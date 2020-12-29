Этим же указом Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД преобразовано в Министерство цифрового развития Республики Дагестан, а Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан в Министерство строительства РД.
Кроме того, Министерство энергетики переименовано в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с передачей ему функции в сфере ЖКХ реорганизуемого Министерства строительства и ЖКХ РД.
Указом главы региона также образовано Министерство информации и печати Республики Дагестан с передачей ему функции по реализации государственной информационной политики в сфере массовых коммуникаций и обеспечению взаимодействия со средствами массовой информации реорганизуемого Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций РД.
Еще одно изменение коснулось деятельности Министерства финансов региона. Согласно указу образована Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан. Ей будут переданы функции Министерства финансов региона в сфере внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд республики и муниципальных нужд муниципальных образований РД в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Этим же Указом поручено образовать и Управление Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству, возложив на него функции по координации строительства объектов для государственных и муниципальных нужд.
Кроме того, Указом Главы РД упразднены Представительства республики в Краснодарском крае и в Санкт-Петербурге. Их функции переданы Министерству по национальной политике и делам религий РД.
Должности в Правительстве распределились следующим образом:
Первый заместитель Председателя Правительства РД Омаров Нюсрет Магомедович;
Первый заместитель Председателя Правительства РД Эмеев Батыр Эмеевич;
Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслимов Абдулмуслим Мухидинович;
Заместитель Председателя Правительства РД Карибов Анатолий Шамсутдинович;
Заместитель Председателя Правительства РД Джафаров Рамазан Джафарович;
Врио зам. Председателя Правительства РД Лемешко Владимир Викторович;
Заместитель председателя Правительства РД Телякавов Муслим Пашаевич.