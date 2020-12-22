Ситуацию на продовольственном рынке Дагестана обсудили в Правительстве региона

В ходе совещания Абдулмуслим Абдулмуслимов обратил внимание на то, что рост цен на продукты в центре внимания властей.

Им был отмечен незначительный сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Но, как и по всей стране, резко выросли цены на сахар, подсолнечное масло и муку.

Отмечено, что в целом она стабильная: наблюдается небольшой сезонный рост цен на плодоовощную продукцию. Вместе с тем, как и по всей стране, резко выросли цены на сахар, подсолнечное масло и муку.

Стоимость продовольственной корзины, составленной на основании информации Дагестанстата, на 14 декабря 2020 года составила 4998,14 руб., рост за неделю – 0,8 %, за месяц – 3,1 %.

За неделю в республике наибольший рост цен показали такие товары, как яйцо куриное, картофель, подсолнечное масло и сахар-песок.

Абдулмуслим Абдулмуслимов призвал представителей заинтересованных органов исполнительной власти дать объективную оценку росту цен и подчеркнул, что цены, особенно на ту продукцию, которую республика производит сама и в достаточном количестве, никак не должны быть выше, чем в других регионах. «Я думаю, все присутствующие хорошо понимают важность данного вопроса, так как изменение цен на продовольственные товары является весьма болезненным для наших граждан. Мы должны держать руку на пульсе и быть готовы предпринять весь комплекс мер по недопущению резкого роста цен», – нацелил коллег Абдулмуслимов.

В связи с этим врио вице-премьера поручил Минпромторгу РД совместно с региональным подразделением УФАС и правоохранительными органами изучить ситуацию на продовольственном рынке, приняв меры к недопущению дальнейшего роста цен на продукты, составляющие продовольственную корзину дагестанцев. Этот вопрос все ответственные структуры будут держать на постоянном контроле. Более того, принято решение продолжить проведение продовольственных ярмарок, расширив при этом их географию. К этой работе призвали и руководителей муниципальных образований, которым рекомендовано проанализировать положение дел в этой части на местах.

При этом на совещании речь шла не только о контроле и регулировании цен, но и об обеспечении необходимого продовольственного запаса. Как отметил Абдулмуслимов, самыми важными продуктами питания республика должна быть обеспечена, как минимум, на два месяца вперед.

К примеру, одним из главных продуктов в регионе является мука. Ее у Дагестана в настоящее время, по данным врио министра сельского хозяйства и продовольствия РД Абзагира Гусейнова, имеется трехнедельный запас. Вместе с тем ведется работа над созданием резервного фонда зерна. В целом объем производства регионом продовольственной продукции, в том числе плодоовощной и зерновой, в этом году находится на уровне и даже выше прошлого года. Исключение составляет картофель, которого в 2020 году по причине засушливой погоды собрано меньше.

Говоря о росте цен на куриные яйца, министр обосновал его подорожанием комбикормов. «Мы отработали этот вопрос с нашими крупными фабриками и предложили торговым сетям закупать продукцию напрямую у наших птичников. Работаем и над тем, чтобы вывести без посредников в магазины дагестанскую мясную и молочную продукцию, чтобы тем самым снизить цены. На хлеб цены подниматься не будут. Более того, с нового года вступает в силу распоряжение Председателя Правительства РФ о компенсации части затрат на производство хлебобулочной продукции, что также должно способствовать стабилизации ситуации», – проинформировал Гусейнов.

По словам замминистра промышленности и торговли республики Рашида Мурзаева, ведомством ведется постоянный мониторинг цен на необходимые продукты питания в торговых сетях и магазинах региона. В этой связи проведен ряд встреч с крупнейшими торговыми сетями и супермаркетами республики. Переговоры показали, что основные причины подорожания продуктов питания, в частности подсолнечного масла, связаны с увеличением продажи самого подсолнечного масла и семян подсолнуха на экспорт. В целях стабилизации цен на основные продуктовые товары им предложено производить закупки социально значимых продуктов объединившись, что позволит снизить закупочную цену.

По итогам встречи представители торговых сетей и супермаркетов обязались «заморозить» цены до нового года, на некоторые товары цены уже снижены. Проработан вопрос с оптовиками по реализации сахара и растительного масла, что позволяет розничной сети сохранить рекомендуемую цену сахара – не более 46 руб. за килограмм, а растительно масла – не более 110 руб. за литр.

За исполнением всех соглашений будут следить региональные управления ФНС, ФАС и Роспотребнадзора.

«Ситуацию надо отслеживать не только в крупных, но и в самых маленьких населенных пунктах республики. Мы должны обеспечить наше население продуктами в достатке – это первоочередная задача. В муниципальных образованиях необходимо создать постоянно действующие комиссии, которые будут мониторить положение дел», – обратился к представителям муниципалитетов врио вице-премьера. Они в свою очередь рассказали о принимаемых ими мерах по стабилизации ситуации непосредственно на их территориях.

В рамках совещания обсудили также меры поддержки субъектов малого предпринимательства с учетом ситуации на продовольственном рынке республики.