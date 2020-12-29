Новый состав Правительства утвердили в Дагестане

Врио Главы РД Сергей Меликов подписал Указ «О структуре органов исполнительной власти Республики Дагестан». Согласно опубликованному документу, у Председателя Правительства РД будет семь заместителей, в том числе два первых заместителя.

Этим же указом Министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций РД преобразовано в Министерство цифрового развития Республики Дагестан, а Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан в Министерство строительства РД.

Кроме того, Министерство энергетики переименовано в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства с передачей ему функции в сфере ЖКХ реорганизуемого Министерства строительства и ЖКХ РД.

Указом главы региона также образовано Министерство информации и печати Республики Дагестан с передачей ему функции по реализации государственной информационной политики в сфере массовых коммуникаций и обеспечению взаимодействия со средствами массовой информации реорганизуемого Министерства информатизации, связи и массовых коммуникаций РД.

Еще одно изменение коснулось деятельности Министерства финансов региона. Согласно указу образована Служба государственного финансового контроля Республики Дагестан. Ей будут переданы функции Министерства финансов региона в сфере внутреннего государственного финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд республики и муниципальных нужд муниципальных образований РД в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Этим же Указом поручено образовать и Управление Правительства Республики Дагестан по капитальному строительству, возложив на него функции по координации строительства объектов для государственных и муниципальных нужд.

Кроме того, Указом Главы РД упразднены Представительства республики в Краснодарском крае и в Санкт-Петербурге. Их функции переданы Министерству по национальной политике и делам религий РД.

Должности в Правительстве распределились следующим образом:

Первый заместитель Председателя Правительства РД Омаров Нюсрет Магомедович;

Первый заместитель Председателя Правительства РД Эмеев Батыр Эмеевич;

Заместитель Председателя Правительства РД Абдулмуслимов Абдулмуслим Мухидинович;

Заместитель Председателя Правительства РД Карибов Анатолий Шамсутдинович;

Заместитель Председателя Правительства РД Джафаров Рамазан Джафарович;

Врио зам. Председателя Правительства РД Лемешко Владимир Викторович;

Заместитель председателя Правительства РД Телякавов Муслим Пашаевич.