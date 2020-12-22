Сергей Меликов: ситуацию в Дагестане могут исправить только профессионалы

Этому совещанию предшествовало то, что накануне руководителю Дагестана Председатель Правительства РД Абдулпатах Амирханов представил предложения о структуре органов исполнительной власти республики.

Сергей Меликов сообщил, что решение об утверждении структуры кабинета министров будет принято до конца текущего года. «Говорю совершенно открыто: на сегодняшний день идет работа по подбору кандидатов на должности вице-премьеров и министров, прежде всего, ведущих министров, связанных с финансово-экономической деятельностью», – сказал глава региона. При этом Сергей Меликов отметил, что будет исходить из таких принципов, когда человек должен быть, прежде всего, профессионалом, имеет опыт руководящей работы, способен реализовать, в том числе внезапно возникающие задачи, порядочный и честный. «Конечно, возможны кадровые ошибки, потому что оценить человека мы можем тогда, когда он уже исполняет свои обязанности. Но если будет ошибка, тогда мы будем искать другую кандидатуру, которая будет этим характеристикам соответствовать. Потому что сегодня ситуацию в Дагестане могут исправить только профессионалы», – расставил приоритеты Меликов.

Предполагается, что в структуре нового Правительства будет 7 блоков, в том числе финансово-экономический, экономические, нормативно-правовой и социальной направленности, каждый из которых будет курировать соответствующий вице-премьер.

Продолжая совещание, Врио Главы Дагестана напомнил, что до конца текущего года осталось совсем немного времени, в связи с чем необходимо обратить внимание на некоторые направления. Он выразил надежду, что будущий год будет более удачным и позитивным для республики в целом и каждого дагестанца в частности.

Сергей Меликов подчеркнул, что Дагестан вступает в 2021 год с ощутимыми изменениями. Он напомнил, что прошло уже несколько месяцев с того времени, как Президент России оказал ему высокое доверие – возглавить республику, после чего необходимо было провести ряд организационных мероприятий. В этот период, добавил руководитель региона, пришлось немного отойти от решения глобальных социально-экономических проблем и провести глубокий анализ по всем направлениям.

Вместе с тем, подчеркнул глава субъекта, параллельно решались задачи, которые были ранее определены предыдущим руководством Дагестана. Речь идет о реализации национальных проектов, решении социальных задач, в том числе по строительству и запуску социальных объектов, вопросов, связанных с привлечением на инвестплощадки новых форм в части промышленности и сельского хозяйства. Также уделялось особое внимание тем непростым задачам, которые продиктовала сама жизнь, – борьбе с коронавирусной инфекцией. Все мероприятия, связанные с ней, заметил Сергей Меликов, не останавливались ни на минуту.

При этом руководитель региона подчеркнул, что по многим направлениям необходимо корректировать работу. «Сегодня Дагестан находится на непростом этапе своего развития, когда многие вопросы требуют дальнейшего роста и шагов вперед. Пока мы не закроем те проблемы, с которыми повседневно сталкиваемся, и которые необходимо решать для нашего дальнейшего развития, мы просто будем перепрыгивать через определенные трудности, а они со временем будут все чаще и чаще напоминать о себе», – заявил врио Главы Дагестана.

Среди них Сергей Меликов назвал, в первую очередь, вопросы, связанные с инфраструктурой. В связи с этим необходимо провести переоценку земельно-имущественных отношений, складывающихся в регионе. «К этой работе мы уже приступили, но она ведется недостаточно эффективно и глубоко», – заметил Меликов, подчеркнув при этом, что есть много вопросов в этой части к некоторым руководителям муниципалитетов.

«По мнению экспертов, работа, которую мы проводим в плане изменения земельно-имущественных отношений, безусловно, нужна, потому что без нее мы не сможем дальше развиваться», – считает руководитель республики.

Сергей Меликов раскритиковал работу по земельно-имущественным отношениям в муниципалитетах, которая ведется не на должном уровне и близка к саботажу. Руководитель республики отметил, что главной причиной является незаинтересованность муниципалов наводить порядок, так как многие из них или их предшественники являются участниками махинаций с землей, строительства на ней незаконных объектов. В этой связи глава республики предупредил руководство городов и районов Дагестана о необходимости пересмотреть организацию работы, связанной с нормализацией ситуации в земельно-имущественных отношениях.

В рамках совещания Врио Главы РД предложил для рассмотрения на январской сессии Народного Собрания вопроса об особом статусе города Дербента: «Здесь упор должен быть сделан на его историческую ценность и на то, что Дербент – это один из немногих городов России, который внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО». Проработать данный вопрос поручено Председателю Правительства РД Абдулпатаху Амирханову совместно с главой города Дербента.

Переходя к вопросу выборов глав районов и городов, Сергей Меликов заявил, что сейчас настала уникальная возможность, когда при отсутствии компрометирующих материалов и чистоте биографии, тот или иной кандидат может использовать право, по которому у него появится возможность быть оцененным своими депутатами, а через них – жителями района или города. «Никакого давления на процедуру муниципальных выборов нет», – заявил врио Главы Дагестана.

Еще одна тема обсуждения на совещании – борьба с COVID-19. Сергей Меликов отметил стабилизацию роста числа заболевших со времени прошедшего очередного заседания Оперштаба по борьбе с новым коронавирусом, подчеркнув, что это общая заслуга. Вместе с тем Сергей Меликов заявил, что работа еще предстоит.

Руководитель региона также сообщил о том, что с заявлением об освобождении от должности обратился врио министра здравоохранения РД Джамалудин Гаджиибрагимов. «У нас обратился с пожеланием освобождения от должности министр здравоохранения. Я не знаю, что повлияло. То ли критика, которую я считаю объективной, то ли может быть тот темп работы, который мы пытаемся создать, в том числе на заседаниях оперативных штабов. По крайней мере, все честно: если человек считает, что на сегодняшний день не способен реализовать те задачи, которые перед ним ставятся, давайте тогда дадим возможность уйти с этой работы», – сказал глава республики и поручил Председателю Правительства РД Абдулпатаху Амирханову определиться с исполняющим обязанности министра.

Возвращаясь к вопросам борьбы с COVID-19, Сергей Меликов поручил врио Первого вице-премьера РД Анатолию Карибову на очередном заседании Оперативного штаба выступить с отчетом о ходе реализации ранее принятых решений.

Более того, врио Главы РД заявил о необходимости реформирования системы здравоохранения в целом, потому что вторым по количеству обращений от населения в процентном соотношении являются именно вопросы качества медицинского обслуживания: «Подобные реформы нужны во всех отраслях, но прежде всего, в здравоохранении, потому что это связано со здоровьем людей».

Первое место по количеству обращений, сообщил глава республики, занимают вопросы, в которых чиновники забывают о рядовых гражданах и реализации их законных прав, когда проблемы жителей, их обращения остаются без ответа.

Расставляя приоритеты в работе, врио Главы Дагестана призвал заинтересованные структуры, в том числе глав районов и городов, обратить пристальное внимание на массовые отключения электроэнергии, назвав это недопустимым, особенно в зимний период. Решение имеющихся проблем в топливно-энергетическом комплексе Сергей Меликов видит в консолидации газового и электросетевого хозяйств. В этой связи руководитель региона анонсировал проведение в январе совещания с участием руководителей всех заинтересованных структур.

Врио Главы Дагестан обозначил на совещании и проблемы жилищно-коммунального хозяйства, в первую очередь, водообеспечения, водоснабжения и водоотведения. Это, как отметил руководитель республики, и неработающий коллектор, откуда и масса проблем не только в Махачкале, но и в прилегающих районах, это и обеспечение качественной питьевой водой городов Каспийск, Избербаш, Махачкала.

Проблему водоснабжения города Каспийска Врио Главы Дагестана намерен обсудить со всеми ответственными с выездом на место уже завтра. Врио вице-премьеру РД Инсафу Хайрулину дано указание подготовить предложения для обращения в Прокуратуру республики, Махачкалинскую межрайоную природоохранную прокуратуру с тем, чтобы они дали правовую оценку действиям ответственных структур.

Сергей Меликов также коснулся проблем в сфере строительства и констатировал, что точечная застройка в Махачкале продолжается, поступают жалобы от горожан о том, что идет незаконное возведение многоэтажек. Решением этих и других актуальных проблем врио Главы Дагестана призвал заняться незамедлительно.

Обозначив ряд проблем и нерешенных задач в сфере строительства, Сергей Меликов в качестве примера остановился на строящейся в Ногайском районе общеобразовательной школе, которая, по планам, должна была быть введена в эксплуатацию еще в мае текущего года, однако срок ее сдачи был перенесен на конец 2020 года.

Врио Главы республики возмутился положением дел, призвав профильных руководителей органов исполнительной власти к ответственности за те задачи, которые перед ними ставятся: «В этом случае виною всему безответственность чиновников, бесконтрольность со стороны профильных министерств – и строительства и образования, полное отсутствие взаимодействия между ними и муниципальным образованием», – сказал Меликов, добавив, что такого отношения к работе больше не допустит.

Говоря об организации мусорной свалки над Махачкалой, с которой после дождя стекает грязная вода в систему водоснабжения, руководитель республики поручил Абдулпатаху Амирханову подготовить соответствующее обращение в адрес Прокуратуры РД, чтобы разобраться в ситуации и найти виновных.

Глава Дагестана также обратил внимание мэра Махачкалы Салмана Дадаева на недостаточность освещения Новогодней елки и всей центральной площади, которую посещают жители и гости столицы, а врио министра культуры РД Заремы Бутаевой – на организацию праздничной атмосферы.

Помимо низкого уровня ответственности в структурах органов власти республики руководитель региона отметил также низкий уровень исполнительности и профессионализма.

Проанализировав за три месяца исполнения своих обязанностей ситуацию в Дагестане, Сергей Меликов определил три направления развития республики. Первое – это нивелирование тех рисков, которые возникли ранее: в сфере топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, земельных отношений, территориального планирования, а также по таким основным направлениям, как образование, здравоохранение и строительство. «Все упущения, которые были допущены, – не предыдущим руководством, а много лет назад – сегодня нужно исправлять. Не решив эти вопросы, мы дальше развиваться не сможем», – убежден руководитель Дагестана.

Второе – реализация национальных проектов, на которые выделяются федеральные средства, и исполнение которых, уверен врио Главы РД, способствуют социально-экономическому развитию республики. Третий пункт – это реализация проектов, которые для Дагестана жизненно необходимы в таких областях, как промышленность, торговля, сельское хозяйство, туризм. Все это, считает Сергей Меликов, должно вестись на фоне консолидации дагестанского общества, укрепления межнациональных отношений, межконфессиональной дружбы. С этой целью одной из приоритетных задач является разработка концепции социально-экономического развития Дагестана до 2024 года.

Кроме того, врио Главы республики предложил рассмотреть возможность создания общественного движения, которое поможет в нынешних непростых условиях объединить все общество. «Все жители республики должны понимать, что Дагестану сегодня нужна консолидация. Мы все должны друг другу помогать и поддерживать», – сказал Сергей Меликов.

И в качестве важнейшего направления развития республики врио Главы РД еще раз назвал профессиональный подход к подбору и назначению должностных лиц на руководящие должности. «Если все это мы выполним, тогда мы сможем говорить о планомерном, поступательном развитии Дагестана», – заключил Сергей Меликов.