Сергей Меликов обозначил задачи и ценности в работе нового состава Кабинета министров Республики Дагестан

В новом Правительстве Дагестана сейчас 7 блоков, которые будут контролировать заместители Главы Кабинета министров РД. Все, кто у нас работал и в прежнем составе Кабинета министров, назначены с приставкой «временно исполняющий обязанности».

«У меня есть ряд сомнений на ваш счет. Мы определяемся: в ситуации, если я эти вопросы сниму, приставка снимется. Если вопросы будут оставаться прошу на меня не обижаться. Если мы желаем что-то в Республике Дагестан изменить, создать иные условия, тогда необходимо находить новые формы и способы работы», отметил Сергей Меликов.

Первый блок включает Министерство экономики и территориального развития, Министерство финансов, Комитет по государственным закупкам, Службу государственного финансового контроля и Постоянное представительство РФ при Президенте России в Москве. Возглавил этот блок Первый зампредседателя Правительства РД Нюсрет Омаров.

Второй блок – экономики и реализации, курировать его будет Первый зампредседателя Правительства РД Батыр Эмеев.

В составе этого блока Министерство транспорта и дорожного хозяйства, Министерство строительства, Министерство промышленности и торговли, Министерство цифрового развития, Комитет по архитектуре и градостроительству, Агентство по предпринимательству и инвестициям, Управление Правительства РД по капитальному строительству.

«Хотел бы особое внимание обратить на работу Комитета по архитектуре. Это связано с теми задачами, которые я ставил по территориальному планированию, ну и, безусловно, с принятым накануне нового года законом по комплексному развитию территорий. Сегодня все проекты строительства должны проходить через этот Комитет», – напомнил руководитель региона.

Касаясь Управления Правительства РД по капитальному строительству, Сергей Меликов обозначил следующие задачи: «Это управление возьмет на себя функции по координации строительства объектов различного направления. У нас сегодня стройкой занимается не только Министерство строительства, но и практически 5-6 министерств в рамках реализации отраслевых нацпроектов. Все строят свои объекты. Но когда мы начинаем разбираться с этими объектами, получается, что строим, как попало, где попало, без соблюдения должных норм. Ситуация в строительстве не очень хорошая. Надеюсь, что она будет приведена в соответствие», – сказал Врио Главы Дагестана, поручив Батыру Эмееву взять на личный контроль новое структурное подразделение и выработать правильную нормативную базу для него.

Следующий блок, не менее сложный, как отметил Сергей Меликов, – энергетической, экологической и имущественной направленности. Этот блок объединил Министерство энергетики, к которому прибавилась функция контроля за развитием ЖКХ, Министерство по земельным и имущественным отношениям, Министерство природных ресурсов и экологии, Республиканская служба по тарифам и Госжилинспекция РД. Временно исполнять обязанности курирующего вице-премьера будет Владимир Лемешко. При этом руководитель региона указал на недочеты в работе, которые следует устранить. «У нас сейчас большое количество проблем, связанных с ТЭК. Постоянные отключения, перебои с электричеством, нерешенные вопросы в газовой сфере и многие другие. Попробуйте себя, Владимир Викторович. У вас в подчинении три министерства и две службы. Возможно, до этого вам мешало то, что многие вопросы не были обобщены. Я даю шанс. Но ситуация, когда в детских домах во время праздника отключается свет, недопустима. Я хочу предупредить Правительство: если кто-нибудь еще позволит себе переложить ответственность на коллегу, тогда ко всем будут приняты соответствующие меры. Потому что каждый из вас на своем уровне обязан организовывать взаимодействие. Если этого нет, значит, вы не отвечаете требованиям современного руководителя», – расставил приоритеты Меликов.

Прокомментировал Врио Главы РД и назначение нового министра энергетики и ЖКХ Манвела Мажонца: «Его кандидатура согласована с госкорпорациями, которые работают в республике в сфере ТЭК. Он будет воплощать в жизнь новые посылы по нормализации ситуации в этом направлении. В декабре в ходе проведенной встречи с руководством Газпрома мы определились по многим позициям. В том числе подписано соглашение о дополнительных мерах по газификации Дагестана. Программа рассчитана на 13 млрд руб. до 2025 года, и 3,5 млрд руб. на газификацию республики пойдут в регион уже в 2021 году. В январе мы планируем встречу с руководством Россетей и проведение затем совещания по нормализации ситуации с обеспечением электроэнергией. В феврале намечается совещание, на котором будут приняты меры по нормализации в целом ситуации в сфере ТЭК и ЖКХ. Мы слышим обращения граждан. Порой, это уже даже не обращения, а крики о помощи. Но эту помощь надо оказывать системно, а для этого требуется некое время. Однако откладывать мы не будем, уже в ближайшие месяц-два ситуацию будем нормализовывать», – обратился к вновь назначенному министру Сергей Меликов.

Еще один блок Правительства, наиболее важный в социальной сфере, курирует вице-премьер Анатолий Карибов. В него входит Министерство образования и науки, Министерство здравоохранения, Министерство труда и социального развития.

«Сфера образования настолько важна для нас, что необходимо сосредоточиться на этом министерстве. Проблем много, и они везде: и в высшем образовании – нам нужно думать, куда нам дальше идти. Особое внимание я обращаю на Дагестанский государственный педагогический университет, который для Министерства образования значим не только как вуз, но и как то учреждение, которое формирует систему образования всей республики», – подчеркнул Меликов. Врио Главы региона также поручил руководителю Минобра РД разобраться с положением дел в Махачкалинской школе №58, доложить о ситуации, внеся предложения по профилактике коррупционных проявлений в образовательных учреждениях.

Что касается назначения на должность руководителя Минздрава, Сергей Меликов сообщил, что временно исполнять обязанности министра будет Татьяна Беляева. Руководитель республики при этом подчеркнул, что на сегодняшний день выровнялись вопросы по медикаментам, по обеспечению ими аптек, по медицинским штатам.

Было отмечено, что распоряжением Правительства РФ выделено 463 единицы работников для трех построенных Минобороны РФ медицинских госпиталей, уже с нового года по ним поступит финансирование. Таким образом, вопрос практически решен.

«Почему-то одному руководителю надо вопрос полгода решать, а другому – достаточно двух недель. Да, при поддержке руководства, при поддержке Председателя Правительства, федеральных министерств. А что, этой поддержки раньше не было? А все потому, что раньше все докладывали: у нас все хорошо», – заявил в этой связи Врио Главы Дагестана и поручил ответственно отнестись к подбору кадров для госпиталей.

Он предложил взять за основу те кадры, которые там уже работали, если людей устраивают условия труда, а образовавшиеся вакантные места укомплектовывать, в том числе за счет системы образования. Также он предложил обратить внимание на средний медперсонал, на тех, кто приобрел опыт, работая волонтерами, и так далее.

«Я эти подсказки даю для того, чтобы вы рачительно относились к нашему кадровому потенциалу, который, к сожалению, пока не очень богат. Главное, чтобы в ходе этой работы мы не оголили ни сельские больницы, ни ФАПы, ни ведущие клиники. К этому вопросу нужно серьезно подойти, все просчитать», – отметил Сергей Меликов.

Касаясь назначения на должность министра труда и социального развития Дагестана, он подчеркнул, что Изумруд Мугутдинова – одна из тех руководителей, к которым не возникает вопросов. «У министра активная позиция, но у нас с вами впереди очень много работы, потому что мы с вашей помощью должны регулировать вопросы социального обеспечения граждан Дагестана, а также возможного повышения заработной платы. Мы пока не можем констатировать это как факт, но какие-то варианты с вами должны обсудить», – нацелил руководитель субъекта, добавив при этом, что Минтруда РД отвечает за такую сферу, которая во многом влияет в целом на ситуацию в республике, особенно по вопросам стабильности, отсутствия социальных волнений и протестов.

Следующий блок, на который указал Врио Главы РД, – правовой, юридической и гуманитарной сферы. Возглавил его заместитель Предстателя Правительства Рамазан Джафаров. В данный блок входит: Министерство по национальной политике, Министерство юстиции, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, Министерство информации и печати, Управление Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства, Представительство РД в Ставропольском крае. Это направление, как сообщил Меликов, призвано контролировать стабильность в республике, разрешать возможные национальные противоречия. «Кроме того, надо контролировать и по юридическим направлениям, в том числе в части разработки нормативных документов с учетом развития республики; контролировать ситуации в сфере угроз техногенного характера; создавать правильное информационное обеспечение деятельности Главы и Правительства», – уточнил руководитель региона.

К Минюсту РД, отметил глава региона, есть некоторые вопросы, прежде всего, в части нормативно-правовой базы, которая реализуется в субъекте.

Комментируя создание отдельного Министерства печати и информации, Сергей Меликов также подчеркнул, что и в сфере информационного обеспечения есть много нерешенных вопросов. «Сергей Владимирович Снегирев старался и многое сделал, но мы сегодня видим, что с учетом федеральной повестки, Министерство цифрового развития нужно выделять в отдельную сферу, а Министерство, которое будет заниматься информационным обеспечением, печатью, телевидением, нужно выводить в другую. В этом плане, Умаросман Бийболаевич, нам с вами придется выстраивать определенную стратегию и придерживаться ее в последующем», – отметил руководитель региона.

Слова благодарности Сергей Меликов выразил руководителю ГУ МЧС РФ по РД Нариману Казимагамедову.

Управление по переселению лакского населения на новое место жительства возглавил Гаджи Султанов, чей опыт работы в Минэкономразвития, по мнению руководителя Дагестана, позволит более результативно работать в этом направлении.

Следующий блок – сельское хозяйство. Как подчеркнул Врио Главы РД, данный республике природный потенциал сегодня используется нерационально. Этот блок будет курировать врио заместителя Председателя Правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов, а министерство сельского хозяйства и продовольствия РД возглавил Баттал Батталов, который несколько лет назад уже возглавлял данное ведомство.

В этот же блок сформированы Комитет по ветеринарии, Комитет по лесному хозяйству, Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. Данный блок, пояснил руководитель региона, практически наполнен новыми людьми и подчеркнул, что в части сельского хозяйства у республики очень много проблем.

«Республика богата водными ресурсами, а жители пьют ржавую воду – это же парадокс. В этом направлении надо наводить порядок во взаимодействии с Министерством природных ресурсов. Параллельно с этим можно развивать рыбное хозяйство, может быть, охотничье хозяйство», – предложил Врио Главы РД.

Последний блок – это блок, непосредственно приближенный к населению, он тоже социальный, но в большей степени направлен на создание условий для жизни населения Дагестана и гостей республики. В этот блок входят Министерство культуры, Министерство по физической культуре и спорту, Министерство по делам молодежи, Министерство по народным промыслам, а также Агентство по охране культурного наследия РД. Данный блок возглавил зампредседателя Правительства РД Муслим Телякавов.

Руководители вышеперечисленных министерств остались прежними, а Агентство по сохранению культурного наследия возглавил Махач Мусаев, который имеет прямое отношение к культуре, памятникам, а также теоретический и практический опыт в этой части. Предыдущий руководитель также хорошо зарекомендовал себя, отметил Сергей Меликов, в связи с чем ей будет дана возможность себя реализовать.

«Те, кто у нас вновь назначены, назначены без приставки «врио», это мое решение. Исключение – лишь те, чьи кандидатуры необходимо согласовать с федеральными структурами. Все, кто у нас работал и в прежнем составе Правительства, назначены с приставкой «врио», – у меня есть ряд вопросов к вам. Мы определяемся: в случае, если я эти вопросы сниму, приставка снимется. Если вопросы будут оставаться – прошу на меня не обижаться. Если мы хотим что-то в Дагестане поменять, создать хорошие условия, тогда нужно искать новые формы и методы работы. Поэтому я определяю время вам для того, чтобы вы вняли моим указаниям, если этого не произойдет – исходить будем из других действий», – сказал Меликов, выразив при этом благодарность за работу предыдущему составу Правительства.

Для тех же, кто будет работать дальше, Врио Главы Дагестана в ходе совещания озвучил следующие задачи. Вице-премьерам поручено разобраться со структурами своих министерств. Сейчас работа будет идти в пределах штатной численности, о корректировке в ту или иную сторону решение будет приниматься позже.

«Особое внимание обращаю на подход к людям: у нас есть государственные служащие, а есть – занимающие государственную должность, подходы разные, поэтому внимательно разберитесь, к кому и как подходить при оптимизации построения своих министерств. Не должно быть перекосов по должностям в какую-либо сторону. Также нужно определиться с нормативной базой и, что очень важно, те министерства, которые создаются вновь или которые реорганизуются, с перерегистрацией министерств как юридических адресов. То есть с изменением соответствующей нормативной базы, в том числе печатей, бланков и т.д. Это очень важно. Все вышеперечисленное должно иметь юридическое сопровождение, в том числе со стороны Минюста РД».

Врио Главы Дагестана отдельно остановился на организации межведомственного взаимодействия. «Как по вертикали в структурах, которые я называю блоками, так и по горизонтали. Не должен один на другого перекладывать ответственность, как это было в Каспийске во время обсуждения ситуации с некачественной водой. Это наше все, это наша республика, наши люди, поэтому, если не получается согласовать телефонными звонками, то надо создавать рабочие группы под руководством одного из вице-премьеров. Нам с вами все придется делать параллельно, причем в ручном режиме – продолжать выполнение задач, перешедших с 2020 на 2021 год, и реформировать республиканское Правительство», – сказал глава региона, отметив, что, кроме профессионализма, для выполнения задач понадобится честность.

Далее Сергей Меликов остановился на первоочередных задачах Правительства РД. К ним были отнесены: разработка и реализация стратегии развития республики на период до 2024 года с перспективой до 2030 года, реализация национальных и региональных проектов. В числе приоритетов развития – топливно-энергетический комплекс, система образования и здравоохранения. Кроме того, будет обращено особое внимание на национальные цели, обозначенные Президентом РФ.

«Мы ежемесячно будем встречаться с министрами по направлениям, которые я определил выше. Для понимания профессионализма, компетентности, готовности к работе, осознания стоящих задач. Цель у нас одна – улучшение качества жизни людей и социально-экономическое развитие Дагестана», – заключил Врио Главы РД.