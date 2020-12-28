Сергей Меликов провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 100-летия ДАССР

Сергей Меликов начал его с обращения к руководителям органов власти и ко всем дагестанцам, в котором призвал с большей ответственностью подходить к ограничительным предписаниям Роспотребнадзора. Руководитель республики возмутился сложившейся минувшей ночью ситуацией в одном из крупнейших торговых центров в Махачкале, где прошла предновогодняя распродажа.

«Произошла безобразная ситуация: у нас, к сожалению, не все отдают себе отчет, что нужно выполнять указы и распоряжения, которые мы принимаем на оперативном штабе. Владельцы магазина организовали торговлю по принципу «черной пятницы». Вот вчера нам кто-то устроил «черную пятницу»: открыли двери торгового центра, объявили большие скидки, и народ наш туда поспешил кто в масках, кто без них. В очереди люди стояли, контактируя друг с другом, в магазине, в замкнутом помещении люди ходили. Страшно смотреть. Но я не только поражаюсь безответственности этих руководителей, я думаю, мы тоже некую «черную пятницу» сделаем этим нарушителям. Николая Николаевича Павлова попрошу по всей строгости закона принять к ним меры! Мы все жалеем, все щадим их: мы же тоже понимаем, что коронавирус не дает им возможности зарабатывать, содержать свой бизнес. Но вот здесь по полной программе нужно наказать этих бизнесменов. Они зарабатывают, я не побоюсь этого слова, на человеческих жизнях, зарабатывают на том, что не выполняют указания и распоряжения. Такое ощущение, что мы печемся о безопасности граждан, а им все равно. Однако ответственность должна быть и у граждан. Ну, вы идите, покупайте, никто не против, но не создавайте при этом в магазинах беспредел. Я говорю о том, что нам тоже надо людей каким-то образом воспитывать, воспитывать в них здравый смысл», – сказал глава региона.

Сергей Меликов поручил членам регионального оперштаба и руководителям районов и городов обращать внимание и реагировать на подобные ситуации. «Не будете лично контролировать, ничего мы не добьемся. Еще раз хочу предупредить, и вы у себя в районах предупредите всех стремящихся нажиться на людском горе: никакого снисхождения не будет в этом отношении. Никакого снисхождения к ним не будет! Продолжают рекламу выставлять, продолжают призывать к корпоративам численностью до 500 человек. Никто ничего не сделал. Будут попадаться – потом, на самом деле, пожалеют об этом. Я не пугаю никого», – предупредил Меликов.

Врио Главы Дагестана, продолжая заседание, обратился к его непосредственной тематике. Если на предыдущем собрании оргкомитета его участники обсудили подготовку к празднованию 100-летия ДАССР в целом по республике, вынеся на обсуждение несколько сценариев, то сегодня руководитель региона заслушал информацию не только о том, как исполнены поручения, данные ранее, но и о том, как готовятся к юбилею муниципалитеты. При этом Сергей Меликов расставил акценты в общереспубликанской подготовке, отметив, что за прошедший месяц уже многое сделано в организационном плане. Так, утвержден республиканский план мероприятий, подписан соответствующий Указ об объявлении в регионе 2021 года Годом 100-летия со дня образования ДАССР, разработан логотип, посвященный празднованию, запущен официальный сайт столетия.

«Я бы хотел, чтобы этот логотип использовался у нас везде. Анатолий Шамсутдинович Карибов, возьмите этот вопрос на контроль. Логотип в том числе должен использоваться на продукции, которая производится в Дагестане. Обратитесь в Кизлярский и Дербентский коньячные заводы, в другие фабрики, которые производят какую-то продовольственную продукцию, может быть, какие-то партии изготовят с этим логотипом. Они будут как презентационные, подарочные. Также обращаю внимание коллег в муниципальных районах: посмотрите, где у вас есть производство, думаю, что это в целом хорошая идея», – сказал Врио Главы Дагестана.

Сергей Меликов сообщил, что уже проработан вопрос по выпуску художественного маркированного конверта и проведения акции специального торжественного гашения почтовой марки, посвященной 100-летию Дагестана. Кроме того, началось согласование организации Дней республики в Совете Федерации РФ и Государственной Думе РФ.

Сергей Меликов предложил в качестве места празднования выбрать Буйнакский историко-краеведческий музей, где состоялось подписание соответствующих документов об образовании ДАССР. «Это мероприятие должно выступить неким историческим семинаром, исторической вехой, которая продолжила бы события 100-летней давности. Минкультуры Дагестана также поручаю проработать концертное сопровождение мероприятия и праздничной программы. Также обратите внимание на возраст участвующих там людей, подумать и над количеством приглашенных. Считаю необходимым пригласить именно тех представителей общественных организаций, историков, которые смогут в последующем презентовать данное событие на своих площадках и в других форматах», – поручил Врио Главы РД.

Отдельно остановился Сергей Меликов на праздничных мероприятиях, которые пройдут непосредственно в день образования ДАССР, и, прежде всего, церемонии вручения государственных наград. «Сейчас нам надо подумать над тем, кого мы будет поздравлять и поощрять. Это должны быть заслуженные люди, ветераны, которые принимали участие в развитии нашей республики. Это должны быть люди, которые сегодня достойно ведут республику вперед. И такие у нас есть. Это и молодежь, за которой стоит наше будущее, и они будут продолжать приводить Дагестан к памятным датам. Среди поощряемых должны быть люди, которые достойно представляют нашу республику на международных и федеральных площадках. Нам нужно определиться с такими списками», – поручил Меликов.

С подробной информацией выступил врио Первого вице-премьера РД Анатолий Карибов. Он сообщил, что План мероприятий, утвержденный с учетом замечаний и предложений, уже направлен во все органы исполнительной власти региона, администрации районов и городов, научные и высшие учебные заведения республики. Кроме того, он размещен на официальном сайте празднования 100-летия со дня образования Дагестанской АССР https://100.e-dag.ru/, где можно ознакомиться и с логотипом юбилея.

Карибов напомнил руководителям муниципалитетов о том, что все мероприятия, а также оформление улиц и площадей, необходимо обеспечить в соответствии с логотипом празднования 100-летия ДАССР. Все площадки для проведения основных мероприятий празднования, которые состоятся 19-20 января 2021 года, по словам врио Первого вице-премьера, уже определены.

В ходе заседания о своей работе в этом направлении также рассказали руководители Дербента, Буйнакска и других муниципальных образований.