В пятницу, 8 января, в Министерстве по делам молодёжи Республики Дагестан прошла встреча с представителями актива посёлка Тарки, посвященная проблемам, назревшим в местности, и способам их решения.

Участниками мероприятия стали вице-премьер Муслим Телякавов, глава молодежного ведомства региона Камил Саидов, глава поселка Тарки Али Усманов, начальник управления по внутренней политике Администрации города Махачкалы Ренат Магомедов, представители общественности и молодежь поселка.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы недопущения дальнейшей эскалации конфликтов в Тарках, а также способы их урегулирования. Кроме того собравшиеся обсудили ситуацию с безработицей в поселке и участия молодёжи в общественной жизни республики и страны.

«Сплочённость и совместное решение проблемы – дело хорошее, но только когда это направлено на достижение какого-либо положительного результата, а не на самостоятельное разрешение острого конфликта, требующего вмешательства правоохранительных органов и разбирательства согласно закону и протоколу. А проблемы с трудоустройством сейчас вполне решаемы. Даже в области строительства на данный момент свободно более 9000 вакансий в связи с увеличением строительных объектов», - отметил вице-премьер Муслим Телякавов.

Результатом мероприятия стала договоренность о недопущении массовых собраний, конфликтных ситуаций и возникновений случаев самосуда в посёлке. В частности, было отмечено, что правоохранительные органы и в дальнейшем будут оказывать взаимодействие в разрешении каких-либо вопросов и активнее участвовать в урегулировании назревающих конфликтов.

После на встрече было разработано пошаговое решение насущных проблем в поселке Тарки.

В свою очередь, министр по делам молодёжи РД Камил Саидов отметил, что сформирован план работы по профилактике наркомании и ведомство совместно с общественными организациями, готово работать и взаимодействовать с молодёжным активом посёлка Тарки для предотвращения дальнейших конфликтных ситуаций.