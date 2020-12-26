Жители отдаленных уголков Дагестана смогут получить базовые знания о финансовых услугах

Дагестанцы, проживающие в самых отдаленных уголках республики, получат базовые знания о финансовых продуктах и услугах. Об этом стало известно в ходе совещания, которое проходило в режиме видеоконференцсвязи в Махачкале.

Участие в обсуждении плана мероприятий по тиражированию проекта создания общедоступных точек просвещения, доступа к дистанционному банковскому обслуживанию в сельских поселениях приняли первый заместитель министра экономики министра экономики и территориального развития Дагестана Светлана Абдулкадырова, представители Минфина РД, вузов, главы муниципальных образований республики.

В приветственном слове к участникам, управляющий Отделением-Национальным банком по Республике Дагестан Мурад Идрисов отметил, что в регионе существует ряд нерешенных проблем финансовой доступности, связанных с уникальными особенностями республики, включая ее географические и демографические характеристики.

«Одной из таких проблем является сложность преодоления «последней мили», то есть вопроса взаимодействия с теми категориями населения, которые проживают в сельской местности, в удаленных, малонаселенных и труднодоступных районах. Важным шагом для решения этих проблем стало утверждение Правительством Республики Дагестан и Отделением-НБ Республика Дагестан Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению доступности финансовых услуг и увеличению доли безналичных платежей на территории. В ее рамках закреплены основные задачи: повышение доступности и качества финансовых услуг. Для поиска эффективных решений в сельской местности нами был выбран Хунзахский район, где на примере одного района мы постарались провести весь комплекс мероприятий, направленный на создание общедоступных точек финансового консультирования, доступа к дистанционному банковскому обслуживанию. Пилотный проект дал положительный эффект и было принято решение тиражировать его на другие сельские муниципальные образования. Нами планируется открыть 135 точек финансового просвещения, где население сможет получить возможность доступа к финансовым услугам, а также получить информацию о финансовых продуктах и услугах», - подчеркнул Мурад Идрисов.

О взаимодействии ключевого экономического ведомства региона с Национальном банком проинформировала первый заместитель министра экономики и территориального развития Дагестана Светлана Абдулкадырова. «Минэкономразвития республики постоянно осуществляется взаимодействие с Отделением по различным направлениям социально-экономического развития. Та работа, которая проводится банком по финансовому оздоровлению и повышению финансовой грамотности является очень важной и востребованной. Особенно в условиях сегодняшней эпидемиологической ситуации. Увеличение прозрачности финансовых потоков, снижение наличного денежного оборота, выведение из тени отраслей экономики, диктуют все более повышенные требования к органам власти», - отметила Светлана Абдулкадырова.

О важности работы, проводимой в регионе по повышению финансовой грамотности населения, говорили статс-секретарь – заместитель министра финансов Республики Дагестан Хапизат Дибирова, представители Дагестанского государственного университета народного хозяйства и Отделения Банка России в РД.

С наглядной презентацией о мероприятиях по тиражированию проекта создания общедоступных точек финансового просвещения, доступа к дистанционному банковскому обслуживанию в сельских поселениях Республики Дагестан выступила заместитель управляющего Отделения – Национальным банком по Республике Дагестан Светлана Бацына. Она, в частности, отметила, что несмотря на ограничительные мероприятия, связанные с новой коронавирусной инфекцией в стране, Банком России были проведены такие масштабные проекты, как онлайн-уроки для школьников и студентов, дистанционные занятия для пенсионеров, вебинары для предпринимателей, открытие уголков финансовой грамотности в библиотеках. «Тем не менее, мы планируем увеличить нашу активность в области финансового просвещения, так как в нашей республике потребность в этом по-прежнему очень высока», - отметила Бацына.

В этом году Дагестанский государственный университет народного хозяйства совместно с Банком России записал онлайн-лекции по основам финансовой грамотности. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией формат обучения консультантов финансового просвещения был изменен. Взаимодействие осуществлялось с использованием дистанционных каналов связи. Пройдут обучение 135 работников администраций сельских муниципальных образований, которые на базе точек финансового просвещения будут рассказывать сельскому населению подробнее о дистанционных финансовых услугах. Проводимая работа также будет способствовать защите прав потребителей финансовых услуг.

По результатам анализа, проведенного Отделением-Национальным банком по Дагестану, в поселениях региона улучшились показатели финансовой доступности в сравнении с прошлым годом. Изменения произошли в 216 населенных пунктах, в основном это коснулось поселений равнинно-предгорной и южной зон республики.

«Очень надеемся, что проводимая нами всеми работа улучшит тепловую карту и вскоре она станет вся зеленой. От совместной работы зависит многое, надеюсь проект, который мы запустили в текущем году принесет пользу нашей республике и финансовые услуги будут доступны всем жителям», - подытожила заместитель управляющего Отделения – Национальным банком по Республике Дагестан Светлана Бацына.

Далее мероприятие продолжилось в формате вопрос-ответ. Представителей муниципалитетов интересовали вопросы, связанные с подготовкой рабочих мест консультантов финансового просвещения, уголков финансовой грамотности в точках финансового просвещения и график открытия точек финансового просвещения в сельских поселениях.

«Открытие пунктов финансового просвещения и повышение грамотности населения – это часть большой программы, разработанной Банком России. Дагестанцы, проживающие в самых отдаленных уголках республики, должны получать базовые знания о финансовых продуктах и услугах. От нас и от нашей совместной работы многое зависит, и надеюсь, наша работа, которую мы делаем принесет пользу нашей республике, и финансовые услуги будут доступны всем жителям», - сказал, резюмируя встречу, управляющий Отделением Банка России в Дагестане Мурад Идрисов.