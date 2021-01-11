Минэкономразвития РД собрало ТОП -10 главных экономических событий, прошедших в 2020 году в Дагестане

Говоря об итогах-2020, все едины во мнении - прошедший год был тяжелым. Ощутила на себе это и наша экономика. Несмотря на сложности, базовые отрасли экономики продолжали разваиваться и нам есть о чем вспомнить.

Открытие завода ООО «Дагполимер»

В 2020 году в Дагестане открыли завод по производству полиэтилена и изделий из него ООО «Дагполимер». Предприятие находится на инвестиционной площадке "Уйташ" в г. Каспийск. Реализация проекта была начата в 2019 году. Объем ежегодных налоговых отчислений в местные бюджеты от производства ожидается в объёме 1,1 млн руб. Предполагается, что в перспективе объемы производства в рамках проекта составят 540 тонн пленки в год, а также 3 600 тонн полиэтиленовых гранул в год.

Проект «100 школ»: за год отремонтировано 136 объектов

Вторую позицию нашего ТОПа главных экономических событий прошедшего года занимает проект «100 школ».

В 2020 году он реализовывался уже третий год подряд. За период реализации проекта благодаря совместным усилиям республики, муниципальных образований, а также меценатов, инициатива превратилась в масштабный проект. Общий объем финансирования за три года (2018-2020 гг.) составил 1 млрд 259 млн. рублей. Всего в рамках проекта охвачены ремонтом 470 школ. Из них в 2020 году отремонтировано 136 общеобразовательных организаций.

Антикризисные меры: снижение налоговой нагрузки на бизнес

Ситуация с пандемией требовала принятия оперативных решений по поддержке экономики и бизнеса. Пакет региональных антикризисных мер включает ряд позиций, но одной из главных является снижение налоговых ставок по ряду налогов. Так, изменения коснулись транспортного налога (многодетным семьям), УСН, ПСН, налога на имущество организаций, единого сельскохозяйственного налога, единого налога на вменённый доход (ЕНВД), налога на имущество физических лиц.

Также принято решение дополнительно поддержать и туристическую отрасль, в парламент республики внесён законопроект, снижающий налоговую ставку по упрощённой системе налогообложения (УСН) для туристических организаций. Помимо этого, в республике были приняты решения по отсрочке арендных платежей для субъектов МСП-арендаторов государственного или муниципального имущества. Отдельно мониторится ситуация в системообразующих предприятиях, оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в республике, в состав которого вошли 122 организации, ряд из них воспользовались мерами господдержки.

Дагестан - на первом месте в России по сбору винограда

Согласно данным Минсельхозпрода РД, за минувший год в регионе собрали рекордные 205 тыс. тонн винограда, что на 6,2% больше, чем годом ранее.

В последние годы виноградарство в республике получает большую государственную поддержку, отрасль стремительно развивается. Также в 2020 году значительно вырос спрос на технические сорта винограда. Так, на переработку было отправлено свыше 145 тыс. тонн винограда, что на 10,7% больше, чем годом ранее.

384 улицы отремонтировано по проекту «Мой Дагестан – мои дороги»

В Дагестане за год отремонтировали 384 улицы в рамках реализации проекта «Мой Дагестан - мои дороги».

Общая протяжённость отремонтированных улиц - 263 км. По данным Минтранса РД, при формировании республиканского бюджета на 2020 год на эти цели было выделено 1 млрд 287 млн рублей.

Данный проект успешно реализуется в регионе с 2019 года. Годом ранее на средства, полученные от транспортного налога, в муниципалитетах и городах Дагестана было отремонтировано 184 объекта.

Инвентаризация 1354 объектов незавершённого строительства

В Дагестане в 2020 году проведена полная инвентаризация всех 1354 объектов незавершённого строительства на сумму 41,4 млрд рублей. Подготовлен республиканский пообъектный план по сокращению объемов незавершенного строительства, в соответствии с которым будут приниматься дальнейшие решения в отношении указанных объектов по следующим направлениям: достройка, консервация, приватизация, передача хозяйствующим субъектам либо снос и списание затрат.

Положительная оценка проведённой работе была дана и Счетной палатой РФ. Так, по словам аудитора Счетной палаты РФ Светланы Орловой, опыт и подходы Дагестана к решению вопроса незавершённого строительства будут полезны и для других субъектов страны.

Рекордные 20 тыс. тонн рыбы выловлено за год

Вылов рыбы в 2020 году в Дагестане составил рекордные 20 тыс. 473 тонны рыбы.По данным Минприроды РД , годом ранее в регионе также наблюдался рекордный вылов рыбы – 10 тыс. тонн, таких показателей в республике не было 20 лет, однако по результатам текущего года этот показатель увеличился еще в 2 раза.

Разница обеспечена, в первую очередь, за счет активного килечного промысла. Уловы этого вида рыбы составили 13 тысяч 418 тонн, это более чем в два раза превышает показатели прошлого года (в 2019 году – 7 тыс. тонн). По всем остальным видам рыб объемы добычи аналогичны показателям прошлого года.

В 2020 году на Каспии ВБР добывали порядка 100 предприятий, их число выросло на 24 %. За прошлый год полностью восстановлен утраченный почти 20 лет назад рыбопромысловый флот, сегодня на промысле задействовано 22 корабля, это около 1 млрд рублей инвестиций и 176 высокооплачиваемых рабочих мест. Введены в эксплуатацию два цеха переработки кильки, завершается строительство еще двух.

Реализация проекта «Формирование комфортной городской среды»

В рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2020 году в Дагестане благоустроили 245 общественных и дворовых территорий с общим объемом финансирования около 1 млрд рублей. По данным Минстроя РД, изначально планировалось благоустройство 241 объекта с финансированием в размере 985 млн рублей, но в процессе аукционов было сэкономлено 50 млн рублей, что позволило благоустроить дополнительно 18 объектов. Впервые за весь период реализации проекта к участию в нем привлечены все 52 муниципальных образования республики.

Напомним, что в рамках программы год назад в регионе благоустроили 228 объектов общественных и дворовых территорий. На реализацию мероприятий программы в 2021 году предусмотрено 908,2 млн рублей. Уже определен адресный перечень для благоустройства из 211 территорий в 48 муниципальных образованиях – 76 дворовых и 135 общественных.

Рекордный урожай риса

Аграрии Дагестана собрали более 107 тыс. тонн риса. По данным Минсельхозпрода РД, этот показатель стал рекордным для республики за всю историю рисосеяния.

Уточняется, что больше всего риса традиционно собирают аграрии Кизлярского района, на которых приходится более половины всего урожая.

Отметим, что рисоводство является одним из стратегических направлений развития АПК Дагестана, в прошлом году в регионе были запущены три рисоперерабатывающих производства, их продукция поставляется в том числе на экспорт в Азербайджан и Таджикистан.

Создание двух индустриальных парков

В 2020 году в Дагестане было образовано 2 индустриальных парка - «Промпарк «Дагдизель» и муниципальный индустриальный парк «Ногайпром». «Промпарк «Дагдизель», площадью 11,17 га, находится на территории города Каспийск. Здесь планируется организовать производство мягкой мебели, текстильных изделий, создание обувных, швейных, антенно-фидерных производств.

Промпарк «Ногайпром», площадью 33 га, расположен на территории МО «Ногайский район». Рассматривается возможность организации убойного цеха, строительства цеха по производству мясных консервов) и др.