Новые рынки сбыта для Дагестанских предпринимателей в Республике Казахстан

С 24 по 27 декабря в Республике Дагестан была проведена реверсная бизнес-миссия с участием уполномоченных лиц Казахского бизнес общества.

Перед тем как приехать, будущие партнеры подготовили запросы на определенные группы продуктов и сферы, по этому встречи носили более предметный характер. Проводились переговоры с представителями свыше 10 Дагестанских компаний.

Бизнес-миссия была организована Агентством по предпринимательству и инвестициям РД совместно с Центром Поддержки Экспорта РД и Ассоциацией Экспортеров РД.

Республика Дагестан интенсивно развивается в сфере земельных технологий. Гости продемонстрировали высокую заинтересованность производителями тепличных комплексов и поставщиками комплектующих для теплиц.

В Казахстане уже пользуются спросом Кизлярские ножи. Поэтому был организован визит на производство В Кизляр. По мимо этого была организована встреча и с Дагестанским производителем шерсти, который успешно экспортирует свою продукцию и ищет новые рынки сбыта в ближнем зарубежье. Не осталась без внимания и мебельная индустрия Дагестана, которая показывает хороший рост в последние годы. Была организована встреча с руководством мебельной фабрики.

Делегация проявила интерес и к обувной отрасли Дагестана. Делегаты посетили Махачкалинский шоу-рум обувной фирмы, производящей обувь ручной работы элитного сегмента, клиенты которой прославленные спортсмены и другие известные личности. Обсуждалась возможность открытия подобного шоу-рума в Казахстане. По мимо этого была организована встреча с руководством обувной фабрики массового сегмента. Фабрика выпускает собственную продукцию, а также отшивает для многих известных федеральных брендов, таких как Zenden и Kari. Ассортимент и цены на изделия из натуральных материалов приятно удивили иностранных гостей.

Был проведён первый раунд переговоров о приобретении франшизы Любительской Футбольной Лиги и открытия филиала в г. Шымкент.

Гостям очень понравилось пребывание и климат в бизнесе Дагестана. Были достигнуты несколько соглашений о дальнейшем сотрудничестве. Ввиду чего принято решения об организации Бизнес-Миссий в Казахстан с целью проведения переговоров более глубокого уровня и реализации уже намеченных планов. По мимо будущих контрактов на поставки товаров и услуг, обсуждались так же варианты сотрудничества и партнерского содействия в различных вопросах международной торговли.