Сергей Меликов: «Мы обязаны бороться за жизнь каждого человека»

Подобные события, по словам Сергея Меликова, некоторые люди сразу комментируют, чтобы обрести за счет этого популярность в интернет-пространстве. «Я сторонник того, что нужно сначала сделать анализ всего происходящего и уже потом на его основе принимать какие-то решения, которые действительно были бы приемлемы и правильны и, самое главное, результативны. На сегодняшний день слишком много людей, которые пытаются дать оценку. Легко оценивать ситуацию со стороны, но очень тяжело брать на себя ответственность, особенно когда она сопряжена с жизнью и здоровьем людей. Давайте мы будем сначала разбираться с ситуацией, а уже потом комментировать. И не в интересах пиара, а в интересах дела», – призвал руководитель субъекта. Ситуацию в поселке Тарки глава региона назвал трагической и сложной, добавив при этом, что по ней нужно принимать решения, которые приведут к качественным изменениям, а не заниматься провокациями.

По словам Сергея Меликова, работа будет вестись в соответствии с указом Президента РФ от 23 ноября 2020 года «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики РФ на период до 2030 года», который формирует новые формы, способы и методы борьбы с этой проблемой.

Напомнил Врио Главы РД о том, что в ходе крайнего заседания АНК, которое состоялось 28 декабря прошлого года, был сделан ряд замечаний относительно организации деятельности по противодействию наркоугрозе в Дагестане. «Говорилось о том, что профилактические мероприятия проводятся «по накатанной», что не организовано на должном уровне участие глав муниципалитетов в этой работе, что есть значительные недочеты в проведении антинаркотической пропаганды, особенно в среде молодежи. Также указывалось на недостатки в работе самой Антинаркотической комиссии, особенно в части планирования деятельности, организации контроля за принятыми решениями, на формальный подход. Очень скоро жизнь подтвердила справедливость озвученной критики. В первые дни нового года в поселке Тарки имели место события, связанные с проблемой незаконного оборота наркотиков, которые повлекли человеческие жертвы. В результате мы потеряли четырех молодых людей – двоих из них безвозвратно, а двое стали виновниками произошедшей трагедии. Произошедшее ярко показало имеющиеся проблемы», – констатировал глава региона.

Реализуемые меры по мониторингу наркоситуации в республике, по оценке Сергея Меликова, явно недостаточны. А региональные правовые документы в этой сфере, принятые много лет назад, требуют актуализации. Последний документ в этой части был принят в 2012 году.

«Президент страны Владимир Владимирович Путин, выступая на заседании Совета Безопасности РФ в ноябре 2020 года, особо отметил, что цифры ведомственной статистики не должны нас успокаивать, так как наркобизнес и наркопотребление носят скрытый, латентный характер. По-особому это проявилось в Дагестане, который, на первый взгляд, является достаточно благополучным в данном вопросе регионом, о чем мне было заявлено на заседании комиссии. Как можно себя успокаивать, если есть хоть какие-то проявления в этом отношении, и они рискованны? Я не пойму: мы в этом отношении боремся за место среди регионов?», – подверг критике работу в этом направлении Сергей Меликов.

Подчеркивая, что имеющаяся статистика не может вызывать успокоения, Сергей Меликов привел некоторые цифры: «В 2017 году медорганизациями в Дагестане зарегистрирован 3881 больной наркоманией, к концу 2020 года в Республиканском наркологическом диспансере на учете состояло более 4 тысяч наркоманов. И это только официально. В рамках проводимого по утвержденной Минпросвещения России методике социально-психологического тестирования несовершеннолетних в «группу риска» попали почти 6 тысяч учащихся школ и колледжей. Проведенное в прошедшем году социологическое исследование среди жителей Дагестана показало, что почти 90% респондентов считают проблему наркомании для нашей республики актуальной».

Приоритетное внимание руководитель региона обратил на бесконтактную продажу наркотиков, использование современных технологий для их пропаганды и распространения. Если по стране ежегодно во внесудебном порядке и на основании судебных решений ограничивается доступ к десяткам тысяч интернет-ресурсов, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Дагестане пока такая работа в должном масштабе не развернута. Более того, как отметил Врио Главы РД, в ходе поездок по городам можно встретить нанесенные на стены криптографические надписи, являющиеся «маячками» для «наркозакладок» или указывающие аккаунты в мессенджерах, посредством которых идет распространение.

Борьбу с подобным явлением, уверен Сергей Меликов, надо осуществлять комплексно, сделав основной упор на профилактическую работу. И как раз здесь, по его мнению, блогеры могут принести пользу и способствовать тому, чтобы трагедий не было.

За ситуацию в поселке Тарки, продолжил глава региона, пытаются возложить ответственность на кого угодно – начиная от родных и близких, вплоть до руководителей разных уровней. В то же время не последнюю роль, уверен он, сыграли провокаторы в социальных сетях, которые подливали масла в огонь, развивая конфликт между сторонами.

«Будьте порядочными и честными. Мужчины должны быть мужчинами, а не сплетниками, которые потом прячутся за экранами своих компьютеров. Прекратите провоцировать людей. Мы с вами увидели, к чему это приводит», – обратился Врио Главы Дагестана.

Возвращаясь к теме антинаркотической деятельности, он призвал привлечь к ней общественные объединения, религиозные организации, добровольцев, неравнодушных граждан. Для установления прямой связи с жителями глава региона предложил организовать «горячие линии», которые могут работать не только в телефонном формате, но и на базе популярных интернет-платформ и соцсетей.

Негативным образом на эффективности реализуемых мер, добавил Сергей Меликов, сказываются проблемы в вопросах координации деятельности различных органов власти. «В определенной степени механизмом взаимодействия должна была стать госпрограмма «Профилактика наркомании среди населения РД». Однако и здесь наблюдаются определенные сложности: по итогам 11 месяцев прошлого года половина целевых значений индикаторов достигнута не была», – сообщил глава региона, сказав о необходимости доработать эту программу и довести до глав муниципалитетов.

Сергей Меликов также заявил, что для реализации Стратегии, которая утверждена главой государства, необходимо составить планы мероприятий, которые должны включать в себя в том числе критерии и показатели состояния наркоситуации, а также планы достижения значений этих показателей по годам. На уровне муниципалитетов поручено утвердить соответствующие планы. И они, подчеркнул руководитель республики, должны быть содержательными, а не просто скопированными дословно из других документов.

Продолжая, Сергей Меликов заявил, что по принимаемым в обсуждаемом направлении мерам будет лично проводить заслушивание должностных лиц на заседаниях региональной Антинаркотической комиссии.

«Спрос за результативность принимаемых мер, достижение конкретных результатов будет особый. Мы не должны в мирное время нести такие потери. Мы с вами обязаны бороться за жизнь каждого человека», – расставил приоритеты Врио Главы РД.