Сергей Меликов обозначил приоритеты в работе для руководителей органов власти Дагестана

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов, сегодня, 24 декабря, в ходе Оперативного штаба по противодействию распространению нового коронавируса на территории республики определил задачи на период новогодних праздников и обозначил приоритеты в работе для руководителей органов власти республики.

В частности, речь шла о реализации национальных проектов в регионе в контексте задач, поставленных на совместном заседании Государственного Совета и Совета при Президенте по стратегическому развитию и национальным проектам, состоявшемся накануне.

На прошедшем заседании Госсовета, отметил глава региона, были скорректированы этапы и формы работы по достижению национальных целей, отразившихся в 12 национальных проектах. И это связано, прежде всего, с тем, что сегодня эту корректировку внесла именно ситуация с пандемией нового коронавируса, потому что она повлияла на все сферы жизни.

Меликов напомнил коллегам, что Дагестан участвует в реализации всех 12 нацпроектов, и на эти цели в текущем год было предусмотрено 29,7 млрд руб. Наибольший объем средств выделен на такие проекты, как «Демография», «Образование», «Здравоохранение», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

При этом Врио Главы Дагестана отметил, что для рядового гражданина важны не показатели реализации проектов в виде цифр – должен быть ощутимый результат. «Каждый из глав муниципального образования хочет, чтобы у него все дороги были в идеальном состоянии. Но мы не можем этого сделать сразу, поэтому делаем поэтапно. Правильно или нет – это другой вопрос. Нуждаются ли в корректировке средства, которые мы сегодня вкладываем в нацпроекты? Безусловно. В том числе и по медицине, и другим направлениям», – сказал Меликов, но при этом заметил, что нередко случается так, что те же фельдшерско-акушерские пункты строятся не там, где они действительно нужны, а там, где глава нашел землю. В конечном итоге ФАП оказывается труднодоступен. «Нельзя вкладывать деньги только для того, чтобы доложить об их освоении. Нужно вкладывать их так, чтобы они служили в виде объектов на пользу людям. Конечно же, нам нужен не процент кассового освоения: я не могу похвастаться этим перед людьми, которые просят реального улучшения качества жизни», – убежден Врио Главы региона.

Продолжая, Сергей Меликов обратил особое внимание на качественную сторону реализации проектов. «В рамках реализации нацпроекта «Демография» в 2020-2021 году предусмотрено строительство 57 детских садов, 16 из них будут завершены в этом году. Однако считаю, что важнее не стремиться доложить о том, что мы в конце этого года построили, к примеру, школу, которая реально будет нужна только в сентябре 2021 года. Давайте сделаем так, чтобы школа была сдана не в срок с недоделками, а к 1 сентября уже в полном объеме: с оборудованием, педагогическим составом», – расставил приоритеты руководитель региона.

Среди достигнутых показателей – реальная поддержка 10 тысяч семей, в которых родились первенцы. На это направлено около 4 млрд руб. «Эта поддержка и дальше будет оказываться. И эту информацию необходимо доводить до людей», – поручил Меликов.

Около тысячи семей, страдающих бесплодием, поддержаны в части оплаты процедуры ЭКО. Это, считает Врио Главы РД, серьезная помощь населению, и дагестанцы должны знать об этих возможностях. Руководитель республики добавил, что необходимо скорректировать работу в плане информирования населения как по задачам нацпроектов, так и по результатам. «Причем выстраивать эту работу должен не только руководитель соответствующего ведомства, но и тот, кто осуществляет контроль за реализацией того или иного нацпроекта», – сказал Меликов.

По нацпроекту «Здравоохранение» в Дагестане открыто 20 ФАПов. Если сравнить с показателями предыдущих лет, сопоставил руководитель республики, то это много. Но, учитывая, что ФАПами охвачены далеко не все, особенно горные, районы, этот показатель невысокий.

В рамках этого же проекта приобретено 54 подвижных мобильных медицинских комплекса, проводится переоснащение более современным оборудованием Республиканского онкоцентра и Детской республиканской клинической больницы, а также детских отделений и других медучреждений. Проведено переоснащение 10 тысяч мест медработников, по программе «Земский доктор» в сельскую местность направлено 160 врачей и 16 фельдшеров. В общей сложности им выплачено в качестве мер поддержки 180 млн руб.

«В корректировке наших последующих программ мы должны не только уповать на национальный проект, но и рассчитывать на региональные инвестиционные программы», – отметил в этой связи Врио Главы РД.

В ходе совещания Сергей Меликов обратился ко всем руководителям медучреждений с предложением с учетом реализации нацпроекта «Здравоохранение» и опыта, приобретенного за время пандемии, провести в феврале-марте республиканский семинар медицинских руководителей. «В результате этого семинара мы должны понять, что у нас есть положительного, какие у нас есть проблемы и как мы их должны решить. Реформа здравоохранения назрела давно, а вопросы, связанные с пандемией, еще больше подталкивают нас к тому, чтобы мы выясняли проблемы и находили пути их решения», – поставил задачу перед исполнительной властью глава региона.

В рамках нацпроекта «Образование» в 2020-2021 годах запланирован ввод в эксплуатацию 22 двух школ, которые должны быть построены качественно и введены 1 сентября. В уже имеющихся школах 28 районов созданы центры образования, оснащенные современным оборудованием.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» благоустроено 259 дворовых и общественных территорий во всех 52 муниципалитетах республики, причем из них 18 объектов за счет сэкономленных на торгах средств.

Кроме того, из аварийного жилищного фонда Махачкалы переселены в благоустроенные квартиры 19 семей. Однако этот показатель Сергей Меликов подверг критике: «При наличии большого числа людей, проживающих в ветхом и аварийном жилье, 19 семей – это ничто».

Наиболее качественно решался вопрос по дорогам. В рамках нацпроекта в надлежащее состояние приведено 85 улиц Махачкалы и 5 региональных дорог. В этой части Сергей Меликов еще раз напомнил руководителям профильных министерств, а также органов местного самоуправления о необходимости комплексного подхода к реализации проектов: «К этим вопросам нужно подходить осознанно. Если мы видим, что на той или иной улице не в порядке сети водообеспечения и канализация, не надо деньги тратить на асфальтирование этой улицы, пока не будет наведен порядок в данном направлении, чтобы не пришлось через год вновь поднимать асфальт. Потратьте деньги на другую улицу, где нет этих проблем. То же касается и муниципалитетов», – сказал он. Врио Главы РД еще раз сделал акцент на то, что реализация нацпроектов должна быть направлена на улучшение качества жизни людей.

При этом Сергей Меликов отметил, что не все из запланированного было решено. На сегодня кассовое исполнение по нацпроектам составляет 20 млрд рублей. «Я понимаю, что по некоторым направлениям деньги уже вложены, но пока еще не представлены отчеты по ним. Итоги реализации нацпроектов мы подведем в феврале, изучив при этом информацию Счетной палаты. На следующий же год я ставлю конкретную задачу: итоги освоения средств федерального бюджета по нацпроектам должны быть предварительно подведены не позднее 30 ноября», – сказал руководитель региона.

Вместе с тем Врио Главы Дагестана озвучил и риски, которые могут возникнуть в части реализации ряда нацпроектов: «Это «Демография» – реализация 66%, «Здравоохранение» – 62,7%, «Образование» – 50%. Все это отразится на формировании Правительства. «Экология» несколько лучше. «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 92 %, «Жилье и городская среда» – 83,6 %. Но здесь, как я сказал, нужно говорить о качестве. Поэтому, когда мы будем подводить итоги, Абдулпатах Гаджиевич, нужно будет обратить внимание в том числе и на этот аспект. А качество можно будет установить только практическими мерами: выездом на место, осмотром и проверкой объектов».

Отдельно остановился Сергей Меликов на разработке Стратегии социально-экономического развития РД. Существующий в настоящее время документ, планирующий развитие региона до 2035 года, будет проверен соответствующими контрольными органами: «Я попрошу наших коллег из Прокуратуры изучить материалы Счетной палаты, касающиеся Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2035 года, для принятия решения», – обратился руководитель региона к премьер-министру республики Абдулпатаху Амирханову, поручив ему подготовить все необходимые документы. Врио Главы Дагестана подчеркнул, что работе каждого руководителя будет дана соответствующая оценка, в том числе и контролирующими органами.

Вместе с тем уже в январе будет создана рабочая группа, в том числе с привлечением экспертов, представителей научного сообщества, для переработки этой стратегии, исходя из здравого смысла. «Проект единого плана по достижению национальных целей развития страны спланирован на период до 2024 года и плановый период до 2030 года. Бюджетное планирование ведется именно так. Разрабатывать стратегию развития республики мы будем в соответствии с вышеназванным проектом», – указал Меликов.

Озвучил руководитель республики и основные вызовы на ближайшее десятилетие, которые были определены на заседании Госсовета РФ. К ним относится, в первую очередь, демографический вызов. Задачи до 2030 года – увеличить рост численности населения за счет рождаемости и снижения смертности, а также роста продолжительности жизни. В этом же направлении необходимо вести работу над улучшением инфраструктуры для семей с детьми. Еще одним вызовом является бедность, угроза которой усугубляется пандемией. Президентом страны ставится задача по снижению уровня бедности. Для Дагестана это особенно важно: по словам Врио Главы республики, уровень доходов населения здесь катастрофически низок. «Это наша главная задача на следующий год – поработать над преодолением этой угрозы. Конечно же, невозможно всех и сразу сделать богатыми. Но мы должны проработать пути и попробовать их реализовать в ближайшие годы», – обозначил Сергей Меликов цели для исполнительной власти региона.

Тесно связано с пандемией и появление технологического вызова. Переход на дистанционную работу привел к ускоренной цифровизации. С одной стороны это полезно, считает глава республики, с другой – грозит сокращением рабочих мест. Важными вызовами являются повышение требования к комфорту и безопасности среды для жизни, а также экологические. По всем этим направлениям планируется вести работу в следующем году.