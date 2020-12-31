Сергей Меликов поздравил дагестанцев с наступающим Новым годом

Совсем скоро мы встретим Новый год. Приближается всеми любимый и дорогой каждому праздник. Мы ждем его с особой радостью, надеждой на добрые перемены и верим, что наши мечты и замыслы обязательно сбудутся.

По традиции мы отмечаем этот праздник в кругу семьи, вместе с близкими подводим итоги уходящего года и строим новые планы. Любовь к своему дому и родной земле, умение помогать и поддерживать, объединять усилия всегда наполняли жизнь дагестанского народа особым смыслом, придавали нам силы в достижении целей и преодолении любых трудностей.

В этом году республика, страна, весь мир столкнулись с серьезным испытанием. В тяжелых условиях пандемии необходимо было обеспечивать безопасность людей и стабильность экономики.

Ни на минуту не прекращалась работа важнейших отраслей и служб.

С предельной самоотдачей и ежедневным риском для жизни трудились дагестанские медики. Тем, кто был на карантине и самоизоляции, нуждался в поддержке, помогали волонтеры и благотворительные фонды, бизнесмены и просто неравнодушные дагестанцы. Мы получили очень ценный опыт человеческого взаимопонимания и сотрудничества.

Дорогие друзья! 2020-й год завершается. Для каждого из нас он был непростым и для многих, к сожалению, стал временем потерь. Дагестан вместе со всей страной прошел этот тяжелый путь, и в наступающем году республике предстоит решить немало задач.

Нам необходимо продолжать работать на улучшение качества жизни граждан, добиваться роста экономики и инвестиций, стремиться к достижению национальных целей развития, определенных Президентом России Владимиром Путиным. В конечном итоге – обеспечивать реальные, ощутимые всеми жителями Дагестана изменения. Важно при этом проявлять взаимопонимание, приносить своими делами пользу людям, а главное – чувствовать ответственность за республику, в которой живем.

Дагестанцы горячо любят свой край, бережно хранят переданные старшими традиции и стремятся созидать новое. Впереди у нас масштабное празднование 100-летия со дня образования республики. И мы искренне надеемся, что новый год откроет для Дагестана новые возможности, позволит нам добиться успехов и свершений, которые послужат развитию республики, процветанию наших сёл и городов, благополучию дагестанцев.

Я хочу поздравить вас с наступающим праздником и пожелать, чтобы новый год был лучше и счастливее, чем нынешний.

От всей души желаю вам и вашим близким здоровья, счастья и радости, добра, мира и всего самого наилучшего в новом году.