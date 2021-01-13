Минтруда Дагестана обеспечило обучение около 300 граждан по нацпроекту «Демография»

За прошедший год, рамках нацпроекта «Демография» профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование получили 218 граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного возраста, - сообщает пресс-служба Министерства труда и социального развития Дагестана.

В рамках федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» удалось пройти профессиональное обучение и получить повышение квалификации 70 женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.

Данная программа направлена на повышение конкурентоспособности женщин на рынке труда и их профессиональной мобильности, что обеспечит возможность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями.

Продолжительность образовательных программ по двум направлениям составила до трех месяцев. Обучения осуществлялось по очной, очно-заочной формам обучения, проводились курсовые (групповые) и индивидуальные занятия. При реализации образовательных программ применялись формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. Незанятым гражданам проходящим обучение, на период учебы ежемесячно выплачивалась стипендия, расчетный размер которой равен установленному минимальному размеру оплаты труда (12 130,0 рублей в месяц).

По итогам обучения участники программы получили специальности: Оператор ЭВМ, Повар, Кондитер, Швея, Электрогазосварщик, Садовод, Бухгалтер, Парикмахер, Электрик, Младшая мед. сестра, Сторож, Оператор котельной, Основы фин. грамотности, Менеджер, Слесарь по ремонту автомобилей, Продавец продовольственных товаров, Продавец непродовольственных товаров, Социальный педагог, Плотник, Маникюрша, Массажист, Слесарь-электрик, Штукатур, Автомеханик, Садовник, Слесарь-сантехник, Помощник воспитателя, Санитарка, Учитель начальных классов, Учитель географии и другие.

При этом из числа обученных граждан указанных категорий сохранили занятость или трудоустроены203 гражданина старшего поколения и 59 женщин, имеющих малолетних детей.