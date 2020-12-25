Сергей Меликов провел последнее в году заседание Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией

Временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Меликов провел последнее в текущем году совещание Оперштаба по противодействию распространению нового вируса Covid-19 на территории региона.

Глава региона обсудил с представителями органов власти предстоящие новогодние выходные.

Сергей Меликов попросил ответственных, начиная с нынешнего дня, принять все нужные меры, чтоб структура медицинского обеспечения во время праздников работала непрерывно. Беря во внимание также и то, что в новогодние каникулы обычно отмечается увеличение количества обращений за мед помощью.

«В республике действует запрет на проведение богослужений, новогодних корпоративов и ряда остальных мероприятий с масштабным пребыванием людей, - напоминает руководитель республики, – однако при этом социальные сети забиты рекламой и сведениями о торжествах, новогодних корпоративах и остальных увеселительных мероприятиях. Обращаю на это внимание контрольных органов и в особенности глав муниципалитетов», - подчеркнул Сергей Меликов.

Кроме того, внимание руководителей муниципальных образований было обращено и на проблему с уборкой снега: неочищенные дороги, уверен Сергей Меликов, могут привести к транспортному коллапсу, и тогда скорая помощь уже перестанет быть скорой. Также было дано распоряжение курирующему вице-премьеру усилить безопасность медицинских и иных требующих охраны учреждений.

Врио Главы Дагестана, продолжив тему наведения порядка в населенных пунктах, призвал всем обществом, и прежде всего, через воспитание детей сохранять свои города и села в чистоте: «Я удивлен, что некоторые наши граждане могут позволить себе выбросить бутылку из окна машины или какой-либо мусор из кармана. На Кавказе всегда жили чистоплотные люди и сейчас живут, но надо бороться даже с немногочисленными проявлениями бескультурья. И здесь большую роль играет воспитание, влияние родственников».

Сергей Меликов отдельным пунктом поручил Минздраву республики следить за ситуацией в части обеспечения бесплатными лекарствами людей, болеющих коронавирусной инфекцией и лечащихся на дому под наблюдением врачей. На приобретение этих лекарственных препаратов уже выделено порядка 182 млн рублей. Крайне важно, считает Меликов, чтобы эти лекарства своевременно доходили до получателей. С этой целью задействованы такси и автопарк муниципалитетов.

«На заседании федерального Оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией я озвучил обеспокоенность отсутствием отдельных видов лекарственных препаратов, необходимых для лечения больных в стационарах. Вице-премьер Правительства РФ Татьяна Голикова поручила до конца года выполнить все возможные мероприятия для Дагестана в этой части. Там же я озвучил вопрос штатной численности в госпиталях, развёрнутых силами Минобороны РФ, – он тоже должен быть решён до конца года».

Отдельная тема – тестирование. В Дагестане с весны кратно увеличились объёмы исследований – в 10 раз. На сегодня уже проведено более 1 млн тестов.

«Вопросы выплат медработникам, – подчеркнул в ходе оперштаба руководитель республики, – всегда на контроле, но с учётом предстоящих новогодних выходных особенно. Хочу предупредить всех, кто имеет полномочия в этом вопросе: нужно организовать работу лечебных и социальных учреждений так, чтобы подать необходимую документацию, реестры в республиканское отделение ФСС без задержек, чтобы все выплаты за ноябрь и декабрь произвести в декабре текущего года и таким образом закрыть 2020 финансовый год», – подчеркнул руководитель региона.

Далее выступил врио Первого вице-премьера Правительства РД Анатолий Карибов, сообщивший, что на данный момент в резерве у республики 19,6% коечного фонда.

«Для улучшения ситуации мы увеличили до 70 количество коек для долечивания, за счёт чего освобождаются места непосредственно в больницах. В отличие от весеннего периода сейчас у нас 1662 пациента лечатся в амбулаторных условиях, а это 47% от общего количества. Таких больных мы уже обеспечили лекарствами почти на 108 млн рублей. Также получили средства для закупки лекарств на январь следующего года. Колл-центр при ДГМУ, где мы сейчас находимся, успешно работает. Заработал также и круглосуточный колл-центр при республиканском ФОМСе, принявший более 1400 обращений по защите прав застрахованных граждан, что снимает нагрузку с других колл-центров», – проинформировал врио вице-премьера.

Касаясь транспортного обслуживания, Анатолий Карибов сообщил, что для помощи больным задействован муниципальный автотранспорт, машины медорганизаций, а также выделены 5 млн рублей для заказа такси. Помимо этого, получено 42 машины УАЗ, и до конца года прибудут еще 14 легковых автомобилей.

Справляться с коронавирусом, отметил врио Первого вице-премьера, помогают и порядка 420 волонтёров. Ещё одной лептой в борьбе с инфекцией стало производство на базе дагестанских предприятий рециркуляторов воздуха, уже произведено 4 тысячи устройств обеззараживания, работа в этом направлении продолжается.

«Что касается выплат медработникам, то 25 декабря мы закроем финансовые вопросы этого года по ноябрь полностью. По декабрю выплаты идут и будут произведены до конца этого года», – сообщил Карибов.

С информацией о санитарно-эпидемиологической ситуации и принимаемых дополнительных мерах по недопущению распространения нового коронавируса на территории республики выступил руководитель Управления Роспотребнадзора по Дагестану Николай Павлов. По его словам, на 24 декабря зарегистрировано 22 тысячи 359 случаев новой коронавирусной инфекции.

В выступлении он назвал те районы и города республики, которые демонстрируют стабильный рост новых заболеваний. В частности, наибольший прирост случаев отмечается в Буйнакском, Дербентском, Кизилюртовском, Кизлярском, Новолакском, Шамильском районах, а также городах Махачкала, Дербент, Буйнакск, Каспийск, Кизляр, Кизилюрт и Избербаш.

Что касается причин, которые влияют на такую отрицательную динамику, как сообщил Павлов, то к ним по-прежнему относятся несоблюдение гражданами масочного режима, посещение мест массового пребывания.

В этой связи он внес ряд предложений. В частности, руководитель Управления Роспотребнадзора считает необходимым активизировать разъяснительную работу с населением о высоких рисках инфицирования во время поездок и путешествий, а также важности соблюдения требований масочного и дезинфекционного режима.

Он предложил продолжить практику ограничения числа участников праздничных мероприятий и усилить контроль за ношением людьми гигиенических масок и средств индивидуальной защиты. Немаловажным, как считает Павлов, остается практика усиления надзора за деятельностью ресторанных заведений в условиях введенных ограничений, соблюдение посетителями социальной дистанции.

Далее выступили главврачи нескольких больниц региона, которых на оперштаб пригласили по поручению Сергея Меликова, чтобы напрямую узнать реальную картину в каждом из этих медучреждений. Так, главные врачи Городской клинической больницы Махачкалы Хаджимурад Малаев, Республиканского центра инфекционных болезней, профилактики и борьбы со СПИДом им. С. Магомедова Равганият Мирзаева рассказали об их лекарственном обеспечении.

В частности, выступающие отметили наличие необходимых лекарств на недолгий срок. К примеру, как сказал Хаджимурад Маллаев, при имеющихся в больнице 800 пациентах запаса лекарств хватит на месяц. А Равганият Мирзаева заявила о наличии медикаментов на два месяца.

В продолжение заседания выступила врио министра здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева. Она сообщила, что более 3 тысяч доз вакцины от коронавируса уже есть в республике: «В ближайшее время ожидается более 94 тысяч доз. В первую очередь вакцинируются медработники и социальные работники, сотрудники правоохранительных органов. Но и желающие смогут получить вакцину». Кроме того, Татьяна Беляева заявила о необходимости выделения 68 млн рублей для тестирования тех, кто пожелал пройти вакцинацию.

Сергей Меликов поручил Председателю Правительства РД Абдулпатаху Амирханову не затягивать с данным вопросом и провести в этой связи совещание с участием заинтересованных министерств, ведомств, представителей власти.

О ситуации с ценами на социально значимые продукты питания в рамках заседания доложил врио министра промышленности и торговли РД Батыр Эмеев.

Он сообщил, что в настоящее время в республике ведется еженедельный мониторинг цен на наиболее востребованные продукты питания.

«Наибольший рост показали такие позиции, как сахар (рост на 63,75%), масло растительное (36,2%), яйцо куриное (37,16%), крупа гречневая (27,13 %).

Вместе с Минсельхозпродом республики мы провели совещание с крупными сетевыми магазинами и предложили им производить закупки отдельных товаров одной партией, что позволит приобретать их по низким ценам у производителей.

Вместе с тем несколько сетевых ритейлов Махачкалы уже начали снижать цены на отдельные продукты питания. Как итог – с 14 декабря рост цен в Дагестане на социально значимые продукты не наблюдается, а на некоторые товары цены снижены», – сказал Батыр Эмеев.

В качестве одной из мер по снижению цен он назвал практику проведения сельхозярмарок, на которых люди смогут покупать продукцию по ценам ниже рыночных.

Однако, несмотря на всю проводимую работу, как сказал министр, в информационном поле крайне часто и искусственно нагнетается ситуация с ценами на продукты питания. В этой связи Батыр Эмеев отметил важность усиления информационной работы с целью доведения до граждан информации о принимаемых мерах по недопущению дальнейшего роста цен на отдельные социально значимые продукты.

О проводимой работе по подготовке и проведению предновогодних праздничных мероприятий доложила врио министра культуры РД Зарема Бутаева.

Она акцентировала внимание на том, что все праздничные мероприятия пройдут в строгом соответствии с действующими ограничениями.

Говоря о запланированных мероприятиях, врио главы Минкульта региона сообщила, что на центральной площади Махачкалы и на площадке перед Русским театром намечено проведение множества музыкальных и театральных выступлений.

«Новинкой этого года станет то, что в условиях пандемии коронавируса пройдут новогодние выступления в густонаселенных дворах с применением передвижных празднично оформленных автоклубов.

Музеи, театры, концертные учреждения республики представят онлайн- и офлайн-выставки, мастер-классы, спектакли, концертные программы, и по всем направлениям мы сформировали афиши», – сказала Бутаева.

В этой связи Врио Главы Дагестана поручил расширить в муниципальных образованиях практику проведения праздничных мероприятий по примеру Махачкалы. К этому, в частности, он призвал глав районов и городов.

Кроме того, в рамках мероприятия выступил врио заместителя Председателя Правительства РД Рамазан Джафаров, сообщивший, что с 31 декабря 2020 года при Правительстве РД начнет работать оперштаб, который будет отслеживать чрезвычайные происшествия по республике. Ежедневно в оперштабе будут дежурить вице-премьеры.

Комментируя, Сергей Меликов указал, что Минэнерго РД, Минстрой РД и другие министерства республики, от которых зависит жизнедеятельность граждан в праздники, должны организовать взаимодействие с профильными службами. «Аварийные бригады должны быть готовы к выезду круглосуточно по случаям прекращения подачи газа, воды, света и так далее», – заключил Врио Главы РД.