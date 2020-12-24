Сергей Меликов провел в Каспийске выездное совещание по вопросам водоснабжения

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов уделяет особое внимание решению одной из актуальных проблем – бесперебойному обеспечению Каспийска и других городов республики качественной питьевой водой. В связи с этим руководитель региона сегодня, 23 декабря, посетил объекты водообеспечения и водоотведения, которые снабжают питьевой водой Каспийск, Избербаш и частично Махачкалу.

Сергей Меликов осмотрел такие проблемные участки, как место аварийного сброса части стока реки «Талгинка» в сбросной канал им. Октябрьской революции, пункт водовыпуска из этого канала в водохранилище (озеро «Рыбье»), а также место несанкционированного сброса канализационных стоков от мусорной свалки в промзоне сел. Новый Параул.

Во время осмотра было выявлено множество нарушений. Как выяснилось, в КОР впадают многочисленные стоки грязи как с мусорной свалки столицы, так и от частных домовладений и предприятий, расположенных вдоль русла КОРа.

«Смотрите, сколько начальников, а люди пьют грязную воду, и хоть бы один начальник что-нибудь сделал. Одни начальники кругом. Кто собственник здания, построенного без разрешения и рухнувшего в воду? Установите, Салман Кадиявович (Дадаев), кто собственник этого здания и, самое главное, – кто дал ему разрешение на стройку. Если этого разрешения нет, то почему его строили, и чья земля? Кто это – глава района или еще какой-то руководитель? Почему у вас на территории водоохраной зоны канала стоят мусорные баки, почему там свалки? Почему в КОР сливаются грязные сточные воды, канализация, и вы с этим ничего не делаете?», – спросил Врио Главы Дагестана присутствующих на объектах руководителей и поручил мэру Махачкалы установить собственника здания.

Эти и другие вопросы водоснабжения Каспийска были обсуждены в городской администрации с участием всех заинтересованных структур.

Обращаясь к присутствующим, Сергей Меликов подчеркнул, что Каспийск сегодня имеет оборонное значение.

«Мы собрались по экстренному поводу: к сожалению, у нас на протяжении месяца, а то и больше, очень сильно обострилась проблема с водоснабжением Каспийска. Мы понимаем, что он для нас – не просто моногород, здесь располагается основная база Каспийской флотилии, численность же населения возросла до 120 тысяч, а его значительная часть работает на предприятиях, которые в том числе выпускают продукцию для оборонно-промышленного комплекса. Все это влияет на оборонную безопасность нашей страны. Мы сегодня проехали по проблемным точкам водоснабжения – такого не должно быть в 21 веке. Как в наши дни, когда мы рассказываем про нацпроекты по цифровым технологиям, может воспринимать население то, что вода подается по часам или, что куда хуже, завозится цистернами для раздачи?! Причем чрезвычайной ситуации на сегодня нет, это просто наша реальность. И похожие проблемы, как выясняется, есть не только в Каспийске», – констатировал Врио Главы РД.

Сергей Меликов согласился с тем, что причины сложившейся ситуации давно всем понятны. Это и изношенность коммуникаций, и использование устаревших технологий (в части очистки воды), и отсутствие капитального ремонта, и значительная перегрузка сетей, ведь со времени строительства городской инфраструктуры население Каспийска увеличилось в 4 раза. Более того, происходит масштабное нарушение санитарно-эпидемиологических норм. «Так больше жить нельзя. Нам, прежде всего, надо найти системное решение, но сначала – локально исправить ситуацию. Я могу сейчас обвинять кого угодно, но пусть лучше это сделают соответствующие надзорные органы», – обратился к участникам совещания руководитель региона и поручил врио вице-премьера региона Инсафу Хайруллину подготовить от имени Врио Главы Дагестана обращение в Прокуратуру Дагестана по сложившейся ситуации. Сергей Меликов добавил, что меры к тем, кто допускает подобную ситуацию и создает невыносимые условия для жизни населения, должны быть приняты.

«На примере Каспийска мы должны отработать алгоритмы решения накопившихся проблем и в дальнейшем использовать их в других населенных пунктах. В дальнейшем мы должны осуществлять не точечную застройку, а использовать проектный, комплексный подход. Надо сначала просчитать: а получится ли подавать воду на все этажи, хватит ли мощности электросетевого хозяйства, отопления? Конечно, мы опоздали – это надо было делать лет 10-15 назад, но обращаюсь ко всем: населению, руководителям республиканской и муниципальной власти, федеральных и местных органов – все должны понимать, что, если сегодня не будут закреплены и реализованы новые подходы, то мы проблемы, существующие в республике, будем только усугублять, в том числе и в Каспийске», – подчеркнул Врио Главы Дагестана.

Руководитель региона выразил уверенность, что для решения вопроса нужны не столько финансовые затраты, сколько налаженная работа и незамедлительные действия. «Я не хочу рассказывать людям, кто и что должен делать, я обязан показать им работу. Мне нужны конкретные предложения, так как каждый из вас имеет свои рычаги для решения вопроса, а не его постановки», – сказал глава республики.

В ходе совещания премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов, врио заместителя Председателя Правительства РД Инсаф Хайруллин, мэр Махачкалы Салман Дадаев, глава Каспийска Борис Гонцов, врио министра строительства и ЖКХ РД Малик Баглиев, врио министра природных ресурсов и экологии РД Набиюла Карачаев, директор ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» Залкип Курбанов озвучили ряд предложений по решению злободневного вопроса, связанного с обеспечением не только жителей Каспийска, но и других населенных пунктов республики, качественной питьевой водой в достатке.

Среди путей выхода из сложившейся ситуации были названы запуск Тарнаирских очистных сооружений, которые позволят подавать чистую воду в необходимых объемах, строительство водоводов в 8 пригородных поселках столицы региона – документация по ним готова, строительные работы, как заявил Салман Дадаев, начнутся в следующем году. Более того, в целях замены уже имеющейся системы водоснабжающей коммуникации в столице, которая по большей части изношена, планируется участие в целевой федеральной программе. В тесной связи с водообеспечением ведется и работа по водоотведению: в частности, речь идет о строительстве канализационного коллектора и обновления очистных сооружений. Что же касается экстренных мер, то первоочередной задачей, которую планируется выполнить в рамках противопаводковых мероприятий, является руслоочистительные работы на р.Талгинка. Этим намерено заняться Минприроды РД.

Со своей стороны Сергей Меликов прокомментировал: «Мы говорим, что у нас нет денег для реализации каких-либо социальных проектов, развития туризма. Но обратите внимание, сколько мы сегодня тратим денег на то, что не было решено ранее. Есть улицы в Махачкале, которые в настоящее время полностью перерыты по причине ветхости сетей. Мы тратим на это средства, и при этом говорим о комфортной городской среде. Выходит так, что мы сегодня отремонтировали наши улицы за федеральный счет, а завтра все это перерыли. А после, уже за счет своего бюджета, мы восстанавливаем эти улицы. То же касается и обеспечения водой. Нельзя ли объективно оценить экономику этих вопросов, проведя экспертизу, и получить реальные, эффективные предложения по их решению, учитывая современные требования и технологии? Иначе мы вернемся с вами в средневековье».

Остановился Врио Главы Дагестана и на работе с тарифами на воду. Они в регионе на сегодняшний день самые низкие по СКФО. При этом повышение тарифной ставки может послужить определенной поддержкой водообеспечивающим организациям, которым сейчас не хватает средств на содержание объектов водоснабжения. Вместе с тем отрабатывать этот вопрос необходимо комплексно, совместно с главами муниципалитетов, делая упор на обеспечение платежей со стороны частных организаций и предприятий, которые и являются главными неплательщиками.

Поднимая тему качества питьевой воды, участники совещания обговорили проблему размещения контейнеров для ТКО и, что не редкость, несанкционированных мусорных свалок вдоль линии водоканалов. В этой части Сергей Меликов раскритиковал неэффективную работу регоператора «Лидер». «Если они являются основным региональным оператором для нас, то должны расписать «дорожную» карту и следовать ей. Мы им платим деньги за то, чтобы они вывозили мусор, а они диктуют нам условия, в то время как все вокруг в мусоре. Они видели ситуацию со свалкой, которая нависает над Махачкалой и Каспийском? Почему меры не приняли? Разберитесь!», – сказал руководитель региона и поручил Счетной палате РД организовать проверку в этой связи.

Что же касается канализационных сбросов из частных домовладений, построенных без разрешений и без подведения необходимых коммуникаций, то представителями столичной администрации ведется работа с населением: домовладельцев призывают оборудовать ямы-шамбо, в противном случае нарушителей будут привлекать к ответственности.

Мэрией Каспийска совместно с горводоканалом также разработан проект документов перспективного развития водоснабжения и водоотведения. Первым делом они направлены на скорейшее завершение реконструкции второй очереди водоочистных сооружений. Кроме того, по словам Бориса Гонцова, в будущем разрешение на строительство объектов будет выдаваться только при наличии в проекте резервуаров для воды.

С целью же решения задачи по дноуглубительным и очистительным работам на озере «Рыбье», как сообщил премьер-министр региона Абдулпатах Амирханов, будут привлечены внебюджетные средства. В течение месяца-двух водохранилище будет очищено и в дальнейшем использоваться в качестве резервного. Также планируется ускорить реконструкцию очистных сооружений либо за счет внебюджетных источников, либо задействовав деньги резервного фонда. «В течение недели мы отработаем эти вопросы. Ждать больше нельзя», – заявил Абдулпатах Амирханов.

Среди предложений, поступивших от участников совещания, была также инициатива директора «Махачкалаводоканала» Рашида Магомедова касательно подачи воды в Каспийск из Хушетского водохранилища. Труба от него уже заложена проектом до Каспийска и может быть использована. Сергей Меликов поручил изучить этот вопрос, не забывая при этом, чтобы жители Ленинского района Махачкалы, которые питаются из этого источника, не пострадали от нехватки воды.

Подводя итоги совещания, Врио Главы Дагестана обозначил три основных направления, по которым будут работать все соответствующие структуры.

Первым делом руководитель региона поручил продолжить обеспечение водой теми способами, которые на сегодня определены: снижение загрязненности воды и подача ее через сети горводоканала и доставка чистой воды автотранспортом. Также необходимо вести соответствующую разъяснительную работу. Вторым было поручение о заключении до конца недели с учетом экспертной и правовой оценки договора между администрацией Каспийска и ФГБУ «Минмелиоводхоз РД» о подаче воды с канала им. Октябрьской революции.

Учитывая многочисленные обращения граждан по поводу качества питьевой воды, также поручено определиться по оплате населению услуг водоканала с учетом того, чтобы водоканал не поставили в такие условия, что он не сможет дальше работать. Распоряжение об этом должно быть подготовлено до конца недели. Также Сергей Меликов поручил рассмотреть вопрос создания в Каспийске с учетом наступления праздничных дней оперативного штаба и включения в него соответствующих структур, которые могли бы помочь городским властям при необходимости принять экстренные меры.

Кроме того, Сергей Меликов дал ряд указаний на среднесрочную перспективу – на 2021 год. Среди них – очистка озера «Рыбье», откуда непосредственно поступает вода к водоочистным сооружениям МУП «Водоканал» г. Каспийск, снабжающего питьевой водой город. Второе – обсуждение работы с участием руководителей водоканалов Каспийска и Махачкалы, представителей соответствующих министерств и ведомств по вопросу принятия мер по водообеспечению, водоснабжению в республике в целом в начале феврале.

Помимо этого, в 2021 году поручено завершить ремонт и запуск очистных сооружений, а также нормализация водоснабжения Махачкалы, Каспийска и других городов республики. «Это наши обязательства перед людьми. В 2021 году мы должны принять эти решения и реализовать их для того, чтобы мы сдвинулись с места», – сказал глава региона, отметив, что основным оператором этих работ должен быть глава муниципального образования, но при активном участии республиканских ведомств.