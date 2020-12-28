Общероссийскую новогоднюю елку покажут по телеканалу "Карусель" 31 декабря

В этом году Общероссийская новогодняя елка в Государственном Кремлевском Дворце пройдет без зрителей, ее трансляцию покажут на федеральных телеканалах в период зимних школьных каникул, говорится в сообщении пресс-службы аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.