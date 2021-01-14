Представители ОНФ внесли на рассмотрение Главы Дагестана ряд инициатив

В ходе беседы, Глава Дагестана подчеркннул значимости работы реготделения ОНФ: «Это действительно единый фронт по преодолению тех проблемных вопросов, которые сегодня существуют в республике». Общественники со своей стороны вынесли на повестку ряд тем, которые требуют скорейшего решения и участия властей республики.

В частности, речь шла о фактах неудовлетворительной организации бесплатного горячего питания для учащихся 1-4 классов. Это показал мониторинг готовности муниципалитетов к организации бесплатного горячего питания в общеобразовательных учреждениях, проведенный Общероссийским народным фронтом. Среди основных проблем, выявленных активистами Регионального отделения, отмечены недостаток штатных единиц для работы в пищеблоках, нехватка помещений для организации горячего питания, проблема отсутствия в школах денег на приобретение моющих и дезинфицирующих средств. Результаты мониторинга со всеми выявленными нарушениями были направлены в профильные ведомства.

Отдельно были выделены экологические проблемы. Активисты ОНФ неоднократно обращали внимание власти на критическое состояние экосистем махачкалинских озер Ак-Гель и Грязевое и предлагали принять меры по их спасению. Начиная с 2018 года, сообщил представитель ОНФ, Региональное отделение добивается включения озер Ак-Гель и Грязевое в «зеленый щит» Махачкалы. В этой связи не менее важным для региона, считают общественники, является принятие законодательного акта о «зеленом щите» столицы республики.

«Совместно с Институтом экологии ДГУ мы занимаемся сейчас мониторингом незаконных канализационных сливов в акваторию моря и озер, а также канала Октябрьской революции. По результатам мы представим соответствующую справку. Мы в этом направлении работаем и хотим объединить усилия так, чтобы эти вопросы были до конца проработаны, и наши жители получали качественную чистую воду», – сказал руководитель регионального исполкома ОНФ в РД Джамалудин Шигабудинов.

Озвучил представитель ОНФ и проблему жителей микрорайона Загородный поселка Шамхал-Термен города Махачкалы, которые долгое время добиваются реконструкции электросетей.

Обговорили в ходе встречи и обеспечение жителей республики доступной медицинской помощью. Общественники остановились на частном примере: девять лет в с. Дахадаевка Кумторкалинского района, где проживает более 500 человек, не могут ввести в эксплуатацию ФАП стоимостью 7 млн рублей. Еще один вопрос, требующий разрешения, реставрация памятника памятник дагестанцам-ликвидаторам последствий аварий на Чернобыльской АЭС в Махачкале.

«Круг вопросов достаточно широк. Мы нацелены на конструктивный диалог, и намерены решать проблемные вопросы в диалоге с общественностью и органами исполнительной власти», – подчеркнул руководитель Регионального исполкома.

При этом он заметил, что Региональное отделение ОНФ организует общественный контроль за реализацией национальных проектов и «майских указов» Президента РФ от 2018 года.

«Мы так же формируем общественные предложения по итогам региональных конференций, наших мониторинговых исследований, обращений жителей республики, стараемся без давления на бюджет республики решать наболевшие вопросы, которые поступают к нам от людей. Все предложения проходят апробацию в центральном исполкоме «Народный фронт «За Россию» в Москве, после чего мы направляем их в адрес Главы республики», – проинформировал Шигабудинов.

Кроме того, ведется работа по контролю за решением вопросов из обращений, поступивших в адрес Президента РФ во время «Прямой линии с Владимиром Путиным 2020». В 2020 году более чем по 300 обращениям удалось решить поставленные задачи. Уже в этом году в адрес ОНФ поступил новый пакет из более 2 тысяч обращений жителей республики. «Надеемся, что вместе с органами исполнительной власти мы будем эти вопросы отрабатывать, решать, в том числе адресно и точечно», – сказал Джамалудин Шигабудинов.

Он также остановился на совместной с волонтерами работе в рамках проекта #МыВместе, реализация которого позволила оказать адресную помощь социально незащищенным слоям населения: было отработано 34 тысячи заявок, поступивших горячую линию ОНФ.

Сопредседатель Регионального отделения ОНФ в Дагестане Джамбулат Магомедов поблагодарил главу региона от имени активистов ОНФ за возможность диалога. Именно диалог с народом, общественностью, по мнению Магомедова, укрепляет гражданское общество. Продолжая, он рассказал работе ОНФ в период пандемии. В это сложное для всех время именно общие усилия и системная работа помогли Дагестану объединиться в борьбе против коронавирусной инфекции. Немалое число людей, нуждавшихся в помощи, получили ее по всей республике.

Джамбулат Магомедов также высказал пожелание о том, чтобы и руководители министерств и ведомств, главы муниципалитетов активнее реагировали на обращения ОНФ.