Сергей Меликов принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по стратегическому развитию и нацпроектам

Это первое заседание после утверждения нового состава Государственного Совета: в него вошли губернаторы, спикеры Госдумы и Совета Федерации, полпреды, лидеры парламентских партий. Возглавил его сам президент.

Основная тема – реализация Указа Президента «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года».

Приветствовав участников заседания, Владимир Путин отметил, что текущий год был непростым и для России, и для всего мира: «Эпидемия коронавируса стала вызовом для национальных экономик, для социальной сферы практически всех государств, серьёзным испытанием для людей.

Мы с вами уделяли и уделяем этим вопросам первостепенное, ключевое внимание, здесь сосредотачиваем, мобилизуем усилия и ресурсы. Именно здесь, потому что это чрезвычайно важно и актуально сегодня. Это особый вызов, как я сказал. Но все это не отменяет повестки развития. Тоже мы с вами об этом неоднократно уже говорили. Для нашей страны качественное, непрерывное движение вперед имеет абсолютно стратегическое, принципиальное, жизненно важное значение. Учитывая при этом всю совокупность демографических, геополитических, экономических и технологических факторов, мы не можем себе позволить остановиться, в разных форматах мы постоянно об этом говорим, паузы в развитии, как бы ни складывалась текущая обстановка, не можем себе позволить ни на минуту».

Как подчеркнул Владимир Путин, такая системная работа требует общих, скоординированных усилий всех уровней власти и всех регионов Российской Федерации: «Именно для того, чтобы обеспечить большую включенность субъектов Федерации, муниципалитетов в формирование общенациональных решений, Госсовет и получил новый конституционный статус. Были расширены его полномочия и состав. В него, как вы уже знаете, вошли представители муниципалитетов, а также общественных объединений, бизнеса и профсоюзов. Для выработки общей позиции, для использования лучших практик по развитию экономики и социальной сферы в составе Госсовета созданы профильные комиссии, недавно только подписал соответствующие документы. Их возглавят руководители субъектов Федерации. Комиссии будут действовать на постоянной основе, при этом к их работе будут подключаться и главы муниципалитетов, я только что об этом сказал. Таким образом, теперь руководители местных органов власти смогут напрямую ставить перед Госсоветом вопросы, которые наиболее остро чувствуются на местах».

По словам Президента РФ, дело не только в этих организационных новациях, «хотя они тоже важны, а важны, конечно, сущностные изменения – в том, чтобы обеспечить новое качество и эффективность работы органов власти на всех уровнях: федеральном, региональном и муниципальном – в конечном итоге для улучшения жизни людей, для достижения национальных целей развития».

«В июле мы их уточнили и конкретизировали, расширили и так называемый горизонт планирования до 2030 года. При этом обеспечена полная преемственность задач и результатов прошлых лет, сделаны необходимые выводы, в том числе усилено внимание к таким направлениям, как опережающее развитие инфраструктуры, экологическое благополучие, цифровая трансформация всех сфер нашей жизни», – напомнил Владимир Путин.

«Хотел бы вновь вернуться к тому, о чем говорил в начале вступительного слова. Да, объективно из-за сложной обстановки некоторые планы, которые мы намечали раньше реализовать в текущем году, были сдвинуты, что называется, «вправо» по графику. Но задачу добиться прорывных, качественных изменений во всех ключевых сферах нашей жизни никто не отменял. Предельная фокусировка на повестке дня, интенсивная работа, постоянное движение вперед – вот над чем мы все должны работать и чем мы должны руководствоваться, вот на чем должны сделать акцент в предстоящее время. Обращаю на это внимание всех коллег и на федеральном уровне, и в регионах, и в муниципалитетах, на местах.

Разумеется, жду от Правительства постановки именно амбициозных задач на предстоящие годы, но хочу сразу оговориться: не только постановки таких задач, само по себе не так сложно сформулировать эти задачи, но прежде всего все мы, весь народ Российской Федерации ждет масштабных достижений от этой работы, ощутимых результатов, реальных позитивных изменений в жизни наших граждан.

Мы с вами постоянно об этом говорим, постоянно акцентируем на этом наше внимание, а сегодня давайте пройдемся по этой повестке более основательно, все вместе, посмотрим, что сделано, что-то не сделано, объективных здесь много причин. Я понимаю, уже только что об этом сказал. Но есть наверняка и причины субъективного характера, давайте прямо об этом говорить, не надо стесняться. Такой объективный, абсолютно открытый анализ позволит нам легче двигаться вперед», – заключил глава государства.