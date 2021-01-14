Глава Минимущества РД рассказал журналистам о планах реализации политики по земельно-имущественным отношениям

Министр по земельным и имущественным отношениям РД Заур Эминов провел сегодня встречу с журналистами из республиканских СМИ. Собрание имело неформальный характер, где представители масс-медиа могли задать вопросы новому руководителю ведомства.

В частности, Заур Эминов рассказал о путях решения проблем, связанных с реализацией государственной политики в сфере земельно-имущественных отношений.

Руководитель ведомства отметил важность определить тот пласт проблем, которые на сегодняшний день в этом направлении существуют, о них в том числе говорил и врио Главы Дагестана Сергей Меликов, который обозначил необходимость инвентаризации земель, находящихся в республиканской собственности.

«Мы шагнули несколько дальше. Мы попытались в рамках этой инвентаризации провести параллельно инвентаризацию не только дагестанских земель, но и тех, которые находятся в федеральной собственности на территории Республики Дагестан, и муниципальных земель. Мы предложили представить самим муниципалитетам перечень земельных участков, свободных от прав третьих лиц и, кроме того, представить информацию, каким образом и насколько эффективно используются участки. В моем видении мы должны сформировать единый реестр республиканских земель, свободных от прав третьих лиц, для того чтобы у нас был перечень земельных участков, зарезервированных для строительства социальных и инфраструктурных объектов», – заявил министр.

Также одна из задач, которую перед собой поставил Заур Эминов, – проработать механизмы декриминализации вопросов, связанных с распоряжением земельными ресурсами.

«Одна из проблем – это вопрос предоставления. Мы определили, что очень часто предметом внимания правоохранительных органов являются дела, связанные с предоставлением подложных выписок из похозяйственных книг. На сегодняшний день выписка из похозяйственной книги является одним из тех документов, которые предоставляют право регистрации собственности физическим лицом. Каким способом мы можем решить эту проблему? Мне кажется, нужно провести работу по оцифровке похозяйственных книг и определить единого оператора, где будут храниться цифровые копии всех похозяйственных книг», – рассказал Эминов.

Не менее важной руководитель Минимущества РД назвал и проблему неэффективного использования земель. По его словам, дебиторская задолженность арендаторов на сегодняшний день составляет 1,5 млрд рублей.

«В республиканской собственности сейчас находится 4906 участков, многие из которых предоставлены в аренду. Получается, что люди пользуются этими землями, но плата за пользование в бюджет республики фактически не поступает. Я понимаю, что многие из этих долгов являются безнадежными. Поэтому для меня очень важно провести работу по инвентаризации этих долгов и определить, какие долги безнадежные и какие в целом по взысканию. Очень важно использовать собственность эффективно», – сказал Эминов.