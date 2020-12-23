Стало известно, какие мероприятия запланированы в Махачкале в рамках празднования Нового года.

Организаторы торжеств – администрация города Махачкалы – постарались сделать всё, чтобы горожане и гости с удовольствием встретили Новый год и отметили долгожданные праздники. Старт торжественным новогодним мероприятиям даст Парад Дедов Морозов и Снегурочек.

Расскажем о самых ярких событиях.

– 27 декабря, 15:00 – презентация Парада Дедов Морозов и Снегурочек. Шествие начнется у Русского театра и завершится на главной площади столицы.

– 27 декабря, 15:30 – торжественное открытие Главной елки на площади им. В. Ленина. Гостей праздника ждут новогодние открытки, выступление артистов Дагестанской государственной филармонии и Детской филармонии г. Махачкалы.

– 27 декабря, 18:00 – в столице Дагестана пройдет новогоднее объемное мультимедийное графическое представление с проецированием на здание Правительства РД (3D-mapping-шоу).

– 27 декабря, 18:10 – праздничный концерт «С Новым годом, Махачкала!» на площади им. В.Ленина.

– 27 декабря, 19:00 – для тех, кто пропустил премьеру – новогоднее объемное мультимедийное графическое представление с проецированием на здание Правительства РД (3D-mapping-шоу).

– 27 декабря, 19:10 – продолжение новогоднего концерта «С Новым годом, Махачкала!».

– С 28 по 30 декабря, с 16:00 до 19:00 – праздник «Новогодние открытки» – выступления на площади им. В. Ленина артистов Дагестанской государственной филармонии, Детской филармонии г. Махачкалы и воспитанников детских школ искусств города.

– С 28 по 30 декабря, 19:00 и 20:00 – новогоднее объемное мультимедийное графическое представление с проецированием на здание Правительства РД (3D-mapping-шоу).

– С 28 по 30 декабря, 19:10 – трансляция на экране на площади им. В. Ленина театрализованного детского мюзикла «Новогоднее приключение Маги и Пати».

– 30 декабря, 12:00 – объезд кареты и машины с Дедом Морозом и Снегурочкой с поздравлением махачкалинцев и гостей столицы с Новым, 2021 годом.

– 31 декабря, 18:00 – трансляция на экране на площади им. В. Ленина театрализованного детского мюзикла «Новогоднее приключение Маги и Пати».

– 31 декабря, 21:00 и 23:45 – новогоднее объемное мультимедийное графическое представление с проецированием на здание Правительства РД (3D-mapping-шоу).

– 31 декабря, 23:55 – трансляция на экране на площади им. В. Ленина новогоднего обращения Президента Российской Федерации Владимира Путина.

– 31 декабря, 00:00 – праздничный новогодний фейерверк.

– 1 и 2 января, 18:00 и 19:00 – новогоднее объемное мультимедийное графическое представление с проецированием на здание Правительства РД (3D-mapping-шоу).

– С 1 и 2 января, 18:10 – трансляция на экране на площади им. В. Ленина театрализованного детского мюзикла «Новогоднее приключение Маги и Пати».

– 3 и 4 января, 16:00 и 16:30 – праздник «Новогодние открытки» – выступления на площади им. В. Ленина артистов Детской филармонии г. Махачкалы и воспитанников детских школ искусств города.

Кроме того, новогодняя атмосфера будет создана на территории всего города посредством праздничного оформления улиц и проспектов, трансляции новогодних песен в парках, скверах и площадях, проведения тематических мероприятий в образовательных учреждениях.

Все запланированные мероприятия будут проводиться с учетом ограничений Роспотребнадзора по части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.