Перспективные направления развития Республики Дагестан на период до 2025 года

В Республике Дагестан временно исполняющим обязанности главы Республики Дагестан принято решении об определении целей и задач по обеспечению динамичного развития Республики Дагестан на среднесрочный период.

В этой связи в республике разрабатывается Концепция социально-экономического развития Республики Дагестан до 2025 года (далее - Концепция).

Концепция определяет цели и направления обеспечения в долгосрочной перспективе повышения уровня жизни населения республики, создания комфортных условий для их проживания, а также динамичного развития экономики и достижения национальных целей, предусмотренных Указом Президента РФ от 21 июля 2020 года № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», федеральными и региональными проектами в составе национальных проектов, государственными программами Российской Федерации и Республики Дагестан.

Целью разработки Концепции является эффективное использование потенциала региона, достижение экономического роста и формирование конкурентоспособной экономики, обеспечение развития человеческого капитала. В соответствии с этой целью в Концепции сформулированы ключевые проблемы, которые препятствуют экономическому росту, инфраструктурному, инновационному и инвестиционному развитию, определены основные ориентиры и направления социально-экономического развития Республики Дагестан.

Республика Дагестан по территории и численности населения является одним из крупных субъектов Российской Федерации на Северном Кавказе и включает в себя 10 городских округов, 41 муниципальный район, 1 участок на правах муниципального образования, граничит с пятью государствами, в том числе имеет выход к международным морским путям, через территорию республики проходят железнодорожные, автомобильные, воздушные, морские и трубопроводные маршруты федерального и международного значения.

Ключевыми факторами, оказывающими негативное воздействие на социально-экономическое состояние республики, является низкая доля отраслей с высокой налоговой отдачей в структуре ВРП; низкий уровень бюджетной обеспеченности; дефицит ресурсов на развитие инженерной инфраструктуры с высокой степенью износа сетей и потерь ресурсов; низкая энергообеспеченность; недостаточная обеспеченность всеми видами социальной инфраструктуры; низкий уровень доходов и среднемесячной заработной платы населения, неурегулированность земельных и имущественных отношений, отсутствие актуализированных схем территориального планирования муниципальных образований.

В целях обеспечения устойчивого и динамичного развития республики и повышения качества жизни населения республики Концепцией определены основные ориентиры социально-экономического развития (рост реальных доходов граждан; снижение безработицы и уровня бедности; повышение ожидаемой продолжительности жизни; поэтапное снижение напряженности на рынке труда; достижение устойчивых темпов экономического роста не ниже среднероссийских, обеспечивающих реализацию национальных целей; восстановление отраслей экономики, наиболее пострадавших в связи с распространение новой коронавирусной инфекции; поддержка импортозамещения и наращивания экспорта; развитие туризма и индустрии гостеприимства, бальнеологии; приведение в нормативное состояние инфраструктуры на всей территории Республики Дагестан и обеспечение ускоренного развития инфраструктуры на преференциальных территориях; реализация собственного потенциала Республики Дагестан через снятие ограничений конкурентоспособности региона; максимальное использование внешних выгод и ресурсов для социально-экономического развития Республики, прежде всего, в результате развития международного транспортного коридора «Север-Юг»; формирование нового инвестиционного цикла и делового климата; комплексное территориальное развитие, актуализация и совершенствование градостроительной политики).

Определены также основные направления развития на период до 2025 года основных отраслей экономики республики.

В сфере промышленности основным направлением должно стать создание и развитие новых высокотехнологичных производств. В этой связи планируется реализация мероприятий по загрузке предприятий оборонно-промышленного комплекса заказами, интегрированию и кооперированию с российскими госкорпорациями, с предприятиями регионов России, реализация проектов по созданию высокотехнологичных производств, привлечение резидентов на ТОСЭР «Каспийск» и «Дагестанские Огни» и прочие мероприятия.

Для эффективного аграрного развития и обеспечения продовольственной безопасности Республики Дагестан предполагается устранение законодательных ограничений и обеспечение эффективного использования земельно-имущественных ресурсов, развитие отраслевых специализаций и модернизация отраслей, развитие сельскохозяйственной кооперации, доведение объемов производства продовольственной продукции до нормативной нормы потребления, развитие интенсивного и суперинтенсивного садоводства, виноградарства, рисоводства, овощеводства защищенного грунта, кормоводства, племенного животноводства, семеноводства, питомниководства, агрологистики.

Очень важно для республики сохранение, восстановление и повышение плодородия и рационального использования земель. В этой связи планируются меры по развитию мелиорации, строительству, реконструкции и техническое перевооружение мелиоративных систем, включая гидромелиорацию, агролесомелиорацию, фитомелиорацию.

Важное значение для Республики Дагестан имеет формирование туристско-рекреационного комплекса. Важнейшими туристскими территориями республики являются Махачкала, Дербент, Каякент, Шалбуздаг, Гуниб, Карадахская теснина, Горы Дагестана, село Хучни − пещера Дюрк, Кала-Корейш – Кубачи, Каскад ГЭС − Сулакский каньон, Бархан «Сарыкум», Национальный парк «Самурский», Тарки-Тау.

Основными направлениями развития туризма определены лечебно-оздоровительный туризм (развитие санаторно-курортного комплекса), культурно-познавательный туризм (развитие уникального историко-культурного потенциала, морские путешествия, спорт, аграрный и сельский туризм, гастротуризм), круизный туризм (Астрахань − Махачкала – Дербент – Баку, Актау), экологический туризм (путешествия в дельту Самура, Аграханский заказник), экстремальный туризм (развитие альпинизма, создание экстрим-парков и байк-парков), а также паломнический туризм (развитие инфраструктуры для посещения представителями различных конфессий святых мест).

Будут приняты меры по пространственному развитию, среди ключевых факторов которого определены комплексное развитие Махачкалинско-Каспийской агломерации, в том числе г. Каспийска, развитие г. Дербента – как объекта культурного всемирного наследия ЮНЕСКО, географического и стратегического центра на Юге Российской Федерации, развитие горных территорий и развитие Северной зоны республики.

В рамках проведения инвестиционной политики предусматривается создание благоприятного инвестиционного климата и условий для осуществления предпринимательской деятельности.

Будут созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки (предоставление микрозаймов по льготной ставке, государственными микрофинансовыми организациями, предоставление информационно-консультативных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития).

Будет продолжены меры по созданию новых преференциальных зон и развитие инвестиционных площадок, парков.

Немаловажное значение будет определено инфраструктурному развитию республики, в частности транспортной инфраструктуры (транспортный коридор «Север-Юг», Махачкалинский морской торговый порт, Международный аэропорт «Махачкала» (Уйташ), инженерной инфраструктуры (повышение качества питьевой воды, очистка канализационные стоков городов Махачкала и Каспийск), проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды.

В рамках развития социальной инфраструктуры предусмотрено значительное улучшение обеспеченности объектами инфраструктуры в сфере образования, здравоохранения, культуры, снятие проблем охвата детей детскими дошкольными учреждениями и ликвидация трехсменного режима обучения в общеобразовательных организациях республики, ветхих школ.