ЗАМАНА - Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов сформировал новый состав Правительства

Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов сформировал новый состав Правительства

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30 декабря, 2020. Среда 20:16
Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов сформировал новый состав Правительства

 

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов сформировал новый состав Кабинета министров.

Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов сформировал новый состав Правительства
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Как подчеркнул региональный руководитель, структура Кабинета министров вырабатывалась по принципу главных направлений в работе, контроля за ними, по реализации плана развития экономики и социального сектора России и связана,  с государственными целями, ценностями и, следовательно, нацпроектами. Также, в структуре учтены индивидуальности развития экономики и социального сектора республики.

Так, своим указом руководитель республики назначил Первым заместителем Председателя Правительства РД Нюсрета Омарова, который ранее занимал должность заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства РД. Кроме того, Первым вице-премьером региона стал Батыр Эмеев. До сегодняшнего дня он исполнял обязанности министра промышленности и торговли РД.

Временно исполняющими обязанности заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан стали Анатолий Карибов, Владимир Лемешко, Абдулмуслим Абдулмуслимов. Своё текущее рабочее место сохранил вице-премьер региона Рамазан Джафаров. Другим заместителем Председателя Правительства РД стал Муслим Телякавов.

Изменения коснулись и региональных ведомств. В частности, министром по земельным и имущественным отношениям республики назначен Заур Эминов, врио министра природных ресурсов и экологии стал Рахман Гамидов. Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД останется Нариман Казимагамедов. Камил Саидов продолжит возглавлять Министерство по делам молодежи РД.

Согласно указам Главы РД сделаны и другие кадровые перестановки. Так, врио министра промышленности и торговли РД станет Низам Халилов, министром экономики и территориального развития – Руслан Алиев, министром сельского хозяйства и продовольствия РД – Баттал Батталов, министром энергетики и ЖКХ – Манвел Мажонц, министром информации и печати – Умаросман Гаджиев. Временно исполнять обязанности министра здравоохранения республики будет Татьяна Беляева.

Некоторые члены Правительства также сохранили свои рабочие места и продолжат исполнять ранее возложенные на них обязанности. В частности, врио министра строительства РД назначен Малик Баглиев, врио министра культуры – Зарема Бутаева, врио министра транспорта и дорожного хозяйства – Ширухан Гаджимурадов, врио министра по национальной политике и делам религий – Энрик Муслимов, врио министра по туризму и народным художественным промыслам – Расул Ибрагимов. Кроме того, Магомед Магомедов останется в должности врио министра по физической культуре и спорту РД, Изумруд Мугутдинова – врио министра труда и социального развития региона, Юнус Саадуев – врио министра финансов Дагестана, Казимагомед Сефикурбанов – врио министра юстиции РД, Уммупазиль Омарова – врио министра образования и науки РД. Создаваемое Министерство цифрового развития РД будет возглавлять Сергей Снегирев с приставкой «врио».

Произошли изменения и в Администрации Главы и Правительства РД. Первым заместителем руководителя стал Мурад Казиев. Согласно принятым документам, начальником Управления Правительства РД по капитальному строительству назначен Магомед Азизов. Бывший министр экономики и территориального развития Гаджи Султанов возглавил Управление Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района.

Кроме того, Сергей Меликов назначил нового врио руководителя Агентства по охране культурного наследия РД – им стал Махач Мусаев. Временно исполнять обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции РД – Главного государственного жилищного инспектора РД будет Сергей Касьянов. Тагир Кахриманов стал начальником Государственной инспекции РД по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. В то же время председателем Комитета по ветеринарии Дагестана назначен Магомед Шапиев, а врио председателя Комитета по госзакупкам республики – Джафар Гаджибеков.

Что касается постоянного представителя РД при Президенте России, на эту позицию с приставкой «врио» определен Джамаладин Гасанов.

Создаваемую Службу государственного финансового контроля РД возглавил Махач Ибрагимов, а уже существующую Республиканскую службу по тарифам РД – Камиль Алигалбацев, в должности председателя Комитета по лесному хозяйству РД утвержден Вагаб Абдулхамидов.  

 

 

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