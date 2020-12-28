Традиционный формат проведения елки изменили из-за пандемии коронавируса. Премьерный показ данного мероприятия планируется на федеральном детско-юношеском телеканале “Карусель” 31 декабря 2020 года в 18:00 по московскому времени. Повторные показы планируются 7 января в 19:30 и 13 января в 17:00.
Общероссийскую новогоднюю елку покажут по телеканалу "Карусель" 31 декабря
- Автор Хадижат
- 28 декабря, 2020. Понедельник 15:03
В этом году Общероссийская новогодняя елка в Государственном Кремлевском Дворце пройдет без зрителей, ее трансляцию покажут на федеральных телеканалах в период зимних школьных каникул, говорится в сообщении пресс-службы аппарата полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.
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