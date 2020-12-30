Врио Главы Республики Дагестан Сергей Меликов сформировал новый состав Правительства

Как подчеркнул региональный руководитель, структура Кабинета министров вырабатывалась по принципу главных направлений в работе, контроля за ними, по реализации плана развития экономики и социального сектора России и связана, с государственными целями, ценностями и, следовательно, нацпроектами. Также, в структуре учтены индивидуальности развития экономики и социального сектора республики.

Так, своим указом руководитель республики назначил Первым заместителем Председателя Правительства РД Нюсрета Омарова, который ранее занимал должность заместителя Руководителя Администрации Главы и Правительства РД. Кроме того, Первым вице-премьером региона стал Батыр Эмеев. До сегодняшнего дня он исполнял обязанности министра промышленности и торговли РД.

Временно исполняющими обязанности заместителей Председателя Правительства Республики Дагестан стали Анатолий Карибов, Владимир Лемешко, Абдулмуслим Абдулмуслимов. Своё текущее рабочее место сохранил вице-премьер региона Рамазан Джафаров. Другим заместителем Председателя Правительства РД стал Муслим Телякавов.

Изменения коснулись и региональных ведомств. В частности, министром по земельным и имущественным отношениям республики назначен Заур Эминов, врио министра природных ресурсов и экологии стал Рахман Гамидов. Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий РД останется Нариман Казимагамедов. Камил Саидов продолжит возглавлять Министерство по делам молодежи РД.

Согласно указам Главы РД сделаны и другие кадровые перестановки. Так, врио министра промышленности и торговли РД станет Низам Халилов, министром экономики и территориального развития – Руслан Алиев, министром сельского хозяйства и продовольствия РД – Баттал Батталов, министром энергетики и ЖКХ – Манвел Мажонц, министром информации и печати – Умаросман Гаджиев. Временно исполнять обязанности министра здравоохранения республики будет Татьяна Беляева.

Некоторые члены Правительства также сохранили свои рабочие места и продолжат исполнять ранее возложенные на них обязанности. В частности, врио министра строительства РД назначен Малик Баглиев, врио министра культуры – Зарема Бутаева, врио министра транспорта и дорожного хозяйства – Ширухан Гаджимурадов, врио министра по национальной политике и делам религий – Энрик Муслимов, врио министра по туризму и народным художественным промыслам – Расул Ибрагимов. Кроме того, Магомед Магомедов останется в должности врио министра по физической культуре и спорту РД, Изумруд Мугутдинова – врио министра труда и социального развития региона, Юнус Саадуев – врио министра финансов Дагестана, Казимагомед Сефикурбанов – врио министра юстиции РД, Уммупазиль Омарова – врио министра образования и науки РД. Создаваемое Министерство цифрового развития РД будет возглавлять Сергей Снегирев с приставкой «врио».

Произошли изменения и в Администрации Главы и Правительства РД. Первым заместителем руководителя стал Мурад Казиев. Согласно принятым документам, начальником Управления Правительства РД по капитальному строительству назначен Магомед Азизов. Бывший министр экономики и территориального развития Гаджи Султанов возглавил Управление Правительства РД по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района.

Кроме того, Сергей Меликов назначил нового врио руководителя Агентства по охране культурного наследия РД – им стал Махач Мусаев. Временно исполнять обязанности руководителя Государственной жилищной инспекции РД – Главного государственного жилищного инспектора РД будет Сергей Касьянов. Тагир Кахриманов стал начальником Государственной инспекции РД по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники. В то же время председателем Комитета по ветеринарии Дагестана назначен Магомед Шапиев, а врио председателя Комитета по госзакупкам республики – Джафар Гаджибеков.

Что касается постоянного представителя РД при Президенте России, на эту позицию с приставкой «врио» определен Джамаладин Гасанов.

Создаваемую Службу государственного финансового контроля РД возглавил Махач Ибрагимов, а уже существующую Республиканскую службу по тарифам РД – Камиль Алигалбацев, в должности председателя Комитета по лесному хозяйству РД утвержден Вагаб Абдулхамидов.