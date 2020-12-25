Сергей Меликов встретился с руководством "Газпром межрегионгаз"

В четверг, 24 декабря, Врио Главы Дагестана Сергей Меликов встретился с руководством ООО «Газпром межрегионгаз». Во встрече приняли участие Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов и его заместитель Владимир Лемешко, заместитель гендиректора по работе с органами власти и регионами ООО «Газпром межрегионгаз» Денис Волков, заместитель генерального директора по корпоративной защите ООО «Газпром межрегионгаз» Роман Седов, назначенный сегодня на должность генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Александр Давыдов, в также бывший гендиректор ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Валерий Кантеев.

Тепло приветствовав гостей на дагестанской земле, Сергей Меликов выразил признательность руководству компании за оперативное реагирование в решении насущных проблем в газовой сфере республики: по нормализации ситуации в топливно-энергетической системе в целом и, в частности, в работе газоснабжающих организаций республики. «Первым значимым шагом для нас всех является подписание программы по дальнейшей газификации региона. Это очень важно. Я понимаю, что это для Газпрома непростое решение, потому что ситуация в газовой сфере не только для нашей республики является актуальной. Программа, подписанная между Дагестаном и Газпромом, является важной мерой поддержки для нас, причем не только с экономической точки зрения, но и в социальном плане. Это дает возможность реализовать задачи, которые бы укрепили вопросы, связанные с защищенностью и обеспеченностью населения необходимыми ресурсами для улучшения качества жизни. Все это, безусловно, в целом будет отражаться на социально-экономической ситуации в регионе», – подчеркнул руководитель Дагестана, выразив надежду на дальнейшее сотрудничество.

Сергей Меликов также заявил о полной готовности поддержать деятельность нового гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» Александра Давыдова: «Все необходимые условия будут созданы», – заверил руководитель республики, поблагодарив руководство Газпрома за оперативно принятые меры по организации дальнейшей работы на территории Дагестана.

В ответном слове Денис Волков сказал, что деятельность компании будет продолжена в рамках достигнутых договоренностей: «Сегодня мы прибыли в Ваше распоряжение для того, чтобы представить генерального директора нашего дочернего общества – Александра Владимировича Давыдова. Он настроен, безусловно, на всемерное сотрудничество с Правительством региона, более того, видит основные свои задачи и в реализации программы развития газификации и газоснабжения республики на 2021-2025 годы. Эта программа нам всем в помощь. Важно отметить, что это самая крупная программа газификации среди регионов СКФО. Полагаю, она поможет достичь серьезного социально-экономического развития региона и поможет в вашей непростой работе. Спасибо еще раз за то, что нацелены на конструктивное сотрудничество по всему комплексу серьезных вопросов, которые есть».

Врио Главы Дагестана выделил основные вопросы, по которым предстоит двигаться дальше: «Безусловно, нужно довести до конца проблемную тему платежей. Это, в том числе, один из вопросов, который поставил передо мной Президент России, – декриминализация Дагестана. Второе – это то, что неплатежи создают определенную трудность в вопросах работы по обеспечению, обслуживанию и дальнейшему развитию всех наших программ, в том числе по газификации. Третье – комплексное решение имеющихся в республике проблем в сфере ЖКХ и по линии Газпрома, и Россетей. С этой целью мною инициировано совместное совещание в конце января 2021 года. На этом совещании планируется принять решение о создании комиссии, в состав которой войдут все заинтересованные структуры. Одна из приоритетных задач комиссии – консолидация организаций, которые работают на территории Дагестана. Потому что газоснабжающая организация – это не только Газпром, это еще и другие частные организации. К последним возникает ряд вопросов и в части обеспечения, и сборов платежей и т.д. Мы должны подумать над тем, как нам организовать работу по бесхозным нашим объектам в этой сфере. Предстоит обсудить и вопросы, связанные с правильным использованием тех инвестиций, которые сегодня Газпром вкладывает в Дагестан. Нам важно взаимодействие и понимание наших задач. С этой целью я планирую создать комиссию, которая будет определять основные направления и помогать в плане реализации совместных задач», – заключил Сергей Меликов, добавив, что в дальнейшей работе хотелось бы рассчитывать на инвестиционные программы в социальной сфере.

В начале декабря этого года Врио Главы Дагестана Сергей Меликов и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период – 2021-2025 годы. Инвестиции «Газпрома» предусмотрены в объеме 13,145 млрд руб., что в 14,6 раза больше, чем в 2016-2020 годах.

Согласно документу, компания построит в республике 874 км новых газопроводов. Будут, в частности, созданы условия для газификации 193 населенных пунктов в 23 районах. Возможности для подключения к сетевому газу также получат ряд крупных сельскохозяйственных предприятий в Дербентском, Кумторкалинском, Новолакском районах.

Кроме того, «Газпром» проведет техническое перевооружение и реконструкцию 27 газораспределительных станций. Это повысит надежность газоснабжения потребителей в 10 районах, а также в городах Дербент, Избербаш, Кизляр, Махачкала и Хасавюрт.

Правительство республики обеспечит строительство внутрипоселковых газопроводов, подготовку к приему газа около 41,1 тыс. домовладений, 265 котельных и социальных объектов.

«Газпром» и Республика Дагестан ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 89,5%, в том числе городов — 93,7%, сельской местности — 76,7%.

По итогам реализации пятилетней программы будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация Республики Дагестан.