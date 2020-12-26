Правила поведения во время землетрясения

Территория Дагестана относится к самым сейсмически активным районам европейской части России. Как в историческом прошлом, так и современности на территории Дагестана происходили сильные и разрушительные землетрясения. Впервые непрерывные инструментальные сейсмологические наблюдения на территории Дагестана начали проводить с начала 50-х годов прошлого века.

Проживая на территории сейсмически активного региона, каждый должен знать, как себя необходимо вести в случае землетрясения.

— заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахождении дома, на работе, в кино, театре, транспорте и на улице;

— все члены семьи должны знать, что делать во время землетрясения, и обучены быть правилам оказания первой медицинской помощи; — держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки;

— имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько дней; — уберите кровати от окон и наружных стен;

— закрепите шкафы, полки, и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите тяжёлые предметы;

— опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) храните в надёжном, хорошо изолированном месте;

— все жильцы должны знать, где находятся рубильник, магистральные газовые и водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить электричество, газ, воду.

Как действовать во время землетрясения:

— ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствуете первые толчки до опасных для здания колебаний, у вас есть 15-20 секунд);

— быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости; — покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте;

— оказавшись на улице, оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство;

— держитесь в стороне от нависших балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов;

— если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Если вы вынужденно остались в помещении:

— встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем проёме или у несущей опоры;

— если возможно, спрячьтесь под стол

– он защитит вас от падающих предметов и обломков;

— держитесь подольше от окон и тяжёлой мебели;

— если с вами дети – укройте их собой;

— не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен пожар.

Если землетрясение застало Вас на улице:

— отойдите на открытое место подальше от зданий, линий электропередач. Бойтесь оборванных проводов!

— не бегайте вдоль зданий, не входите в здания — реальную опасность для жизни представляют падающие обломки.

Как действовать после землетрясения:

— окажите первую медицинскую помощь нуждающимся; — освободите попавших в легко устраняемые завалы;

— проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Помните, что при сильном землетрясении электричество в городе отключается автоматически;

— проверьте, нет ли повреждений газо – и водопроводных сетей;

— не пользуйтесь открытым огнём;

— не подходите к явно повреждённым зданиям, не входите в них;

— будьте готовы к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2-3 часа после землетрясения;

— не входите в здания без крайней нужды;

— не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках. Пользуйтесь официальными сведениями;

— если вы оказались в завале, спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе медицинскую помощь;

— постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком);

— помните, что зажигать костёр нельзя, воду из бочка унитаза можно пить, а трубы и батареи можно использовать для подачи сигнала;

— экономьте силы. Человек может обходиться без пищи более полумесяца.