нажмутдин Самурский, – которые, «находясь у истоков становления советской автономии», в довоенные годы возглавляли Дагестан.

«Мы гордимся трудовыми подвигами многих поколений дагестанцев, их вкладом в укрепление нашей многонациональной республики. Эти люди – наше достояние, достояние всей страны. И мы никогда не должны забывать помощь, которую оказали в тот период Дагестану русский и другие народы страны. Русские учителя, врачи, ученые, строители и энергетики многое сделали для республики, благодаря им в корне изменилась жизнь горцев. Об этом нам следует всегда помнить и говорить», – подчеркнул Хизри Шихсаидов.

Становление республики проходило в тяжелый для страны период, повсюду была послевоенная разруха и голод. Тогда благодаря большой помощи центра в короткие сроки удалось восстановить народное хозяйство. Были построены новые промышленные предприятия, происходили существенные изменения в сельском хозяйстве. Это был период экономического подъема.

В годы Великой Отечественной войны все народы страны поднялись на ее защиту. Каждый из них внес свой бесценный вклад в разгром врага. Более 180 тысяч дагестанцев отправились на фронт, половина из них не вернулась с полей сражения. Все они проявили настоящий патриотизм, отдали свои жизни за независимость Отечества и навсегда возвысили дух нашего народа.

За мужество и героизм десятки тысяч дагестанцев награждены орденами и медалями. Не только у нас в стране знают о подвигах Героев Советского Союза Амет-Хана Султана, Николая Подорожного, Магомеда Гаджиева, Юсупа Акаева, Валентина Эмирова, Якова Сулейманова, Героя России Абдулхакима Исмаилова и многих других. Высокого звания Героя Советского Союза удостоены 62 наших земляка, 8 человек стали полными кавалерами ордена Славы.

«Массовый героизм народов Дагестана, их самоотверженный труд в тылу обеспечили авторитет республики, что также во многом помогло избежать трагедии их переселения», – добавил спикер парламента.

Отдельно он отметил роль руководителей Дагестана, которые в разные годы внесли свой вклад в развитие республики. Среди них был назван Азиз Мамедкеримович Алиев, который возглавил республику в непростое послевоенное время. Под его руководством была проведена огромная военно-мобилизационная работа и успешно решались задачи по ликвидации последствий войны.

В период работы руководителем республики Абдурахмана Данияловича Даниялова успешно велась работа по восстановлению хозяйства и созданию новых отраслей промышленности; большое внимание уделялось выявлению новых ресурсов, реконструкции и модернизации предприятий, развитию нефтяной и газовой промышленности, сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции.

Среди яркой плеяды исторических личностей Дагестана почетное место принадлежит Магомед-Саламу Ильясовичу Умаханову, который пятнадцать лет руководил республикой. «Это был период экономического, социального и культурного подъема Дагестана, повышения его роли, значительного роста материального благосостояния дагестанцев. Экономика развивалась бурными темпами. По многим показателям, в том числе производству винограда, шерсти, мяса, плодов, по численности поголовья скота, республика занимала одно из передовых мест в РСФСР», – заметил Хизри Шихсаидов.

Большую роль в укреплении российской и дагестанской государственности, по его мнению, сыграл и Магомедали Магомедович Магомедов, который являлся бессменным руководителем созданного в 1994 году нового высшего органа исполнительной власти – Государственного Совета республики.

«Глубокое знание проблем родного края, мужество и мудрость его не раз оказывали решающее влияние на сохранение мира и стабильности в республике.

В 1999 году в период серьезных испытаний совместными усилиями нам удалось не допустить межнациональных, межконфессиональных конфликтов, вместе с российской армией дагестанцы дали достойный отпор международным террористам и отстояли территориальную целостность страны», – отметил спикер дагестанского парламента.

Он также обозначил роль народных избранников в развитии республики: «В 1921 году на Учредительном съезде Советов был утвержден проект Конституции ДАССР и рассмотрен вопрос о выборах Центрального исполнительного комитета Дагестанской автономной республики, который между съездами Советов являлся высшим законодательным, распорядительным и контролирующим органом. В 1938 году он прекратил свою деятельность в связи с началом работы Верховного Совета ДАССР, который был законодательным и представительным органом. Верховным Советом было принято много жизненно важных для республики решений.

Парламентом республики была принята Конституция в 1978 году, одобрен окончательный проект Конституции в 1994 году. В последней было определено, что Дагестан “есть суверенное, единое, демократическое государство в составе Российской Федерации, выражающее волю и интересы всего многонационального народа Дагестана”. Важнейшим событием стало проведение в 2003 году Конституционного Собрания и принятие новой Конституции, отразившей позитивные перемены в стране, современные тенденции государственно-правового развития России.

В последнее время возросла роль Народного Собрания и представительных органов муниципальных образований. Принято достаточное количество законов и других нормативных правовых актов, которые стали основой развития нашего края и проводимых преобразований. Хотя, как известно, совершенству нет предела. И эта работа должна быть продолжена».

Хизри Шихсаидов далее заявил, что по истечении 100 лет можно однозначно считать, что избранный республикой путь оказался верным. «В 1921 году был юридически оформлен очередной судьбоносный выбор – быть вместе с русским и другими народами в составе России. Как мы видим, все решения того времени положительно повлияли на весь ход истории Дагестана. Сегодня республика развивается вместе со всей страной. Дагестан – крупнейший регион СКФО и становится южным форпостом России», – подчеркнул руководитель регионального парламента.

Депутат Народного Собрания, декан исторического факультета ДГУ, профессор, доктор исторических наук Башир Булатов в своем докладе подробно рассказал о предпосылках становления Дагестанской автономной советской социалистической республики, а также поделился некоторыми историческими фактами того периода.

По его мнению, юбилей республики, который отмечается в эти дни, – это главное событие этого года, который стал «знаменательной датой в истории российского федерализма». Судить о том, в какой политической и социальной обстановке сто лет назад принималось решение об автономии, по мнению Булатова, позволяют исторические документы. По словам парламентария, сегодня подробно изучаются материалы об образовании ДАССР, ведутся дискуссии по историческому значению принятия решения об автономии и вхождения Дагестана в состав Российской Федерации, обсуждаются последствия этого шага для дальнейшего экономического и культурного развития республики. Кроме того, добавил эксперт, вызывает сегодня повышенный интерес и позиция Иосифа Сталина и его роль в принятии итогового решения по резолюции об автономии Дагестана. «Принятие 20 января 2021 года Декрета об образовании Дагестанской АССР явилось точкой отсчета нового этапа истории нашей республики», – считает Башир Булатов.

Директор Института истории, археологии, этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, кандидат исторических наук Махач Мусаев рассказал о людях, благодаря которым состоялось важное историческое событие – становление автономии Дагестана. Среди них он назвал Джелаледдина Асельдеровича Коркмасова, которого сегодня называют «отцом современной дагестанской государственности».

«Он стал одним из признанных политических лидеров, который стоял у истоков Дагестанской социалистической группы, где состояли его соратники, исключительно одаренные и высоко образованные лица своего времени: Дахадаев, Тахо-Годи, Хизроев, Зульфукаров, Габиев, Далгат и другие», – отметил Мусаев.

Он напомнил, что Джелаледдин Коркмасов стоял у истоков идей, в том числе их непосредственно реализовывал, которые сыграли судьбоносную роль для Дагестана: включение Хасавюртовского округа в состав республики в 1920 году; вхождение в ее состав ногайских и караногайских районов в ноябре 1922 года и западной части Кизлярского округа – в ноябре 1923 года. Это, по мнению ученого, привело почти к удвоению территории «Страны Гор».

Именно по распоряжению Коркмасова в мае 1921 года из Темирхан-Шуры в Махачкалу была перенесена столица Дагестана. Кроме того, по его инициативе и при непосредственном руководстве в октябре 1921 года были начаты грандиозные мелиоративные работы с целью интенсивного хозяйственного освоения дагестанской равнины. В это же время он активно работал над текстом Конституции, которая была принята в его редакции.

«Выдающиеся заслуги Джелаледдина Коркмасова были высоко оценены. Он был первым из дагестанцев, награжденным орденом Красного Знамени – первым и, на то время, высшим из советских орденов. Имя Коркмасова присвоено районному центру, и там же ему установлен памятник, в его честь названа одна из центральных улиц в Махачкале, на которой ожидается установка достойного его светлого имени памятника», – рассказал Махач Мусаев.

О некоторых этапах становления дагестанской автономии, в том числе о периоде «централизаторских авторитарных установок» и «Платформы 43-х», рассказал в своем выступлении заместитель председателя Общероссийского общественного движения «Российский конгресс народов Кавказа» Деньга Халидов.

«Любая автономия – это пульсирующая политическая структура. 20-е и 90-е годы – это самый лучший период, когда наши народы, наша власть, политическая элита в своей деятельности, пользуясь принципами национальной автономии, принципами федерализма, реализовали свое право на политическое творчество – какие издавать законы, как руководить культурой, экономикой, как вести дела на уровне местного самоуправления», – заявил эксперт.

По его мнению, с конца 30-х годов начинается спокойный нормальный период развития Дагестана, когда правила игры, установленные в центре, приняты на месте, учитывали национальные особенности в кадровой и экономической политике. «Это позволило сформировать плеяду выдающихся политических деятелей, что придало мощнейший импульс развитию Дагестана в 50-70-х годах», – подчеркнул Деньга Халидов.

Несколько слов по знаменательной дате сказал и вице-спикер дагестанского парламента, руководитель фракции «КПРФ» Махмуд Махмудов: «100 лет назад история Дагестана круто изменилась. Мы стали не просто общностью кавказских народов, но и политико-экономическим субъектом, с которым велась политика на равных с остальными республиками и регионами страны. Это была новая эпоха Дагестана, эпоха развития, мира Социалистической Страны Советов. Еще в 20-м году, когда была объявлена автономия Дагестана, руководство страны твердо убедилось, что с горцами Дагестана надо строить отношения на паритетных началах, отдав должное ее самобытности».

В рамках круглого стола выступили также заведующая отделом новой и новейшей истории Дагестана Института истории, археологии, этнографии Дагестанского федерального исследовательского центра РАН, профессор, доктор исторических наук Эльмира Далгат, главный научный сотрудник этого же Института, профессор, доктор исторических наук Мирзабек Мирзабеков, профессор кафедры истории России ДГУ, доктор исторических наук Людмила Труженникова, ректор Дагестанского гуманитарного института, руководитель Департамента образования и науки Муфтията Дагестана Магомед Гаджидадаев и другие.

По итогам обсуждения участники круглого стола приняли ряд рекомендаций. Они сошлись во мнении, что принятие 20 января 1921 года Декрета об образовании Дагестанской АССР является «судьбоносным событием, ставшим началом обретения собственной государственности и первым законодательным актом, установившим правовые основы многовекового экономического, политического, духовного единства народов, населяющих территорию Дагестана».