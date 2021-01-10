В Миннаце РД прошла встреча с представителями поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент

В субботу, 9 января исполняющий обязанности министра по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов провел встречу с жителями поселков Тарки, Кяхулай и Альбурикент. Поводом для разговора стали трагические события, с которых начался год в поселке Тарки.

Напомним, 3 января в Тарках был убит активист, ведущий борьбу с местными наркоторговцами Вали Абдурагимов. Убийство второго жителя поселка - Керима Хайруллаева произошло 6 января в ходе развития этого конфликта.

В мероприятии приняли участие начальник управления по внутренней политике администрации города Махачкалы Ренат Магомедов, глава посёлка Тарки Али Усманов, глава Кяхулая Шамиль Кадиев, глава Альбурикента Азамат Шамилов, имам мечети Алаутдин Ахмедов, представитель совета старейшин поселка Тарки Вагид Вагидов, председатель общественного совета поселка Тарки Магомед-Амин Магомедов, председатель совета ДРОО по РГО «Национальный Совет Кумыкского Народа» Абсалитдин Мурзаев, общественные деятели Залимхан Валиев, Завур Темиржанов и др. Поводом ко встрече послужили недавние трагические события, произошедшие в поселке Тарки г. Махачкалы.

«Мы сегодня собрались, чтобы вместе разобраться в причинах произошедших трагических событий, сделать соответствующие выводы и выработать действенный механизм недопущения подобного в будущем», - начал беседу Энрик Муслимов.

В свою очередь представители поселков рассказали, как развивались события, и как удалось остановить эскалацию конфликта. Также они озвучили ряд социально-экономических и земельных проблем, которые, по их мнению, существенно влияют на криминогенную обстановку, а также внесли ряд предложений с целью недопущения подобных ситуаций.

По итогам встречи собравшиеся пришли к единогласному мнению о том, что решение любых проблем должно осуществляться в рамках действующего законодательства Российской Федерации.

«Имеется регламентированный законодательством порядок действий при обнаружении и выявлении правонарушений в обществе, который необходимо соблюдать. Решением этих проблем должны заниматься правоохранительные органы. Общественные решения не должны подменять и замещать деятельность местных властей и компетентных органов», - заявил врио министра.

Также Энрик Муслимов отметил, что министерство окажет содействие в решении имеющихся проблем в поселках в рамках своей компетенции, в том числе и в рамках реализации государственной программы Республики Дагестан «Взаимодействие с религиозными организациями в Республике Дагестан и их государственная поддержка». Что касается иных поступивших вопросов и предложений, глава ведомства заверил, что доведет их до руководства республики и профильных министерств и ведомств.