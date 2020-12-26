ЗАМАНА - Правила поведения во время землетрясения

Правила поведения во время землетрясения

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26 декабря, 2020. Суббота 15:49
Правила поведения во время землетрясения

 

Территория Дагестана относится к самым сейсмически активным районам европейской части России. Как в историческом прошлом, так и современности на территории Дагестана происходили сильные и разрушительные землетрясения. Впервые непрерывные инструментальные сейсмологические наблюдения на территории Дагестана начали проводить с начала 50-х годов прошлого века. 

Правила поведения во время землетрясения
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Проживая на территории сейсмически активного региона, каждый должен знать, как себя необходимо вести в случае землетрясения.

 

—     заранее продумайте план действий во время землетрясения при нахождении дома, на работе, в кино, театре, транспорте и на улице;

—     все члены семьи должны знать, что делать во время землетрясения, и обучены быть правилам оказания первой медицинской помощи; —     держите в удобном месте документы, деньги, карманный фонарик и запасные батарейки;

—     имейте дома запас питьевой воды и консервов в расчете на несколько дней; —     уберите кровати от окон и наружных стен;

—     закрепите шкафы, полки, и стеллажи в квартирах, а с верхних полок и антресолей снимите тяжёлые предметы;

—     опасные вещества (ядохимикаты, легковоспламеняющиеся жидкости) храните в надёжном, хорошо изолированном месте;

—     все жильцы должны знать, где находятся рубильник, магистральные газовые и водопроводные краны, чтобы в случае необходимости отключить электричество, газ, воду.

Как действовать во время землетрясения:

—     ощутив колебания здания, увидев качание светильников, падение предметов, услышав нарастающий гул и звон бьющегося стекла, не поддавайтесь панике (от момента, когда вы почувствуете первые толчки до опасных для здания колебаний, у вас есть 15-20 секунд);

—     быстро выйдите из здания, взяв документы, деньги и предметы первой необходимости; —     покидая помещение, спускайтесь по лестнице, а не на лифте;

—     оказавшись на улице, оставайтесь там, но не стойте вблизи зданий, а перейдите на открытое пространство;

—     держитесь в стороне от нависших балконов, карнизов, парапетов, опасайтесь оборванных проводов;

—     если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, но не покидайте автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Если вы вынужденно остались в помещении:

—     встаньте в безопасном месте: у внутренней стены, в углу, во внутреннем проёме или у несущей опоры;

—     если возможно, спрячьтесь под стол

– он защитит вас от падающих предметов и обломков;

—     держитесь подольше от окон и тяжёлой мебели;

—     если с вами дети – укройте их собой;

—     не пользуйтесь свечами, спичками, зажигалками – при утечке газа возможен пожар. 

 

Если землетрясение застало Вас на улице:

—     отойдите на открытое место подальше от зданий, линий электропередач. Бойтесь оборванных проводов!

—     не бегайте вдоль зданий, не входите в здания — реальную опасность для жизни представляют падающие обломки.

Как действовать после землетрясения:

—     окажите первую медицинскую помощь нуждающимся; —     освободите попавших в легко устраняемые завалы;

—     проверьте, нет ли повреждений электропроводки. Помните, что при сильном землетрясении электричество в городе отключается автоматически;

—     проверьте, нет ли повреждений газо – и водопроводных сетей;

—     не пользуйтесь открытым огнём;

—     не подходите к явно повреждённым зданиям, не входите в них;

—     будьте готовы к сильным повторным толчкам, так как наиболее опасны первые 2-3 часа после землетрясения;

—     не входите в здания без крайней нужды;

—     не выдумывайте и не передавайте никаких слухов о возможных повторных толчках. Пользуйтесь официальными сведениями;

—     если вы оказались в завале, спокойно оцените обстановку, по возможности окажите себе медицинскую помощь;

—     постарайтесь установить связь с людьми, находящимися вне завала (голосом, стуком);

—     помните, что зажигать костёр нельзя, воду из бочка унитаза можно пить, а трубы и батареи можно использовать для подачи сигнала;

—     экономьте силы. Человек может обходиться без пищи более полумесяца.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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