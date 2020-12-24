Государственная политика по развитию горных территорий в Республике Дагестан

Республика Дагестан по территории (50,3 тыс. кв. км) и численности населения (3,08 млн. человек) является одним из самых крупных субъектов Российской Федерации на Северном Кавказе.

Горные территории занимают около 44 процентов (22,4 тыс. кв. км) всей площади республики, где проживает треть населения республики (порядка 940 тыс. человек). Горные территории Дагестана расположены в восточной части Кавказского хребта и граничат на юге с Азербайджаном, на юго-западе – с Грузией, на западе – с Чеченской Республикой.

В горных территориях республики (от 500 м над уровнем моря и выше) расположено 1186 населенных пунктов 30 районов, что составляет около 70 процентов от общего числа населенных пунктов республики.

В соответствии с Законом Республики Дагестан от 5 мая 2006 года № 25 «О перечне труднодоступных и отдаленных местностей в Республике Дагестан» 492 населенных пункта отнесены к труднодоступным местностям. Эти населенные пункты расположены в основном в зоне особых условий и в первой горной зоне.

Из общего числа населенных пунктов, расположенных в границах горных территорий, населенных пунктов с населением свыше 5 тыс. человек насчитывается 20, с численностью населения до 100 человек - 267. Плотность населения горных территорий республики составляет 41,7 чел. на один кв. км, что ниже среднереспубликанского уровня (61,2 чел. один кв. км).

Природно-климатические особенности горных территории отличаются от равнинных и обусловливают специфические параметры функционирования природных экосистем, создают особые условия обитания людей, влияющие на их здоровье, образ жизни и повседневную деятельность.

Вместе с тем, горные территории обладают конкурентными преимуществами, использование которых даст возможность перехода к развитию муниципальных районов, расположенных в горных территориях.

Имеется значительный потенциал земельных ресурсов для развития сельскохозяйственного производства. Земельный фонд горных территорий составляет 3290,2 тыс. гектаров. В него входят земли, расположенные в границах муниципальных образований, и земли, находящиеся за пределами муниципальных районов (земли отгонного животноводства). Площадь земельных ресурсов на душу населения по горным территориям составляет 3,5 га/чел. (по республике - 1,6 га/чел.).

С учетом наличия земель в равнинной части, закрепленных за муниципальными поселениями горных территорий, ситуация с земельными ресурсами относительно благоприятная.

В общей площади земель горных территорий доля земель сельскохозяйственного назначения составляет 48,8 процента, земель лесного фонда - 9,8 процента. По комплексу природных факторов горные территории относительно благоприятны для отдельных видов хозяйственной деятельности, в первую очередь сельского хозяйства (летнего пастбищного животноводства), туризма и рекреации.

Основа производственного потенциала горных территорий - агропромышленный комплекс, в значительной части ориентированный на производство сельскохозяйственной продукции с небольшой долей ее переработки. Развитие перерабатывающей отрасли будет способствовать развитию агропромышленного комплекса в целом.

В ближайшей перспективе определенную роль в развитии горных территорий будет играть туристско-рекреационная деятельность, представленная уникальными природными и историческими памятниками, разнообразными и привлекательными туристскими маршрутами, объектами туристско-рекреационного назначения, способная оказать положительное влияние на смежные отрасли агропромышленного комплекса и народных художественных промыслов.

Рекреационные ресурсы горных территорий - это в первую очередь разнообразные горные ландшафты, широкий выбор целебных минеральных вод, благоприятные природно-климатические условия, наличие множества уникальных природных, исторических и культурных памятников, сравнительно благоприятная экологическая среда.

Все перечисленное представляет широкие перспективы развития в горных территориях туристско-рекреационной отрасли и ее инвестиционную привлекательность и позволяет формировать туристско-рекреационное направление развития горных территорий. Эта отрасль будет оказывать положительное влияние на сопутствующие и смежные отрасли агропромышленного комплекса и народных промыслов.

Однако, несмотря на наличие перечисленных условий, анализ современного состояния горных территорий Республики Дагестан показывает, что сохраняется тенденция оттока населения с горных территорий, что связано с низким уровнем качества жизни населения. Миграционная убыль населения горных районов только за последние три года составила около 22 тыс. человек.

Обеспечение проведения государственной горной политики, направленной на определение основных принципов государственной поддержки и создание условий для устойчивого развития горных территорий, является одним из основных приоритетов в республике.

В этой связи перед органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Республики Дагестан поставлена задача по созданию благоприятных условий для проживания населения в горной зоне, а также снижению темпов переселения жителей с гор на низменность.

Для выполнения данной задачи в республике разработана и утверждена соответствующая нормативная правовая база.

Одним из первых в субъектах СКФО принят Закон о горных территориях Республики Дагестан (от 16 декабря 2010 года № 72), которым установлены правовые основы развития горных территорий республики, сохранения и рационального использования их природных ресурсов и культурного наследия.

Утверждена Стратегия социально-экономического развития территориальной зоны «Горный Дагестан» до 2025 года, где определены основные приоритеты социально-экономического развития муниципальных образований горной зоны.

Реализуется государственная программа Республики Дагестан «Социально-экономическое развитие горных территорий Республики Дагестан», которая утверждена постановлением Правительства Республики Дагестан от 18 февраля 2020 года № 21 (далее - Госпрограмма).

В рамках Госпрограммы предусматривается реализация мероприятий по субсидированию (возмещению) до 50 процентов затрат на реализацию инвестиционных проектов, направленных на развитие производства пищевой продукции, строительство малогабаритных теплиц, строительство логистических (оптово-распределительных) центров хранения продукции, создание и модернизацию предприятий по производству промышленной продукции. Предусматривается также мероприятие по возмещению до 50 процентов затрат на приобретение личными подсобными хозяйствами малогабаритной сельскохозяйственной техники.

Кроме того, в целях обеспечения предоставления в лизинг техники сельхозтоваропроизводителям предусматривается внесение в уставный капитал лизингодателя средств для приобретения техники (в том числе малогабаритной), оборудования (в том числе маломощного) и транспортных средств производственного назначения.

Таким образом, все виды поддержки в рамках Госпрограммы связаны с возмещением производственных расходов сельхозпроизводителей и физических лиц, занимающихся личным подсобным хозяйством и предполагает, в основном, поддержку проектов, направленных на создание новых производств, что обеспечит укрепление экономического потенциала муниципальных образований горной зоны.

Развитие горных территорий является задачей не только для Республики Дагестан, но для Российской Федерации в целом.

Для этого необходимо создание социально-экономической и юридической базы для устойчивого развития горных территорий Российской Федерации, а также основы для регулирования деятельности в горных территориях.

В этой связи Республикой Дагестан в соответствующие органы исполнительной власти РФ представлены предложения законодательно закрепить статус горных территорий Российской Федерации, утвердить критерии отнесения населенных пунктов, муниципальных образований к категории горных.

Это позволит определить меры государственной поддержки развития горных территорий в России, регламентировав полномочия федеральных, региональных органов государственной власти и местного самоуправления.